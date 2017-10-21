Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất?

Nếu khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, các nàng hoa hậu Việt trở nên quý phái, yêu kiều bao nhiêu thì khi diện bikini họ lại toát lên nét gợi cảm, sexy bấy nhiêu. Đúng là chỉ những chiếc áo tắm bikini mới "phô" được hết vẻ đẹp hình thể của các mỹ nhân Việt.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 5 năm đăng quang vẫn khiến bao người "gục ngã" trước nhan sắc đỉnh cao của mình. "Thần tiên tỷ tỷ" vốn được biết đến là người đẹp có phong cách ngọt ngào và nữ tính, những bộ trang phục cô mặc trên người đều mang đến cảm giác thanh tao.

Tinh tế, dịu dàng là thế nhưng có những lúc Hoa hậu việt Nam 2012 khiến khán giả ngạc nhiên khi diện những chiếc bikini cực gợi cảm, sexy. Với thân hình nuột nà của mình, Đặng Thu Thảo khiến khán giả khó có thể rời mắt.

Phạm Hương

Phạm Hương được xem là một trong những Hoa hậu đình đám nhất từ trước tới nay. Cô luôn được yêu mến bởi vẻ đẹp nóng bỏng đầy cuốn hút. "Hoa hậu quốc dân" là cái tên ưu ái mà nhiều người thường dùng mỗi khi nhắc đến người đẹp đất Cảng.

Phạm Hương sở hữu nhiều nét đẹp sắc sảo trên gương mặt cũng như một vóc dáng hoàn hảo. Với chiều cao 1m73, số đo ba vòng 78-63-93, cô luôn có lợi thế mỗi khi mặc bikini. Điều quan trọng là Hoa hậu Hoàn vũ 2015 luôn biết cách tạo dấu ấn cho riêng mình.

Kỳ Duyên

Có thể nhận thấy so với những hoa hậu còn lại thì Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại theo đuổi phong cách thời trang mang hơi hướng đời thường và cá tính hơn. Cô thường xuyên diện những bộ trang phục bó sát, tôn dáng tạo nên một hình ảnh vô cùng trẻ trung, sành điệu.

Biết được lợi thế là thân hình chuẩn "đét" của mình, Kỳ Duyên không ngại diện bikini khoe dáng sexy khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng được nhận xét là một trong những người đẹp diện bikini nóng bỏng nhất.

Sau những hình ảnh gây sốt của người đẹp sinh năm 1996, nhiều người băn khoăn về câu hỏi: "Ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất: Thu Thảo, Phạm Hương hay Kỳ Duyên?".