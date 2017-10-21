Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất?

Hậu trường 21/10/2017 07:42

Đều nổi tiếng với thân hình quyến rũ nhưng trong ba hoa hậu đình đám: Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên, ai mới thực sự là người đẹp diện bikini nóng bỏng nhất?

Nếu khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, các nàng hoa hậu Việt trở nên quý phái, yêu kiều bao nhiêu thì khi diện bikini họ lại toát lên nét gợi cảm, sexy bấy nhiêu. Đúng là chỉ những chiếc áo tắm bikini mới "phô" được hết vẻ đẹp hình thể của các mỹ nhân Việt.

Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 5 năm đăng quang vẫn khiến bao người "gục ngã" trước nhan sắc đỉnh cao của mình. "Thần tiên tỷ tỷ" vốn được biết đến là người đẹp có phong cách ngọt ngào và nữ tính, những bộ trang phục cô mặc trên người đều mang đến cảm giác thanh tao. 

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 1
Với khuôn mặt không góc chết, Thu Thảo hết sức xinh đẹp - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 2
Từng đường cong cơ thể đều thể hiện sức hút khó cưỡng - Ảnh: Internet

Tinh tế, dịu dàng là thế nhưng có những lúc Hoa hậu việt Nam 2012 khiến khán giả ngạc nhiên khi diện những chiếc bikini cực gợi cảm, sexy. Với thân hình nuột nà của mình, Đặng Thu Thảo khiến khán giả khó có thể rời mắt.

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 3
Vẻ đẹp mong manh tựa tiên nữ của Hoa hậu Thu Thảo trong bộ bikini - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 4
Với những hình ảnh này, chắc hẳn nàng hoa hậu của chúng ta đã làm bao trái tim thương nhớ - Ảnh: Internet

Phạm Hương

Phạm Hương được xem là một trong những Hoa hậu đình đám nhất từ trước tới nay. Cô luôn được yêu mến bởi vẻ đẹp nóng bỏng đầy cuốn hút. "Hoa hậu quốc dân" là cái tên ưu ái mà nhiều người thường dùng mỗi khi nhắc đến người đẹp đất Cảng.

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 5
Hình ảnh phần thi bikini gây sốt của Phạm Hương trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015 - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 6
Phạm Hương nổi bật với khí chất kiêu sa cùng thân hình tuyệt đẹp - Ảnh: Internet

Phạm Hương sở hữu nhiều nét đẹp sắc sảo trên gương mặt cũng như một vóc dáng hoàn hảo. Với chiều cao 1m73, số đo ba vòng 78-63-93, cô luôn có lợi thế mỗi khi mặc bikini. Điều quan trọng là Hoa hậu Hoàn vũ 2015 luôn biết cách tạo dấu ấn cho riêng mình. 

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 7
Hoa hậu gốc Hải Phòng khoe vẻ đẹp khỏe khoắn mỗi khi diện bikini - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 8
Không hổ danh nữ hoàng sắc đẹp - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên

Có thể nhận thấy so với những hoa hậu còn lại thì Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại theo đuổi phong cách thời trang mang hơi hướng đời thường và cá tính hơn. Cô thường xuyên diện những bộ trang phục bó sát, tôn dáng tạo nên một hình ảnh vô cùng trẻ trung, sành điệu. 

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 9
Người đẹp gốc Nam Định vốn nổi tiếng với thân hình 'đốt mắt' người nhìn - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 10
Kỳ Duyên đã nhiều lần khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi khoe thân hình chữ S nóng bỏng - Ảnh: Internet

Biết được lợi thế là thân hình chuẩn "đét" của mình, Kỳ Duyên không ngại diện bikini khoe dáng sexy khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng được nhận xét là một trong những người đẹp diện bikini nóng bỏng nhất. 

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 11
Những hình ảnh mặc bikini của Kỳ Duyên luôn trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Kỳ Duyên: Thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất? - Ảnh 12
Kỳ Duyên cùng thân hình vừa thon gọn, săn chắc vừa mềm mại, quyến rũ - Ảnh: Internet

Sau những hình ảnh gây sốt của người đẹp sinh năm 1996, nhiều người băn khoăn về câu hỏi: "Ai mới là hoa hậu diện bikini nóng bỏng nhất: Thu Thảo, Phạm Hương hay Kỳ Duyên?".

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini

Sáng nay, phần thi trang phục áo tắm của Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2017 nhận được nhiều lời khen ngợi. Đại diện Việt Nam tỏ ra nổi bật hơn hẳn một số thí sinh đùi to, eo ngấn mỡ.

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Từ khóa:   Phạm Hương Đặng Thu Thảo Hoa hậu Kỳ Duyên

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