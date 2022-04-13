Chăm sóc chồng ở viện, bà xã Công Lý bất ngờ gặp chuyện 'dở khóc dở cười'

Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý vừa có bài đăng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, cô tự thú thật rằng nhìn ảnh trên Facebook với ở ngoài đời của cô rất khác nhau. Trong suốt quãng thời gian chăm sóc chồng ở bệnh viện, cô còn bị lầm tưởng là giúp việc ở quê mới lên vì trông ngoại hình còn khá trẻ, cách ăn mặc cũng khá quê mùa. Thậm chí, có người nhìn thương quá còn muốn cho cô suất cơm để ăn cho đỡ đói.

Bà xã Công Lý cho biết: "Đi vào viện mà được mấy chị gái khen. Em gái này trẻ quá đã đi làm giúp việc. Hồi chăm chồng ở viện, có chị bệnh nhân còn hỏi, em có đói chị cho xuất cơm của chị. Thú thật, ảnh facebook và ngoài đời em khác nhau lắm. Lên facebook là sống ảo, chứ ở ngoài em giống hệt Đồng Nát đấy các bác ạ! Nghèo lại còn nhà quê".