Chăm sóc chồng ở viện, bà xã Công Lý bất ngờ gặp chuyện 'dở khóc dở cười'

Mới đây, vợ trẻ của NSND Công Lý vừa có những chia sẻ về khoảng thời gian chăm sóc ông xã ở bệnh viện.
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Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý vừa có bài đăng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, cô tự thú thật rằng nhìn ảnh trên Facebook với ở ngoài đời của cô rất khác nhau. Trong suốt quãng thời gian chăm sóc chồng ở bệnh viện, cô còn bị lầm tưởng là giúp việc ở quê mới lên vì trông ngoại hình còn khá trẻ, cách ăn mặc cũng khá quê mùa. Thậm chí, có người nhìn thương quá còn muốn cho cô suất cơm để ăn cho đỡ đói.
Bà xã Công Lý cho biết: "Đi vào viện mà được mấy chị gái khen. Em gái này trẻ quá đã đi làm giúp việc. Hồi chăm chồng ở viện, có chị bệnh nhân còn hỏi, em có đói chị cho xuất cơm của chị. Thú thật, ảnh facebook và ngoài đời em khác nhau lắm. Lên facebook là sống ảo, chứ ở ngoài em giống hệt Đồng Nát đấy các bác ạ! Nghèo lại còn nhà quê".
Sau khi bài viết được đăng tải, câu chuyện của Ngọc Hà đang nhận được sự quan tâm từ phía dân mạng. Ai nấy đều phì cười trước câu chuyện hóm hỉnh mà cô chia sẻ. Tuy nhiên, không ít người thấy xót xa và đồng cảm với Ngọc Hà vì cô đã hy sinh rất nhiều cho nghệ sĩ Công Lý.
Trước đó, vào tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ nhập viện vì bị ngã. Thông tin này khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đều bàng hoàng vì vốn nam nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh, không ngờ bệnh tật lại đến quá nhanh. Tại thời điểm đó, bà xã của nam nghệ sĩ đã một mình ra vào viện chăm sóc chồng, lo toan hết mọi việc trong nhà nên ngoại hình cũng tiều tụy đi rất nhiều.
Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ hiện đang ổn định và tiến triển rất tốt sau 8 tháng điều trị, ai nấy đều hy vọng rằng nam nghệ sĩ sẽ sớm quay lại sân khấu với những vai diễn ấn tượng trong tương lai.