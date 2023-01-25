Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ dòng tâm thư dài nhân dịp sinh nhật tròn 19 tuổi của con trai. Trong những dòng chia sẻ xúc động, nữ diễn viên cho biết, cậu con trai nhỏ bé năm nào, nay đã trưởng thành và rất hiểu chuyện.

Cát Phượng chia sẻ lại lời chúc phúc của con trai: "Con chúc mẹ luôn có 1 sức khoẻ cường tráng, chúc mẹ luôn cười, luôn tươi, luôn đẹp như hiện tại và mỗi ngày mẹ mỗi đẹp nữa. Con chúc cho tình yêu mới của mẹ hiện tại được gắn kết bền chặt, con mong chú sẽ ở cạnh mẹ đến khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa.

Trong ngày sinh nhật của mình nhưng con trai Cát Phượng không dành điều ước cho mình. Ngược lại, Bom đã dành điều ước và gửi lời chúc đến mẹ. Đáng chú ý, nữ diễn viên cũng đã xác nhận có tình mới và nhận được lời chúc phúc từ con trai cưng. Bom mong rằng người ấy luôn ở bên cạnh và yêu thương mẹ nhiều hơn mỗi ngày.

Hiện tại, con thật sự cảm ơn chú đã đến bên mẹ của con lúc này. Con không dám ước gì nhiều và dài lâu. Con chỉ ước chú mỗi ngày mỗi thương mẹ con nhiều hơn, yêu chân thành, bên cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi là con an lòng!".

Con trai Cát Phượng mong rằng người ấy sẽ luôn yêu thương mẹ mỗi ngày.

Trước đó vào cuối tháng 12/2022, Cát Phượng đã đăng tải đoạn video clip gây chú ý với chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón áp út. Kèm theo đó là lời nhắc đến chủ nhân của chiếc nhẫn: "Cảm ơn anh đã đến".

Nữ nghệ sĩ cũng từng chia sẻ rằng cô đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. "Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn" - Cát Phượng bộc bạch.

Cát Phượng khoe nhẫn thuộc hàng "khủng" đeo ở ngón áp út.

Sau khi chia tay mối tình hơn một thập kỉ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng nhiều lần úp mở về hạnh phúc mới. Suốt quãng thời gian qua, nữ diễn viên chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, kinh doanh riêng và chăm lo cho con trai là Thiên Minh.

Con trai Thái Hòa cũng ngày một cao lớn, đẹp trai và yêu thương mẹ. Hai mẹ con vừa thực hiện bộ ảnh theo concept ảnh cưới mà Cát Phượng nói vui là con trai sẽ đóng vai "người đàn ông trong bóng đêm" của mẹ.

Bộ ảnh Cát Phượng chụp cùng con trai Thiên Minh

Như vậy, đến hiện tại, nữ diễn viên đã tìm được tình yêu mới của mình và hạnh phúc khi con trai cưng chúc phúc mẹ. Người hâm mộ cũng dành nhiều lời chúc mừng gửi đến Cát Phượng khi xác nhận có tình mới hậu chia tay Kiều Minh Tuấn. Mọi người đều vui mừng khi nữ diễn viên tìm được tình yêu mới dành cho mình.