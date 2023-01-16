Cát Phượng đau đầu chuyện gặp vận đen cuối năm suốt 10 năm qua, dự báo đầu năm sẽ còn gặp chuyện

Trước những chia sẻ đầy bất an của Cát Phượng, khán giả mong nữ nghệ sĩ sẽ lạc quan và tích cực hơn để vượt qua khó khăn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng đã có bài viết chia sẻ về việc bản thân liên tục gặp vận đen những ngày cuối năm nhận được sự chú ý của khán giả. Cụ thể, nữ nghệ sĩ than thở: "Hễ cuối năm là gặp chuyện khó đỡ, khó gỡ, khó xoay sở dị vậy ta. Đầu năm chắc chắn gặp chuyện nữa. 1 chục năm nó cứ vậy á, mong rằng đây là năm cuối cùng. Cố lên cô Cát, hãy tự tháo, tự gỡ như đã từng một mình gỡ tháo". Cát Phương đau đầu vì cô liên tục gặp vận đen vào những ngày cuối năm. Đọc dòng chia sẻ của Cát Phượng, nhiều khán giả không khỏi lo lắng vì đến những ngày cuối năm, cô vẫn gặp nhiều chuyện xui xẻo, thậm chí, việc này đã được lặp đi lặp lại trong một thập kỷ qua.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả cũng để lại lời động viên, chia sẻ cùng nữ nghệ sĩ, mong rằng cô luôn giữ được tinh thần lạc quan để vượt qua được khó khăn và thành công hơn trong các dự án sắp tới.

Thành công trên con đường nghệ thuật là thế nhưng đường tình duyên của Cát Phượng lại không ít lận đận, trắc trở. Trải qua 2 cuộc tình dài nhưng lại "đường ai nấy đi", đến hiện tại, Cát Phượng chủ yếu dành thời gian chăm lo và tận hưởng cuộc sống. Gần đây, sau chuyện tình dang dở với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng kín đáo hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân nhưng vẫn liên tục gây xôn xao khi úp mở về đời tư. Thời gian vừa qua, Cát Phượng khiến dân tình hoài nghi về việc cô đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới và tận hưởng mối quan hệ ngọt ngào sau nhiều biến cố tình cảm. Hiện tại, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch cho thấy bản thân có nhiều sự đổi trong phong cách, style ăn mặc và chăm sóc bản thân ngày càng trẻ trung, rạng rỡ hơn. Ai cũng công nhận rằng sau chia tay nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc.

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn gây bão với nhan sắc lên hương và gu ăn mặc sành điệu như trai Hàn Quốc Kiều Minh Tuấn có sự thay đổi rõ rệt về phong cách, anh được khán giả nhận xét là sành điệu, trẻ trung hơn sau khi chia tay Cát Phượng.

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