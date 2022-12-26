Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai?

Cát Phượng vui vẻ khoe chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên chuẩn bị kết hôn lần 2 hậu "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn.
- Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn”
- Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay Cát Phượng mất vẻ phong độ, gây lo lắng với dáng gầy gò, tay khẳng khiu báo động
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi được rất nhiều khán giả yêu thích. Bên cạnh diễn xuất, câu chuyện tình yêu của cả hai cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, sau khi "đường ai nấy đi" cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận về sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai kín đáo khi chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân nhưng vẫn liên tục gây xôn xao với những động thái úp mở về đời tư.
Mới đây nhất, Cát Phượng bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh khoe nhẫn ở ngón áp út với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Không những vậy, cô còn chú thích: “Cảm ơn anh đã đến”.
Chưa dừng lại, cách đây không lâu, nữ diễn viên cũng thoải mái để lộ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út trong một chuyến du lịch. Điều này khiến nhiều fan cho rằng nữ diễn viên 7X đã tìm được một bến bờ hạnh phúc mới và đang tận hưởng mối quan hệ ngọt ngào sau nhiều sóng gió tình cảm. Tuy nhiên, Cát Phượng hiện vẫn chưa lên tiếng đính chính cho những đồn đoán trên.
Gần đây, Cát Phượng tiết lộ cô đang trong mối quan hệ tìm hiểu với một người đàn ông. "Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn. Đến khi nào người ấy về Việt Nam, mình gặp mặt rồi tính sau!", nữ diễn viên nói.
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp “chị - em" đình đám của làng giải trí. Dù cách nhau 18 tuổi nhưng họ đã trải qua 12 năm gắn bó mặn nồng. Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, cặp đôi báo tin “đường ai nấy đi” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước chuyện tình với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Thái Hòa và có 1 cậu con trai chung là Bôm.