Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai?

Hậu trường 26/12/2022 20:56

Cát Phượng vui vẻ khoe chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên chuẩn bị kết hôn lần 2 hậu "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi được rất nhiều khán giả yêu thích. Bên cạnh diễn xuất, câu chuyện tình yêu của cả hai cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, sau khi "đường ai nấy đi" cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận về sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai kín đáo khi chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân nhưng vẫn liên tục gây xôn xao với những động thái úp mở về đời tư.

Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? - Ảnh 1
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn thuở còn mặn nồng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Mới đây nhất, Cát Phượng bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh khoe nhẫn ở ngón áp út với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Không những vậy, cô còn chú thích: “Cảm ơn anh đã đến”. 

Chưa dừng lại, cách đây không lâu, nữ diễn viên cũng thoải mái để lộ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út trong một chuyến du lịch. Điều này khiến nhiều fan cho rằng nữ diễn viên 7X đã tìm được một bến bờ hạnh phúc mới và đang tận hưởng mối quan hệ ngọt ngào sau nhiều sóng gió tình cảm. Tuy nhiên, Cát Phượng hiện vẫn chưa lên tiếng đính chính cho những đồn đoán trên. 

Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? - Ảnh 2
Cát Phượng nhiều lần khỏe về chiếc nhẫn "khủng" nghi vấn chuẩn bị kết hôn lần 2. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Gần đây, Cát Phượng tiết lộ cô đang trong mối quan hệ tìm hiểu với một người đàn ông. "Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn. Đến khi nào người ấy về Việt Nam, mình gặp mặt rồi tính sau!", nữ diễn viên nói. 

Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? - Ảnh 3Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? - Ảnh 4

Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? - Ảnh 5
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng có 12 năm gắn bó mặn nồng trước khi chính thức "đường ai nấy đi" (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)
Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? - Ảnh 6
Cát Phượng chụp ảnh cưới bên con trai. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp “chị - em" đình đám của làng giải trí. Dù cách nhau 18 tuổi nhưng họ đã trải qua 12 năm gắn bó mặn nồng. Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, cặp đôi báo tin “đường ai nấy đi” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước chuyện tình với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Thái Hòa và có 1 cậu con trai chung là Bôm. 

Hàng loạt sao Việt khoe "tin vui" dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ

Hàng loạt sao Việt khoe "tin vui" dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ

Giai đoạn cuối năm nhìn lại năm cũ và hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới, nhiều sao Việt như Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Thúy Diễm đồng loạt thông báo "tin vui" trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng hậu chia tay Kiều Minh Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 39 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang