Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai?

Cát Phượng vui vẻ khoe chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên chuẩn bị kết hôn lần 2 hậu "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi được rất nhiều khán giả yêu thích. Bên cạnh diễn xuất, câu chuyện tình yêu của cả hai cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, sau khi "đường ai nấy đi" cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận về sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai kín đáo khi chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân nhưng vẫn liên tục gây xôn xao với những động thái úp mở về đời tư. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn thuở còn mặn nồng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Mới đây nhất, Cát Phượng bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh khoe nhẫn ở ngón áp út với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Không những vậy, cô còn chú thích: “Cảm ơn anh đã đến”.

Chưa dừng lại, cách đây không lâu, nữ diễn viên cũng thoải mái để lộ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út trong một chuyến du lịch. Điều này khiến nhiều fan cho rằng nữ diễn viên 7X đã tìm được một bến bờ hạnh phúc mới và đang tận hưởng mối quan hệ ngọt ngào sau nhiều sóng gió tình cảm. Tuy nhiên, Cát Phượng hiện vẫn chưa lên tiếng đính chính cho những đồn đoán trên. Cát Phượng nhiều lần khỏe về chiếc nhẫn "khủng" nghi vấn chuẩn bị kết hôn lần 2. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Gần đây, Cát Phượng tiết lộ cô đang trong mối quan hệ tìm hiểu với một người đàn ông. "Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn. Đến khi nào người ấy về Việt Nam, mình gặp mặt rồi tính sau!", nữ diễn viên nói.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng có 12 năm gắn bó mặn nồng trước khi chính thức "đường ai nấy đi" (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cát Phượng chụp ảnh cưới bên con trai. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp “chị - em" đình đám của làng giải trí. Dù cách nhau 18 tuổi nhưng họ đã trải qua 12 năm gắn bó mặn nồng. Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, cặp đôi báo tin “đường ai nấy đi” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước chuyện tình với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Thái Hòa và có 1 cậu con trai chung là Bôm.

Hàng loạt sao Việt khoe "tin vui" dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ Giai đoạn cuối năm nhìn lại năm cũ và hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới, nhiều sao Việt như Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Thúy Diễm đồng loạt thông báo "tin vui" trên mạng xã hội.

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