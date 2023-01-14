Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn gây bão với nhan sắc lên hương và gu ăn mặc sành điệu như trai Hàn Quốc

Kiều Minh Tuấn có sự thay đổi rõ rệt về phong cách, anh được khán giả nhận xét là sành điệu, trẻ trung hơn sau khi chia tay Cát Phượng.

Mới đây, Kiều Minh Tuấn gây chú ý khi xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Nam diễn viên diện trang phục đơn giản, nhưng gương mặt điển trai và nam tính của anh mới chính là thứ khiến dân tình bàn tán. Kiều Minh Tuấn điển trai không kém cạnh khi đứng cạnh đàn em là "mỹ nam Vbiz" Anh Tú. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Theo đó, khoảng một năm nay, diễn viên Kiều Minh Tuấn có sự thay đổi khác biệt về vẻ ngoài và phong cách, theo hướng trẻ trung, hợp trend hơn. Cách đây không lâu, các fan còn bông đùa với nhau ví Kiều Minh Tuấn là “Lee Min Ho bản Việt” vì sở hữu vẻ ngoài có nhiều điểm tương đồng với tài tử xứ kim chi. Có thể thấy, “tình cũ” Cát Phượng đang chứng minh phong độ ổn định và có gu của mình trong rừng nam thần Vbiz.

Hậu chia tay “tình cũ” Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn gây chú ý với nhan sắc lên hương và gu ăn mặc thăng hạng liên tục. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Nhớ lại thuở còn mặn nồng bên Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn trung thành với lối ăn mặc trưởng thành, già dặn. Kiều Minh Tuấn từng tiết lộ chính Cát Phượng là người thay đổi phong cách để anh trở nên chững chạc hơn, cụ thể: "Tôi bản chất là người chất phác, mộc mạc, trước kia có gì mặc nấy, chỉ mong sớm về nhà để mặc quần đùi áo thun cho thoải mái, không quan trọng quá vẻ bề ngoài, nên là nhiều khi mặc toàn đồ sặc sỡ. Tôi yêu bả cũng được 9 năm, 9 năm qua tôi thay đổi nhiều lắm rồi đó, già hơn nhiều rồi. Nhiều lúc tôi nói đùa với bả 'Anh chỉ mặc đồ em mua thôi, em mua đồ đẹp thì người yêu em đẹp, mùa đồ xấu thì người yêu em xấu'".

Kiều Minh Tuấn theo đuổi phong cách già dặn, trưởng thành thuở mặn nồng với Cát Phượng. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Khi còn yêu Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn theo đuổi hình ảnh chín chắn, trưởng thành với râu tóc đơn giản. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Sau khi "đường ai nấy đi" với tình cũ, Kiều Minh Tuấn không ngừng làm mới hình ảnh bằng loạt phong cách mới lạ. Cùng với việc thay đổi phong cách, anh chàng còn thử vô số kiểu tóc hợp trend và cạo râu để trông trẻ trung đúng tuổi 34. Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn cũng chăm chỉ “ra mắt” nhiều bộ ảnh thời trang hơn hồi còn yêu đàn chị. Thông qua những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân, anh gây ấn tượng với diện mạo khác xưa rất nhiều. Sau khi chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cạo râu, ăn mặc sành điệu như trai Hàn Quốc. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Hậu chia tay, Kiều Minh Tuấn có sự định hướng thay đổi hình ảnh. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Có thể thấy, thuở còn mặn nồng với Cát Phượng, vì để người yêu không cảm thấy tự ti trước sự chênh lệch tuổi tác nên nam diễn viên "Em Chưa 18" luôn theo đuổi phong cách già dặn, trưởng thành. Thậm chí, anh còn nuôi râu khiến ngoại hình trở nên "đứng tuổi" hơn khi đứng cạnh Cát Phượng. Sau loạt thị phi từ việc đường ai nấy đi với Cát Phượng, mãi đến sau này, khi đã trở về làm trai độc thân, Kiều Minh Tuấn mới thực sự ăn mặc và chưng diện đúng với tuổi 34, tập trung phát triển sự nghiệp hơn. Bên cạnh việc xuất hiện phủ sóng truyền hình, Kiều Minh Tuấn còn tích cực lộ diện tại các sự kiện lớn nhỏ.

Sau gần 2 năm “đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng khoe nhẫn ở ngón áp út rục rịch kết hôn lần hai? Cát Phượng vui vẻ khoe chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên chuẩn bị kết hôn lần 2 hậu "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-tinh-cu-cat-phuong-kieu-minh-tuan-gay-bao-voi-nhan-sac-len-huong-va-gu-an-mac-sanh-ieu-nhu-trai-han-quoc-546461.html