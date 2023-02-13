Cát Phượng 'lên hương' nhan sắc với tóc mới cực Tây, trẻ ra hẳn chục tuổi

Mới đây trên trang cá nhân, Cát Phượng đã chia sẻ hình ảnh với diện mạo đầy lạ lẫm. Người đẹp không ngần ngại đội tóc giả màu nâu sáng, ngoài ra cô còn trang điểm đậm đặc biệt nhấn vào đôi môi và mắt.

Sau thời gian chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã ổn định lại tinh thần và quay trở lại với công việc. Gần đây, nữ diễn viên còn xác nhận đã có tình yêu mới khiến công chúng vô cùng quan tâm. Có thể thấy, hậu đỗ vỡ tình cảm và có tình mới, Cát Phượng dường như cũng chăm chút ngoại hình của bản thân kỹ lưỡng hơn. Không ít lần nữ diễn viên xuất hiện với những tạo hình khác lạ, trẻ trung khó tin ở tuổi 53.

Màn lột xác của nữ nghệ sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Việc "đổi gió" bằng mái tóc giả sáng màu, mái bằng, cùng lối make-up sắc nét khiến Cát Phượng trông trẻ trung, cuốn hút và nhận được nhiều lời khen từ dân mạng. Thậm chí, nữ nghệ sĩ cũng dí dỏm tiết lộ sẽ đi nối tóc giống y hệt sau khi nhận về nhiều lời khen của bạn bè, đồng nghiệp.

Cát Phượng trẻ trung, cá tính hơn nhiều với tóc giả.

Nhiều fan không giấu được sự bất ngờ về ngoại hình mới của Cát Phượng. Nhiều người cho rằng với kiểu tóc mới, trông "cô Cát" như trẻ ra chục tuổi.

Cư dân mạng không ngừng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước diện mạo xinh đẹp của Cát Phượng.

Nhiều fan cũng ủng hộ Cát Phượng nên nuôi tóc dài để có được mái tóc hệt như mái tóc giả này vì quá hợp. Tuy nhiên Cát Phượng đã khéo léo từ chối: "Để tóc này thì chế phải đi nối tóc, xong phải nhuộm. Úi chà! Kỳ công và nóng nực lắm đó đa kk".

Thời gian gần đây, Cát Phượng từng không ít lần vướng vào tin đồn can thiệp "dao kéo" để có vẻ bề ngoài tươi trẻ hơn, nhiều người đồn đoán nữ diễn viên đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ ở phần mắt. Ngay sau đó Cát Phượng nhanh chóng lên tiếng phân trần và phủ nhận việc "dao kéo". Hiện tại, nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn.

Cát Phượng sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt, hoạt động ở mảng sân khấu kịch lẫn điện ảnh, truyền hình.

Về đời tư, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân dang dở với Thái Hòa, có một con trai chung. Sau đó, cô bén duyên với diễn viên đàn em Kiều Minh Tuấn, mối tình kéo dài hơn thập kỷ, song cũng đã chấm dứt vào đầu năm 2021.

Lời chúc của con trai Cát Phượng đã tiết lộ nữ diễn viên có tình mới.

Trong sinh nhật tuổi 19 của con trai Cát Phượng gần đây, nữ diễn viên đã chia sẻ lại tâm thư của con trai: "Hiện tại, con thật sự cảm ơn chú đã đến bên mẹ của con lúc này. Con không dám ước gì nhiều và dài lâu. Con chỉ ước chú mỗi ngày thương mẹ con nhiều hơn, yêu chân thành, bên cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi là con an lòng!".

Lời chúc của con trai Cát Phượng đã tiết lộ nữ diễn viên có tình mới, thông tin này khiến người hâm mộ vui mừng. Tuy nhiên, danh tính bạn trai của Cát Phượng vẫn chưa được công bố.