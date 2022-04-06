Cặp đôi 'thị phi' nhất nhì Vbiz tung ảnh cưới cực tình nhưng netizen lại chỉ 'chằm chằm' vào chiếc đầm 'o ép' của cô dâu

Hậu trường 06/04/2022 15:12

Nam nhạc sĩ khẳng định, mọi người càng ghét anh và Ngân 98 thì cả hai càng sống tốt và càng nắm chặt tay nhau hơn.

Ngay từ khi công khai chuyện tình yêu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 liên tục nhận nhiều lời thị phi và chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng vì mỗi ngày, cặp đôi đều tung nhiều chiêu trò nhức mắt trên mạng xã hội khiến không ít người cảm thấy khó chịu. 

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải loạt ảnh diện vest cưới sánh đôi tình cảm cùng Ngân 98. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, đây là bộ ảnh được chụp ngẫu hứng chứ không có sự chuẩn bị trước nhưng kết quả mạng lại vô cùng bất ngờ: "Trong chuyến lưu diễn tại 2 thành phố lớn, trong 6 ngày, và ngày chụp là ngày duy nhất tui mình thật sự được đi chơi và chụp hình, lịch trình làm việc khá bận vì phần lớn di chuyển nhiều. Đây chỉ là buổi chụp chơi ngẫu hứng, bạn photo nói 'chưa thật sự đã' còn mình thì thích kiểu thoải mái tự do vì mình phó thác cho khả năng hậu kỳ của bạn ấy. Mình sợ nhất kiểu đi chụp hình hành xác, còn bộ này thì đúng kiểu 'hai đứa tui đi chơi, ai chụp lén vậy".

Cặp đôi 'thị phi' nhất nhì Vbiz tung ảnh cưới cực tình nhưng netizen lại chỉ 'chằm chằm' vào chiếc đầm 'o ép' của cô dâu - Ảnh 1
Cặp đôi 'thị phi' nhất nhì Vbiz tung ảnh cưới cực tình nhưng netizen lại chỉ 'chằm chằm' vào chiếc đầm 'o ép' của cô dâu - Ảnh 2
Bài đăng chia sẻ về bộ ảnh cưới mới của Lương Bằng Quang - Ảnh minh họa: Internet

Trong bộ ảnh, cặp đôi chọn đồ cưới với tông màu xanh trẻ trung và kiểu dáng năng động. Nam nhạc sĩ tiết lộ thêm về câu hỏi khi nào tổ chức lễ cưới với bạn gái: "Tụi mình thực hiện cả chục bộ ảnh cưới, dự là sẽ không dừng lại mà sẽ lên hàng trăm, được cưới nhau chục lần, được bạn bè chúc online mỏi tay, cảm giác luôn thấy mới. Rồi bạn sẽ lại hỏi: 'Khi nào cưới?'. Câu trả lời là: 'Tụi mình đang cưới đấy thôi'. 6 năm quen, dự kiến mỗi nơi đến sẽ có một bộ ảnh 'đang cưới nè' của cặp đôi thị phi nhất cái showbiz này".

Cặp đôi 'thị phi' nhất nhì Vbiz tung ảnh cưới cực tình nhưng netizen lại chỉ 'chằm chằm' vào chiếc đầm 'o ép' của cô dâu - Ảnh 3Cặp đôi 'thị phi' nhất nhì Vbiz tung ảnh cưới cực tình nhưng netizen lại chỉ 'chằm chằm' vào chiếc đầm 'o ép' của cô dâu - Ảnh 4

Cặp đôi 'thị phi' nhất nhì Vbiz tung ảnh cưới cực tình nhưng netizen lại chỉ 'chằm chằm' vào chiếc đầm 'o ép' của cô dâu - Ảnh 5
Cặp đôi chọn tone màu xanh trẻ trung và tạo dáng vô cùng tự nhiên - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, trong bài chia sẻ, Lương Bằng Quang càng khẳng định tình yêu giữa anh và Ngân 98 vô cùng bền chặt. Dù cộng động mạng có ghét, chỉ trích thế nào thì cặp đôi cũng không bị ảnh hưởng, vẫn đang tận hưởng hạnh phúc bên nhau: "Cộng đồng mạng càng ghét, báo chí càng đi bài tiêu cực, tụi mình lại càng phải nắm chặt tay nhau, có phải điều này sẽ giúp cho các bạn trẻ sau này miễn nhiễm với lời nói ngoài tai của người đời khi các bạn trẻ muốn sáng tạo, tự do và công khai. Những gì bạn thấy ở tụi mình chỉ là 'té ngã sấp mặt' nhưng 90% thời lượng còn lại của tụi mình là 'làm việc sấp mặt".

Hiện, bài chia sẻ của Lương Bằng Quang vẫn nhận nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc phúc dành cho cặp đôi thị phi này.

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Được biết, thân hình bốc lửa này là kết quả từ thói quen "nghiền" tập luyện của Yaya Trương Nhi.

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