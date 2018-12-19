Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu

Hậu trường 19/12/2018 15:29

Trước khi xuống tóc đi tu, người đẹp Nguyễn Thị Hà sở hữu nhan sắc rạng rỡ với nụ cười sáng và mái tóc suôn mượt.

Sau khi một người phụ nữ đăng đàn tố Nguyễn Thị Hà giật chồng, thông tin về cô gái này được tìm kiếm rất nhiều trên Internet. Mới đây, những hình ảnh xinh đẹp trong quá khứ của của cô cũng được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội.

Có thể thấy, trước khi đi tu Nguyễn Thị Hà sở hữu vẻ đẹp hơn người với nụ cười tỏa nắng. Người đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là mái sóc suôn mượt như mây. Tuy không đoạt ngôi vị nhưng năm đó Nguyễn Thị Hà đã giành được giải "Người có mái tóc đẹp nhất'. Tuy nhiên, đầu tháng 9 vừa qua mỹ nhân Quảng Bình bất ngờ xuống tóc quy y sau nhiều năm ở ẩn. Và mới đây, thông tin cô hoàn tục rồi kết hôn với một đại gia lớn tuổi tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội suốt một ngày qua.

Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 1
Hình ảnh Nguyễn Thị Hà xuống tóc hồi tháng 9 khiến nhiều người đau lòng - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 2
Hình ảnh Nguyễn Thị Hà đội tóc giả làm cô dâu của một đại gia lớn tuổi gây xôn xao - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 3

Nguyễn Thị Hà sinh năm 1994 tại Quảng Bình, từng là sinh viên khoa Du lịch của trường Đại học Huế và là thí sinh khá nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m71 cùng vẻ ngoài hiền dịu đậm chất người phụ nữ Á đông - Ảnh: Internet

Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 4
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 5
Nguyễn Thị Hà sở hữu vóc dáng chuẩn với ba vòng thon gọn - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 6
Suối tóc đẹp như mây của Nguyễn Thị Hà thời thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 7
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 8
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 9
Nguyễn Thị Hà được nhiều cư dân mạng đặt cho biệt danh là 'Hà Hoa hậu' - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 10
Tuy không giành được giải cao nhưng cái tên Nguyễn Thị Hà cũng gây ấn tượng khá tốt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu - Ảnh 11

Tối 18/12, một người phụ nữ đã có con bất ngờ đăng đàn tố Nguyễn Thị Hà giật chồng sau hai tháng đi tu. Trên trang cá nhân, người phụ nữ tên H.T khẳng định người đẹp này đã lợi dụng mối quan hệ chị em thân thiết để giật bố của con mình.

Tuy nhiên, sau đó một người tự nhận là thân nhân của chú rể cho rằng Nguyễn Thị Hà mới là nạn nhân trong sự việc trên. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng phần đông cư dân mạng đều cho rằng Nguyễn Thị Hà chắc chắn có nổi khổ riêng khi quyết định hoàn tục để lấy chồng.

Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại

Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại

Một người tự nhận là thân nhân của chú rể khẳng định Nguyễn Thị Hà mới chính là nạn nhân trong câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

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