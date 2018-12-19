Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu

Sau khi một người phụ nữ đăng đàn tố Nguyễn Thị Hà giật chồng, thông tin về cô gái này được tìm kiếm rất nhiều trên Internet. Mới đây, những hình ảnh xinh đẹp trong quá khứ của của cô cũng được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội.

Có thể thấy, trước khi đi tu Nguyễn Thị Hà sở hữu vẻ đẹp hơn người với nụ cười tỏa nắng. Người đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là mái sóc suôn mượt như mây. Tuy không đoạt ngôi vị nhưng năm đó Nguyễn Thị Hà đã giành được giải "Người có mái tóc đẹp nhất'. Tuy nhiên, đầu tháng 9 vừa qua mỹ nhân Quảng Bình bất ngờ xuống tóc quy y sau nhiều năm ở ẩn. Và mới đây, thông tin cô hoàn tục rồi kết hôn với một đại gia lớn tuổi tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội suốt một ngày qua.