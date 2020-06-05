Cận cảnh không gian bên trong ngôi nhà bạc tỷ H’Hen Niê xây tặng bố mẹ tại quê nhà

Hậu trường 05/06/2020 10:28

Trong đoạn clip đăng tải lên kênh Youtube riêng, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ để lộ không gian nhà mới của gia đình mình ở Đắk Lắk.

Đầu năm 2020, Hoa hậu H’Hen Niê từng tiết lộ trên trang Instagram cá nhân việc xây nhà cho bố mẹ tại quê nhà Đắk Lắk. Đây cũng là một trong những thành quả của cô suốt nhiều năm “cày cuốc” trong showbiz.

Thời điểm đó, ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thành nên người đẹp không chia sẻ quá nhiều đến khán giả. Người hâm mộ chỉ có thể thấy ngôi nhà trông khá khang trang và rộng rãi qua những bức ảnh đời thường của H’Hen Niê.

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Một số hình ảnh hiếm hoi về ngôi nhà của nàng hậu - Ảnh: IG

Tuy nhiên mới đây, trong đoạn clip nàng hậu đăng tải trên kênh Youtube riêng, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra hình ảnh bên trong ngôi nhà mới của gia đình cô.

Cụ thể, nhằm hưởng ứng phong trào tuyên truyền chống dịch Covid-19, Hoa hậu H’Hen Niê đã cùng “hội chị em” buôn làng luyện tập “vũ điệu rửa tay”. H’Hen Niê cho biết điệu nhảy này vừa giúp bảo vệ sức khỏe, vừa là cách để tập thể dục mà không bị nhàm chán.

Đặc biệt, địa điểm luyện tập của H’Hen Niê và mọi người cũng chính là ngôi nhà mới tại quê nhà của cô.

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Nội thất khá hiện đại và sang trọng trong ngôi nhà H’Hen Niê dành tặng bố mẹ - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tổ ấm của gia đình người đẹp Ê Đê được thiết kế theo dạng nhà ống, vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Bên cạnh đó, nội thất cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Có thể thấy, H’Hen Niê đã dành rất nhiều tâm huyết cho ngôi nhà này. Được biết, nàng hậu đã bỏ ra số tiền lên đến vài tỷ để xây nhà cho bố mẹ.

Trở lại với công việc sau quãng thời gian dài nghỉ dịch, Hoa hậu H’Hen Niê ngày càng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

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Từ khóa:   H'Hen Niê gia đình H'Hen Niê dịch Covid-19

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