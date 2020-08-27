Cận cảnh cơ ngơi bạc tỷ của em gái Cẩm Ly – nữ ca sĩ Minh Tuyết tại Mỹ

Hậu trường 27/08/2020 15:48

Nhân dịp ghé thăm nhà nữ ca sĩ Minh Tuyết, Thanh Thảo đã chia sẻ loạt ảnh hé lộ cơ ngơi của em gái Cẩm Ly tại Mỹ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Trong showbiz Việt, Minh TuyếtThanh Thảo được biết đến là đôi bạn vô cùng thân thiết. Sau khi Thanh Thảo kết hôn và sang Mỹ định cư, cả hai ngày càng gắn bó hơn khi thường xuyên có cơ hội gặp gỡ nhau. Tình bạn lâu dài và bền chặt của họ khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc ghé thăm nhà cô bạn thân kèm dòng trạng thái: “Đột nhập nhà Minh Tuyết, công nhận đồ ăn quá ngon”.

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Minh Tuyết và Thanh Thảo vui vẻ tụ họp cùng rất nhiều bạn bè - Ảnh: FB

Theo tiết lộ, đây là cơ ngơi mới của em gái Cẩm Ly tại Mỹ. Qua loạt ảnh đăng tải, có thể thấy căn nhà của Minh Tuyết khá rộng lớn, có khuôn viên thoải mái để dự tiệc ngoài trời cùng bạn bè. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thiết kế hồ bơi trong sân vườn để dành cho những hoạt động giải trí của cả nhà.

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Căn biệt thự của Minh Tuyết khá rộng, có cả hồ bơi sang trọng và sân vườn rộng rãi – Ảnh: FB

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Không gian sống được thiết kế với hai gam màu trắng, đen chủ đạo đầy sang trọng, tinh tế - Ảnh: FB

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Nữ ca sĩ Minh Tuyết và Thanh Thảo so kè nhan sắc trong một khung hình - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nhan sắc của Thanh Thảo và Minh Tuyết cũng gây chú ý không kém vì quá trẻ trung. Trong khi giọng ca “Búp bê con trai” diện trang phục đơn giản, năng động thì Minh Tuyết lại vô cùng nổi bật với đầm đỏ. Cả hai đều để mặt mộc tự nhiên khi tụ tập cùng những người bạn thân thiết.

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Từ khóa:   em gái Cẩm Ly Thanh Thảo ca sĩ Minh Tuyết

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