Ca sĩ Vũ Hà gây sốc vì chửi thí sinh Next Top Model 'ngu ơi là ngu...'

Hậu trường 26/07/2017 13:19

Sau khi xem chương trình Vietnam's Next Top Model, Vũ Hà đã bức xúc lên tiếng về việc các thí sinh chửi bới, thậm chí đánh nhau ngay trên sóng truyền hình.

Nam ca sĩ Vũ Hà vừa qua đã lên tiếng không hài lòng về hành động của các thí sinh trong chương trình Vietnam's Next Top Model. Nam ca sĩ thể hiện quan điểm của mình bằng một clip tự quay hài hước, và clip đó sau khi được đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ca sĩ Vũ Hà gây sốc vì chửi thí sinh Next Top Model 'ngu ơi là ngu...' - Ảnh 1
Đoạn clip của ca sĩ Vũ Hà được chính anh đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Vũ Hà thẳng thắn chia sẻ rằng không hiểu một chương trình mà nội dung lại đầy các cảnh thí sinh chửi bới, đánh nhau thì phát sóng lên có mang lại lợi ích gì cho người xem không. Anh cho biết các thí sinh trong chương trình cũng được đứng trên sân khấu như những người nghệ sĩ thật sự nên anh khá thất vọng trước những hành động thiếu văn hóa của người tham gia chương trình.

Ca sĩ Vũ Hà gây sốc vì chửi thí sinh Next Top Model 'ngu ơi là ngu...' - Ảnh 2
Nhà sản xuất chương trình chỉ xoáy sâu vào những cuộc cãi vã của thí sinh mà quên đi việc thể hiện tài năng của người chơi - Ảnh: Internet

Anh cũng đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: "Các bạn tham gia một game show để nổi tiếng không ai cấm, nhưng các bạn đừng có bán mình như thế để trở thành con rối cho người khác giật dây", theo Trí Thức Trẻ.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, là nghệ sĩ thì không ai hiền hết, ngay cả anh cũng vậy, bị người khác chửi mắng hay lăng mạ đều sẽ đáp lại. Tuy nhiên, không bao giờ được phép làm như vậy trước mặt khán giả và đặc biệt là trên sóng truyền hình.

"Người của công chúng phải biết lúc nào cần diễn, lúc nào cần dễ thương. Ngu ơi là ngu, tự nhiên lại đứng trước máy quay làm những điều mà không nghệ sĩ nào dám làm", ca sĩ Vũ Hà thẳng thắn phê phán.

Ca sĩ Vũ Hà gây sốc vì chửi thí sinh Next Top Model 'ngu ơi là ngu...' - Ảnh 3
Ca sĩ Vũ Hà bức xúc sau khi xem những màn cãi vã và đánh nhau của các thí sinh Next Top Model 2017 - Ảnh: Internet

Hiện nay, có rất nhiều chương trình game show và khán giả chủ yếu của những chương trình này thường là giới trẻ, thậm chí là trẻ con. Điều này khiến ca sĩ Vũ Hà vô cùng lo lắng vì nếu trẻ nhỏ học theo những hành động của các thí sinh trong chương trình thì hậu quả rất khó lường.

Tất cả mọi người tham gia những cuộc thi với mục đích là có sự nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sau game show này, các thí sinh được công chúng nhớ đến là những vụ chửi bới, đánh nhau ghê gớm trong cuộc thi và chẳng ai nhớ tài năng của họ là gì.

Nam ca sĩ Vũ Hà cũng nhắc nhở: "Ở tất cả mọi game show, người được lợi nhiều nhất chính là nhà sản xuất. Còn các thí sinh, thích thì chơi, không ai cấm, nhưng phải biết giữ mình, không được phép như thế", theo Trí Thức Trẻ.

Vietnam's Next Top Model 2017 mùa All Stars, đang phát sóng trên kênh VTV3, thu hút được nhiều sự chú ý của người xem. Một số khán giả tìm tới chương trình với mục đích giải trí nhưng cũng có không ít người gay gắt lên tiếng về việc cuộc thi xoáy quá sâu vào mâu thuẫn giữa các thí sinh hay giữa các giám khảo ngồi nghế nóng.

Ca sĩ Vũ Hà gây sốc vì chửi thí sinh Next Top Model 'ngu ơi là ngu...' - Ảnh 4
Cuộc sống trong nhà chung của các thí sinh chủ yếu là những xung đột, cãi vã, thậm chí là đánh nhau - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vũ Hà gây sốc vì chửi thí sinh Next Top Model 'ngu ơi là ngu...' - Ảnh 5
Không chỉ là những xung đột giữa thí sinh với nhau mà người chơi còn cãi tay đôi với cả giám khảo - Ảnh: Internet

Vũ Hà tiết lộ lý do 'nghỉ chơi' với Mr Đàm mấy năm trời

Vũ Hà tiết lộ lý do 'nghỉ chơi' với Mr Đàm mấy năm trời

Nam ca sĩ chia sẻ kỷ niệm vui buồn khi tái ngộ người bạn thân trong gameshow mới.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Vũ HàVietnam's Next Top ModelVũ Hà chửi chương trình next top model

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 33 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 33 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42