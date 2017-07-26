Nam ca sĩ Vũ Hà vừa qua đã lên tiếng không hài lòng về hành động của các thí sinh trong chương trình Vietnam's Next Top Model. Nam ca sĩ thể hiện quan điểm của mình bằng một clip tự quay hài hước, và clip đó sau khi được đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vũ Hà thẳng thắn chia sẻ rằng không hiểu một chương trình mà nội dung lại đầy các cảnh thí sinh chửi bới, đánh nhau thì phát sóng lên có mang lại lợi ích gì cho người xem không. Anh cho biết các thí sinh trong chương trình cũng được đứng trên sân khấu như những người nghệ sĩ thật sự nên anh khá thất vọng trước những hành động thiếu văn hóa của người tham gia chương trình.

Anh cũng đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: "Các bạn tham gia một game show để nổi tiếng không ai cấm, nhưng các bạn đừng có bán mình như thế để trở thành con rối cho người khác giật dây", theo Trí Thức Trẻ.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, là nghệ sĩ thì không ai hiền hết, ngay cả anh cũng vậy, bị người khác chửi mắng hay lăng mạ đều sẽ đáp lại. Tuy nhiên, không bao giờ được phép làm như vậy trước mặt khán giả và đặc biệt là trên sóng truyền hình.

"Người của công chúng phải biết lúc nào cần diễn, lúc nào cần dễ thương. Ngu ơi là ngu, tự nhiên lại đứng trước máy quay làm những điều mà không nghệ sĩ nào dám làm", ca sĩ Vũ Hà thẳng thắn phê phán.

Hiện nay, có rất nhiều chương trình game show và khán giả chủ yếu của những chương trình này thường là giới trẻ, thậm chí là trẻ con. Điều này khiến ca sĩ Vũ Hà vô cùng lo lắng vì nếu trẻ nhỏ học theo những hành động của các thí sinh trong chương trình thì hậu quả rất khó lường.

Tất cả mọi người tham gia những cuộc thi với mục đích là có sự nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sau game show này, các thí sinh được công chúng nhớ đến là những vụ chửi bới, đánh nhau ghê gớm trong cuộc thi và chẳng ai nhớ tài năng của họ là gì.

Nam ca sĩ Vũ Hà cũng nhắc nhở: "Ở tất cả mọi game show, người được lợi nhiều nhất chính là nhà sản xuất. Còn các thí sinh, thích thì chơi, không ai cấm, nhưng phải biết giữ mình, không được phép như thế", theo Trí Thức Trẻ.

Vietnam's Next Top Model 2017 mùa All Stars, đang phát sóng trên kênh VTV3, thu hút được nhiều sự chú ý của người xem. Một số khán giả tìm tới chương trình với mục đích giải trí nhưng cũng có không ít người gay gắt lên tiếng về việc cuộc thi xoáy quá sâu vào mâu thuẫn giữa các thí sinh hay giữa các giám khảo ngồi nghế nóng.