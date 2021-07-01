Ca sĩ Đan Trường và ekip bị 'fan ruột' lừa đảo tiền bạc rồi bỏ trốn

Tối 30/6, quản lý của Đan Trường khiến CĐM bất ngờ khi đăng đàn tố fan ruột lâu năm dùng mánh khóe lừa đảo nam ca sĩ cùng một số nhân viên trong công ty.

Tối qua 30/6, CĐM được một phen hoang mang khi ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường bất ngờ lên tiếng "tố" một fan lâu năm lừa đảo số tiền lên đến 25 triệu đồng bằng chiêu trò sang nhượng voucher giảm giá.

Bài đăng của quản lý - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bạn fan tên D. đã chủ động liên hệ với quản lý Đan Trường và ngỏ ý muốn nhượng lại một số voucher mua sắm tại cửa hàng điện máy cho nam ca sĩ và các nhân viên trong công ty vì bản thân không có nhu cầu sử dụng đến. Người này còn "hào phóng" thông báo sẽ giảm giá vì là fan lâu năm của giọng ca sinh năm 1976.



Hoàng Tuấn đăng tải ảnh các đoạn tin nhắn trao đổi với D. - Ảnh chụp màn hình

Do tin tưởng nên quản lý Hoàng Tuấn, Đan Trường và một số nhân viên trong công ty đã đồng ý đăng ký mua mỗi người một món. Theo như bài đăng của quản lý thì ban đầu 2 bên thỏa thuận là mua hàng xong mới thanh toán lại cho D. tuy nhiên sau đó người này lại thông báo là không đủ tiền nên yêu cầu chuyển khoản trước 25 triệu.

Thế nhưng sau khi nhận được tiền, bạn fan "ruột" này bỗng "mất hút" không thể liên lạc được. Trên trang cá nhân, Hoàng Tuấn viết: "Nhưng nhận tiền xong, qua hôm sau thì chặn hết cuộc gọi. Tôi liên lạc với cửa hàng, thì chưa có đơn hàng nào được thanh toán. Tôi đã trình báo bên công an để truy tìm D. Điều này khiến Đan Trường, Trung Quang và một số nhân viên trong công ty cảm thấy rất buồn vì một người hâm mộ lâu năm, không ngờ chỉ vì tiền mà bất chấp tất cả".

Biên lai chuyển khoản với nội dung thanh toán tiền voucher - Ảnh: FB

Sốc hơn khi Hoàng Tuấn còn cho biết đối tượng trên là chuyên nghiệp bởi nhiều người khác, trong đó có cả các fan trong FC cũng từng bị sập bẫy với số tiền cộng lại lên tới gần cả trăm triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-dan-truong-va-ekip-bi-fan-ruot-lua-dao-tien-bac-roi-bo-tron-410712.html