Ca sĩ Đan Trường và ekip bị 'fan ruột' lừa đảo tiền bạc rồi bỏ trốn

Hậu trường 01/07/2021 09:26

Tối 30/6, quản lý của Đan Trường khiến CĐM bất ngờ khi đăng đàn tố fan ruột lâu năm dùng mánh khóe lừa đảo nam ca sĩ cùng một số nhân viên trong công ty.

Tối qua 30/6, CĐM được một phen hoang mang khi ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường bất ngờ lên tiếng "tố" một fan lâu năm lừa đảo số tiền lên đến 25 triệu đồng bằng chiêu trò sang nhượng voucher giảm giá.

Dan Truong 3
Bài đăng của quản lý - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bạn fan tên D. đã chủ động liên hệ với quản lý Đan Trường và ngỏ ý muốn nhượng lại một số voucher mua sắm tại cửa hàng điện máy cho nam ca sĩ và các nhân viên trong công ty vì bản thân không có nhu cầu sử dụng đến. Người này còn "hào phóng" thông báo sẽ giảm giá vì là fan lâu năm của giọng ca sinh năm 1976. 

Ca sĩ Đan Trường và ekip bị 'fan ruột' lừa đảo tiền bạc rồi bỏ trốn - Ảnh 2
Hoàng Tuấn đăng tải ảnh các đoạn tin nhắn trao đổi với D. - Ảnh chụp màn hình

Do tin tưởng nên quản lý Hoàng Tuấn, Đan Trường và một số nhân viên trong công ty đã đồng ý đăng ký mua mỗi người một món. Theo như bài đăng của quản lý thì ban đầu 2 bên thỏa thuận là mua hàng xong mới thanh toán lại cho D. tuy nhiên sau đó người này lại thông báo là không đủ tiền nên yêu cầu chuyển khoản trước 25 triệu. 

Thế nhưng sau khi nhận được tiền, bạn fan "ruột" này bỗng "mất hút" không thể liên lạc được. Trên trang cá nhân, Hoàng Tuấn viết: "Nhưng nhận tiền xong, qua hôm sau thì chặn hết cuộc gọi. Tôi liên lạc với cửa hàng, thì chưa có đơn hàng nào được thanh toán. Tôi đã trình báo bên công an để truy tìm D. Điều này khiến Đan Trường, Trung Quang và một số nhân viên trong công ty cảm thấy rất buồn vì một người hâm mộ lâu năm, không ngờ chỉ vì tiền mà bất chấp tất cả".

Dan Truong 1
Biên lai chuyển khoản với nội dung thanh toán tiền voucher - Ảnh: FB

Sốc hơn khi Hoàng Tuấn còn cho biết đối tượng trên là chuyên nghiệp bởi nhiều người khác, trong đó có cả các fan trong FC cũng từng bị sập bẫy với số tiền cộng lại lên tới gần cả trăm triệu đồng.

Đan Trường khoe body cực "hot" ở tuổi 45, nhìn lên gương mặt lại càng ngỡ ngàng hơn về độ "hack tuổi"

Đan Trường khoe body cực "hot" ở tuổi 45, nhìn lên gương mặt lại càng ngỡ ngàng hơn về độ "hack tuổi"

"Anh Bo" Đan Trường ở tuổi 45 vẫn khiến fan nữ phải xuýt xoa khen ngợi ngoại hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đan Trường fan Đan Trường lừa đảo Đan Trường bị lừa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36