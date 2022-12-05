Bức ảnh hiếm hoi đại gia đình chồng Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng nhau, nàng dâu Hoa hậu diện đồ tông xuyệt tông với mẹ chồng cực rạng rỡ

Sau khi kết hôn cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang , cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Dù trước đây khá kín tiếng về chuyện đời tư, song từ khi lấy chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã thoải mái hơn khi xuất hiện bên cạnh bạn đời. Đặc biệt, người đẹp 26 tuổi còn rất được lòng gia đình chồng khi được cả gia đình bầu Hiển hết lời khen ngợi.

"2 thiên thần của ba đang ở giai đoạn hình thành tính cách, nên mỗi em đều dần bộc lộ cá tính và sở thích riêng. Đó cũng là lý do mỗi ngày ba luôn dành thời gian để đồng hành cùng các em, để các em luôn được định hướng đúng và cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Mới đây, con trai cả nhà bầu Hiển - thiếu gia Đỗ Quang Vinh - có bài đăng nhân dịp đón tuổi mới của 2 con Kylie và Kingston.

Sinh nhật năm nay thật ấm áp khi có sự tham gia của cụ nội, ông bà nội, chú Quang và cô Linh, các ông bà, các bác trong gia đình. Mọi thành viên đều dành những lời chúc vô cùng tốt đẹp cho các em.

Còn ba thì chỉ mong Thỏ và Gấu sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an", con trưởng của bầu Hiển trải lòng.

Đỗ Mỹ Linh mặc trang phục tông xuyệt tông với mẹ chồng, khoác tay ông xã đầy tình cảm.

Trong ảnh được chia sẻ, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đứng cạnh nhau, nàng hậu khoác tay chồng cực tình cảm. Không những vậy, người đẹp sinh năm 1996 còn mặc trang phục tông xuyệt tông với mẹ chồng làm nhiều người thích thú. Đây được xem là khung hình đông đủ thành viên hiếm hoi sau khi Đỗ Mỹ Linh về làm dâu hào môn.

Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh có mối tình 2 năm kín tiếng. Vừa qua, ngày 17/10, Đỗ Mỹ Linh và hôn phu ăn hỏi tại nhà riêng. Ngày 23/10, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ ở Hà Nội.

Về làm vợ con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh chăm chỉ ra sân cỏ để cổ vũ đội bóng ông xã làm Chủ tịch. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu lại ghi điểm tuyệt đối với sự giản dị, tinh tế khi đi bên chồng. Nhờ vậy mà người đẹp cũng được gia đình chồng yêu thương hết mực.