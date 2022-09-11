BTV Hoài Anh 42 tuổi, rời sóng thời sự vẫn xinh đẹp như 'hack tuổi'

Hậu trường 11/09/2022 11:15

Nhờ nhan sắc mặn mà, bất chấp thời gian của mình mà BTV Hoài Anh được nhiều người ưu ái gọi với biệt danh "mỹ nhân không tuổi".

Với vai trò là BTV của chương trình Thời Sự của đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Anh là nhân vật quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam. Nhờ chất giọng Nam Bộ ấm áp, nhẹ nhàng và ngoại hình ưa nhìn, nữ BTV nhanh chóng chiếm được tình cảm của người xem đài.

btv hoai anh 6
BTV Hoài Anh là gương mặt quen thuộc của chương trình Thời Sự VTV - Ảnh: FBNV

Mới đây, Hoài Anh đã gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo xinh đẹp qua những bức ảnh trên trang cá nhân. Ở tuổi 42, nữ BTV vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, không hề giống với tuổi thật của mình. Dù đã công tác tại VTV được 20 năm, khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Hoài Anh và ưu ái gọi cô với danh xưng "mỹ nhân không tuổi".

btv hoai anh 5
Ở tuổi 42, nữ BTV vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, không hề giống với tuổi thật của mình - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh do BTV Hoài Anh đăng tải đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng, đặc biệt có nhiều nhận xét về vóc dáng hoàn hảo của cô. Được biết, Hoài Anh thường xuyên đăng tải những bức hình với cách tạo dáng và thần thái không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp.

btv hoai anh 4

btv hoai anh 3

btv hoai anh 2

Trước đây, Hoài Anh từng xuất hiện trên nhiều tờ áo hoặc tạp chí với vai trò người mẫu ảnh, vì vậy việc nữ BTV có thần thái của một người mẫu là chuyện hoàn toàn bình thường. Cũng vì lý do này mà Hoài Anh vốn đã rèn luyện để giữ dáng, giữ sắc đẹp bền bỉ với thời gian.

btv hoai anh 1

Vì có thâm niên nhiều năm làm BTV của VTV, Hoài Anh từ lâu đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của chương trình Thời Sự và được công chúng quen mặt. Khi đưa ra quyết định rời khỏi chương trình này, BTV Hoài Anh đã khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Hiếm hoi đăng ảnh, chồng đại gia kín tiếng của BTV Hoài Anh được khen phong độ, trẻ trung

Hiếm hoi đăng ảnh, chồng đại gia kín tiếng của BTV Hoài Anh được khen phong độ, trẻ trung

Đây là số ít lần nữ BTV nổi tiếng của nhà đài VTV đưa chồng ‘lên sóng’ cùng mình. Trong ảnh chụp chung, chồng đại gia của nữ MC được khen diện mạo ngày càng trẻ trung, phong cách.

Xem thêm
Từ khóa:   BTV Hoài Anh Hoài Anh VTV Thời Sự

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 53 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh