BTV Hoài Anh 42 tuổi, rời sóng thời sự vẫn xinh đẹp như 'hack tuổi'

Nhờ nhan sắc mặn mà, bất chấp thời gian của mình mà BTV Hoài Anh được nhiều người ưu ái gọi với biệt danh "mỹ nhân không tuổi".

Với vai trò là BTV của chương trình Thời Sự của đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Anh là nhân vật quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam. Nhờ chất giọng Nam Bộ ấm áp, nhẹ nhàng và ngoại hình ưa nhìn, nữ BTV nhanh chóng chiếm được tình cảm của người xem đài. BTV Hoài Anh là gương mặt quen thuộc của chương trình Thời Sự VTV - Ảnh: FBNV Mới đây, Hoài Anh đã gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo xinh đẹp qua những bức ảnh trên trang cá nhân. Ở tuổi 42, nữ BTV vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, không hề giống với tuổi thật của mình. Dù đã công tác tại VTV được 20 năm, khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Hoài Anh và ưu ái gọi cô với danh xưng "mỹ nhân không tuổi".

Ở tuổi 42, nữ BTV vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, không hề giống với tuổi thật của mình - Ảnh: FBNV Loạt ảnh do BTV Hoài Anh đăng tải đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng, đặc biệt có nhiều nhận xét về vóc dáng hoàn hảo của cô. Được biết, Hoài Anh thường xuyên đăng tải những bức hình với cách tạo dáng và thần thái không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp.

Trước đây, Hoài Anh từng xuất hiện trên nhiều tờ áo hoặc tạp chí với vai trò người mẫu ảnh, vì vậy việc nữ BTV có thần thái của một người mẫu là chuyện hoàn toàn bình thường. Cũng vì lý do này mà Hoài Anh vốn đã rèn luyện để giữ dáng, giữ sắc đẹp bền bỉ với thời gian. Vì có thâm niên nhiều năm làm BTV của VTV, Hoài Anh từ lâu đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của chương trình Thời Sự và được công chúng quen mặt. Khi đưa ra quyết định rời khỏi chương trình này, BTV Hoài Anh đã khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Hiếm hoi đăng ảnh, chồng đại gia kín tiếng của BTV Hoài Anh được khen phong độ, trẻ trung Đây là số ít lần nữ BTV nổi tiếng của nhà đài VTV đưa chồng ‘lên sóng’ cùng mình. Trong ảnh chụp chung, chồng đại gia của nữ MC được khen diện mạo ngày càng trẻ trung, phong cách.

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