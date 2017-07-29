Mới đây, Ốc Thanh Vân đã đăng dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân cho biết cô và gia đình quyết định đưa bố về quê hương.

Đầu tháng 7 vừa qua, MC Ốc Thanh Vân đã chịu nỗi đau mất cha. Sau khi lo chu toàn đám tang, cô đã đưa tro cốt của bố đến chùa để ông được bình yên và thanh tịnh.

Vài ngày nữa thôi chị em con sẽ đưa bố về thăm quê hương. Bố mẹ mình sinh sống tại Hải Phòng, chị em mình cũng sinh ra ở đây. Nhưng nơi sinh của bố mình là ở Vinh- Nghệ An”.

Ngoài ra, Ốc Thanh Vân cũng thông báo dùng toàn bộ số tiền phúng điếu để làm từ thiện. Nữ MC cũng nhờ mọi người cung cấp thông tin của những hoàn cảnh khó khăn để cô trực tiếp giúp đỡ.

"Cả nhà thương yêu. Nhờ cả nhà giúp mình việc này! Đám tang bố mình đã qua, toàn bộ số tiền phúng điếu Ốc xin được dành cho công tác từ thiện.

Tổng cộng số tiền phúng điếu là: 110 triệu đồng. Mình xin trích: 10 triệu để làm công quả và nấu cơm chay từ thiện một tháng 2 lần vào ngày 2 và 16 âm lịch tại nơi bố Ốc đang nghỉ. Còn lại 100 triệu: mình xin chia làm 2 phần, mỗi phần 50 triệu.

Phần 1: Mình gửi đến các bệnh nhân khó khăn đang nằm tại bệnh viện nơi bố Ốc đã nằm điều trị 3 lần. Mình sẽ nhờ y tá tìm và ghi danh sách cụ thể. 50 triệu mình chia thành 10 phần quà, mỗi phần 5 triệu.

Phần2: 50 triệu còn lại mình gửi đến quê hương Nghệ An của bố. Mình xin nhờ cả nhà tìm giúp Ốc 5 hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ, hai chị em mình sẽ mang đến mỗi nơi 10 triệu. Xin ưu tiên người già và trẻ nhỏ".

Trước tấm lòng đáng quý của Ốc Thanh Vân, nhiều khán giả đã lên tiếng khen ngợi và giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn đáng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ.