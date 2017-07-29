Bội phục hành động của Ốc Thanh Vân sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng

Hậu trường 29/07/2017 10:22

Sau khi lo chu toàn cho tang lễ của bố, Ốc Thanh Vân quyết định dùng toàn bộ số tiền phúng điếu để làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Hành động của nữ MC được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hết lòng ủng hộ.

Đầu tháng 7 vừa qua, MC Ốc Thanh Vân đã chịu nỗi đau mất cha. Sau khi lo chu toàn đám tang, cô đã đưa tro cốt của bố đến chùa để ông được bình yên và thanh tịnh.

Mới đây, Ốc Thanh Vân đã đăng dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân cho biết cô và gia đình quyết định đưa bố về quê hương.

“Bố ơi..!

Vài ngày nữa thôi chị em con sẽ đưa bố về thăm quê hương. Bố mẹ mình sinh sống tại Hải Phòng, chị em mình cũng sinh ra ở đây. Nhưng nơi sinh của bố mình là ở Vinh- Nghệ An”.

Bội phục hành động của Ốc Thanh Vân sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
Dòng trạng thái của MC Ốc Thanh Vân được đăng tải trên facebook cá nhân - Ảnh: Facebook

Ngoài ra, Ốc Thanh Vân cũng thông báo dùng toàn bộ số tiền phúng điếu để làm từ thiện. Nữ MC cũng nhờ mọi người cung cấp thông tin của những hoàn cảnh khó khăn để cô trực tiếp giúp đỡ.

"Cả nhà thương yêu. Nhờ cả nhà giúp mình việc này! Đám tang bố mình đã qua, toàn bộ số tiền phúng điếu Ốc xin được dành cho công tác từ thiện.

Tổng cộng số tiền phúng điếu là: 110 triệu đồng. Mình xin trích: 10 triệu để làm công quả và nấu cơm chay từ thiện một tháng 2 lần vào ngày 2 và 16 âm lịch tại nơi bố Ốc đang nghỉ. Còn lại 100 triệu: mình xin chia làm 2 phần, mỗi phần 50 triệu.

Phần 1: Mình gửi đến các bệnh nhân khó khăn đang nằm tại bệnh viện nơi bố Ốc đã nằm điều trị 3 lần. Mình sẽ nhờ y tá tìm và ghi danh sách cụ thể. 50 triệu mình chia thành 10 phần quà, mỗi phần 5 triệu.

Phần2: 50 triệu còn lại mình gửi đến quê hương Nghệ An của bố. Mình xin nhờ cả nhà tìm giúp Ốc 5 hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ, hai chị em mình sẽ mang đến mỗi nơi 10 triệu. Xin ưu tiên người già và trẻ nhỏ".

Trước tấm lòng đáng quý của Ốc Thanh Vân, nhiều khán giả đã lên tiếng khen ngợi và giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn đáng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ.

Bội phục hành động của Ốc Thanh Vân sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
Rất nhiều góp ý của khán giả về những hoàn cảnh khó khăn bên dưới status - Ảnh: Facebook

Bội phục hành động của Ốc Thanh Vân sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3
Thân sinh của MC Ốc Thanh Vân đã qua đời vào ngày 11/7 vì tuổi cao, sức yếu - Ảnh: Facebook

Bội phục hành động của Ốc Thanh Vân sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4
Ốc Thanh Vân đưa bố về nơi an nghỉ - Ảnh: Facebook

Bội phục hành động của Ốc Thanh Vân sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5
Sự ra đi của bố là niềm mất mát vô cùng to lớn với nữ MC - Ảnh: Facebook

MC Ốc Thanh Vân bị bạn lợi dụng danh nghĩa để lừa gạt, mượn tiền người khác

MC Ốc Thanh Vân bị bạn lợi dụng danh nghĩa để lừa gạt, mượn tiền người khác

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân đã đăng tải một status khá dài kể về việc bị bạn thân lợi dụng dù cô đã giúp đỡ hết mình khi người này gặp khó khăn.

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