Bình Tinh 'ứa nước mắt' khi thấy tình trạng sức khỏe hiện tại của 'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh

Hậu trường 07/07/2022 20:07

Dòng trạng thái mới của nghệ sĩ Bình Tinh thu hút nhiều sự quan tâm.

Thời gian qua, tình hình sức khỏe của NSƯT Vũ Linh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân của NS Bình Tinh bất ngờ đăng tải hình ảnh cũng như thông báo tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ thu hút nhiều sự quan tâm.

Bình Tinh 'ứa nước mắt' khi thấy tình trạng sức khỏe hiện tại của 'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh - Ảnh 1
Bình Tinh thông báo sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng, Bình Tinh chia sẻ: “Trời đất ơi hết hồn, Mấy nay lo cày tối mặt mày chưa lên thăm Người. Bữa nay nhớ Con gái chạy thẳng xuống nhà luôn. Đưa ba vô lạy ÔNG THẦN ... lạy 2 mẹ. Nghe lời cầu nguyện của ba mà ứa nước mắt: Xin Ông cho 2 cha con có sức khỏe, cho con khỏe để con đi hát... Con biết Ba nhớ sân khấu lắm. Ráng nha ba, ơn trên phù hộ Ba sẽ sớm trở lại sân khấu dạy dỗ truyền nghề cho con cháu. Xuống thăm con gái đc là khỏe re rồi còn mắng yêu 1 trận mới chịu về, riết rồi bất hiếu bỏ ba ko thèm lên thăm. Lo cày quá trời làm quá bán mạng hay sao hả con cái gì cũng từ từ quan trọng sức khỏe chứ con !!!! Hihi thương lắm! Ba còn mắng là Con còn vui”.

Bình Tinh 'ứa nước mắt' khi thấy tình trạng sức khỏe hiện tại của 'Ông hoàng cải lương' Vũ Linh - Ảnh 2
Khán giả hy vọng nghệ sĩ Vũ Linh sớm hồi phục sức khỏe, nhanh chóng trở lại sân khấu - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, kèm theo bài viết, Bình Tinh đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh gầy gò, xanh xao. Sau thời gian dài không có thông tin, được biết, tình hình sức khỏe của Vũ Linh đã dần cải thiện và ổn định hơn. Khán giả cũng như đồng nghiệp gửi nhiều lời chúc mong cho nam nghệ sĩ có thể sớm bình phục sức khỏe và quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

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