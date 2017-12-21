Vì số lượng người đến quá đông, biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng như “ong vỡ tổ” ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đón fan vào chụp ảnh mừng Giáng sinh.
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Để chúc mừng cho những thành công đã gặt hái được trong năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng mạnh tay chi tiền tỷ, mua các vật dụng trang trí Noel từ khắp nơi trên thế giới để biến căn biệt thự 60 tỷ của mình thành lâu đài ánh sáng lung linh màu sắc.
Sau khi hoàn thành công đoạn trang trí cho căn biệt thự, tối 19/12, “Ông hoàng nhạc Việt” mở cửa chào đón người hâm mộ vào tham quan, chụp ảnh tại khu vườn Giáng sinh của anh ở quận 10, TP. HCM.
Tuy nhiên, vì sức chứa có hạn nhưng số người đổ về ngày càng đông nên đã xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn khiến biệt thự triệu đô của giọng ca Bình minh sẽ mang em đi trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát.