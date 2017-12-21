Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh

Hậu trường 21/12/2017 13:39

Vì số lượng người đến quá đông, biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng như “ong vỡ tổ” ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đón fan vào chụp ảnh mừng Giáng sinh.

Để chúc mừng cho những thành công đã gặt hái được trong năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng mạnh tay chi tiền tỷ, mua các vật dụng trang trí Noel từ khắp nơi trên thế giới để biến căn biệt thự 60 tỷ của mình thành lâu đài ánh sáng lung linh màu sắc.

Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 1
Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng lung linh, tràn ngập sắc màu trong dịp Giáng sinh năm nay - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thành công đoạn trang trí cho căn biệt thự, tối 19/12, “Ông hoàng nhạc Việt” mở cửa chào đón người hâm mộ vào tham quan, chụp ảnh tại khu vườn Giáng sinh của anh ở quận 10, TP. HCM.

Tuy nhiên, vì sức chứa có hạn nhưng số người đổ về ngày càng đông nên đã xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn khiến biệt thự triệu đô của giọng ca Bình minh sẽ mang em đi trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát.

Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 2
Biển hướng dẫn được thiết kế ngộ nghĩnh giúp khách tham quan định hướng được đường đi - Ảnh: Internet
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 3
Sự nổi bật của căn biệt thự khiến người đi đường tò mò - Ảnh: Internet
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 4
Bên ngoài nhìn vào, khu vườn lung linh tựa như trong truyện cổ tích - Ảnh: Internet
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng cũng vui vẻ chụp hình lưu niệm với khán giả - Ảnh: Internet
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 6
Số lượng khách tham quan ngày một đông hơn - Ảnh: Internet
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 7
Cả chủ nhà và khách tham quan đều di chuyển một cách khó khăn vì số lượng người quá đông - Ảnh: Internet
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng hỗn loạn như ong vỡ tổ vì fan chen lấn, xô đẩy chụp ảnh - Ảnh 8
Căn biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng trở nên hỗn loạn vì fan chen lấn, xô đẩy để chụp ảnh - Ảnh: Vietnamnet
Lộ ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của sao Việt: Siu Black mi nhon, Đàm Vĩnh Hưng ‘hai lúa’ còn Hiền Thục đẹp xuất sắc

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Trong những bức ảnh đã bạc màu, dung mạo thời trẻ của các ca sĩ nổi tiếng rất khác so với bây giờ. Họ trông khá lạ mắt khi khoác lên mình những bộ trang phục theo mốt thời xưa.

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