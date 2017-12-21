Vì số lượng người đến quá đông, biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng như “ong vỡ tổ” ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đón fan vào chụp ảnh mừng Giáng sinh.

Để chúc mừng cho những thành công đã gặt hái được trong năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng mạnh tay chi tiền tỷ, mua các vật dụng trang trí Noel từ khắp nơi trên thế giới để biến căn biệt thự 60 tỷ của mình thành lâu đài ánh sáng lung linh màu sắc.

Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng lung linh, tràn ngập sắc màu trong dịp Giáng sinh năm nay - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thành công đoạn trang trí cho căn biệt thự, tối 19/12, “Ông hoàng nhạc Việt” mở cửa chào đón người hâm mộ vào tham quan, chụp ảnh tại khu vườn Giáng sinh của anh ở quận 10, TP. HCM.

Tuy nhiên, vì sức chứa có hạn nhưng số người đổ về ngày càng đông nên đã xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn khiến biệt thự triệu đô của giọng ca Bình minh sẽ mang em đi trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát.

Biển hướng dẫn được thiết kế ngộ nghĩnh giúp khách tham quan định hướng được đường đi - Ảnh: Internet

Sự nổi bật của căn biệt thự khiến người đi đường tò mò - Ảnh: Internet

Bên ngoài nhìn vào, khu vườn lung linh tựa như trong truyện cổ tích - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng cũng vui vẻ chụp hình lưu niệm với khán giả - Ảnh: Internet

Số lượng khách tham quan ngày một đông hơn - Ảnh: Internet

Cả chủ nhà và khách tham quan đều di chuyển một cách khó khăn vì số lượng người quá đông - Ảnh: Internet

Căn biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng trở nên hỗn loạn vì fan chen lấn, xô đẩy để chụp ảnh - Ảnh: Vietnamnet

Lộ ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của sao Việt: Siu Black mi nhon, Đàm Vĩnh Hưng ‘hai lúa’ còn Hiền Thục đẹp xuất sắc Trong những bức ảnh đã bạc màu, dung mạo thời trẻ của các ca sĩ nổi tiếng rất khác so với bây giờ. Họ trông khá lạ mắt khi khoác lên mình những bộ trang phục theo mốt thời xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-thu-60-ty-cua-dam-vinh-hung-hon-loan-nhu-ong-vo-to-vi-fan-chen-lan-xo-day-chup-anh-263377.html