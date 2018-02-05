Bị Vũ Khắc Tiệp tiết lộ thu nhập hàng triệu đô, Lệ Quyên 'đanh đá' đáp trả

Chuyện thu nhập của nghệ sĩ trong showbiz Việt luôn là chủ đề nóng và được công chúng vô cùng quan tâm. Trong số nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt hiện nay, Lệ Quyên là giọng ca cực hot, luôn được các bầu sô săn đón. Vì thế, mức thu nhập của giọng ca Sầu lẻ bóng cũng thường xuyên được công chúng đem ra bàn tán và suy đoán.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Lệ Quyên vừa có cuộc đối thoại thú vị với ông bầu Vũ Khắc Tiệp về thu nhập thu hút sự chú ý của cư dân mạng.