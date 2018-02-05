Bị Vũ Khắc Tiệp tiết lộ thu nhập hàng triệu đô, Lệ Quyên 'đanh đá' đáp trả

Bị Vũ Khắc Tiệp tiết lộ thu nhập “khủng” 3 triệu đô một năm, ca sĩ Lệ Quyên phản pháo rằng thu nhập của mình lên tới... 10 triệu đô khiến khán giả phát hoảng.
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Chuyện thu nhập của nghệ sĩ trong showbiz Việt luôn là chủ đề nóng và được công chúng vô cùng quan tâm. Trong số nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt hiện nay, Lệ Quyên là giọng ca cực hot, luôn được các bầu sô săn đón. Vì thế, mức thu nhập của giọng ca Sầu lẻ bóng cũng thường xuyên được công chúng đem ra bàn tán và suy đoán.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Lệ Quyên vừa có cuộc đối thoại thú vị với ông bầu Vũ Khắc Tiệp về thu nhập thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Cụ thể, trong một bài viết mới nhất, Lệ Quyên quyết định mời gia đình và toàn bộ các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đến xem liveshow mới nhất của mình tại Hà Nội sắp tới.
Tuy nhiên, nữ ca sĩ không thể ngờ rằng Vũ Khắc Tiệp bất ngờ vào bình luận và tiết lộ mức thu nhập của cô: “Một năm đi hát kiếm 3 triệu đô”. Không hề e ngại khi thu nhập của mình bị tiết lộ, Lệ Quyên nhanh chóng đáp lại bình luận của “Ông bầu chân dài” một cách hài hước: “Ôi! 10 triệu í bạn ơi. Hú hồn!”.
Dù cô nàng nhanh chóng đánh trống lảng một cách dí dỏm nhưng nhiều người cho rằng thu nhập của Lệ Quyên chắc chắn không hề thua kém con số mà Vũ Khắc Tiệp tiết lộ.