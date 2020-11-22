Bị Tiến Luật lén chụp ảnh dìm hàng, nhan sắc thật của Ngọc Lan khiến dân mạng ngỡ ngàng

Hậu trường 22/11/2020 16:58

Cố tình dìm hàng đàn em Ngọc Lan nhưng nam diễn viên hài Tiến Luật lại nhận về cái kết đắng khi lộ hết khuyết điểm gương mặt khiến fan cười lăn cười bò.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Tiến Luật bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hậu trường chụp chung với Ngọc Lan. Theo đó, nam diễn viên hài chia sẻ: Bả nói, anh giả bộ chụp lén em để che nọng, nhớ chụp app nha anh, em sợ lên hình xấu lắm. Ờ thì app nè.

Ông xã Thu Trang cho biết khi mình giơ máy chuẩn bị chụp hình thì Ngọc Lan đã nhanh chóng dặn dò anh dùng app chỉnh ảnh để bức hình lung linh hơn. Thế nhưng, Tiến Luật lại ngấm ngầm sử dụng camera thường để “dìm hàng” đàn em. Sau đó, nam diễn viên mới hả hê chia sẻ lên mạng xã hội.

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Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc chụp lén Ngọc Lan lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Thế nhưng, dù cố tình chụp lén đồng nghiệp nhưng trái ngang thay, Tiến Luật mới là người nhận về cái kết phũ phàng. Trong khi nữ diễn viên “Bán chồng” vẫn xinh đẹp thì nam diễn viên lại lộ khuyết điểm ngoại hình. Trong ảnh, ông xã Thu Trang bị dân mạng bóc mẽ cằm ngấn mỡ, râu ria rậm rạp khiến anh trông già hơn nhiều so với tuổi thật.

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Đăng ảnh dìm đàn em nhưng bao khuyết điểm của Tiến Luật lộ ra hết, còn Ngọc Lan vẫn đẹp rạng ngời – Ảnh: Facebook

Dưới bài đăng, Ngọc Lan còn lên tiếng tố Tiến Luật đăng sai sự thật. Nữ diễn viên khẳng định mình hoàn toàn bị chụp lén chứ không phải nhờ đàn anh chụp hình: “Ủa ủa anh chụp lén em, em hết hồn anh thấy không mà anh kêu em chủ động kêu anh chụp lén”.

Màn tương tác này của Ngọc Lan và Tiến Luật khiến dân mạng phải bật cười thích thú.

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Từ khóa:   Diễn viên Tiến Luật diễn viên Ngọc Lan nhan sắc Ngọc Lan

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