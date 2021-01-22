Bị người lạ công kích ngoại hình, Phan Như Thảo đáp trả cực thâm thúy

Trước những ý kiến chê bai ngoại hình của “team qua đường”, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã có màn đáp trả cực gắt trên trang cá nhân.

Khoảng thời gian gần đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo liên tục nhận về những ý kiến chê bai ngoại hình “phát tướng” sau sinh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trên thực tế, cô nàng đã rút khỏi làng giải trí và chỉ tập trung cho công việc kinh doanh nên không cần phải giảm cân để làm hài lòng khán giả. Bên cạnh đó, ông xã Phan Như Thảo – đại gia Đức An cũng không mong muốn vợ giảm cân cực khổ.

Phan Như Thảo rất được ông xã đại gia cưng chiều - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, câu chuyện cân nặng của Phan Như Thảo lại tiếp tục bị mang ra bàn tán. Cụ thể, Phan Như Thảo cho biết một người lạ mặt đã thẳng thừng chê bai vóc dáng của cô khi tình cờ gặp ngoài đường.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Đức An đáp trả cực gắt: “Ủa, có mỗi cái chuyện của con nhỏ ù thôi mà. Hỏi nhẹ vậy thôi nè, bạn đang đứng ngoài đường tự nhiên có một cô gái không quen đi ngang qua trước mắt, thế là bạn la lên: ‘Ê phụ nữ gì mập như heo hay béo già xấu’, bla bla… Các tình yêu thấy là cái ‘bạn’ đó có nên bị tát cho văng cái hàm răng ra không? Hết cả hồn”.

Phan Như Thảo đáp trả cực gắt khi bị chê bai ngoại hình - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận chỉ trích hành động vô duyên của người lạ: “Người đâu mà vô duyên hết sức. Chị thấy em rất xinh và phúc hậu”, “Mập có làm sao đâu mập nhìn sang mà”, “Béo gầy kệ người ta liên quan gì nhỉ”, “Tán cho văng não ra chứ văng hàm răng nó cũng không khôn lên được đâu”, “Hỏi vô duyên, mập ăn hết của dòng họ nhà nó hay gì”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nguoi-la-cong-kich-ngoai-hinh-phan-nhu-thao-dap-tra-cuc-tham-thuy-394127.html