Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin nghệ sĩ cải lương Trọng Phúc gặp tai nạn giao thông phải nhập viện.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Tấn Beo bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ cải lương Trọng Phúc nằm trên giường bệnh kèm dòng trạng thái: “Vô thăm thằng em Trọng Phúc thấy nó nằm mà mình xót xa. Gần hết tháng xui rồi mà tránh không khỏi. Đi bộ qua đường ăn hủ tiếu bị thằng say nó đụng như vầy nè bể xương gò má trật xương vai”.

Nam diễn viên Tấn Beo đến thăm Trọng Phúc ở bệnh viện - Ảnh: FB

Nam nghệ sĩ cải lương bị trầy xước khắp người sau tai nạn - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Tấn Beo, Trọng Phúc bị một người đàn ông say rượu đi xe máy tông trúng khi đi bộ qua đường. Sau cú va chạm, nam nghệ sĩ bị gãy xương má và xương bả vai. Hiện tại, anh đang nằm điều trị tại bệnh viện TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, nam diễn viên hài cũng nhắn nhủ mọi người không nên sử dụng rượu bia khi lái xe để tránh tai nạn: “Dùng rượu bia không chỉ hại bản thân mà còn hại người khác. Tết sắp tới rồi, mọi người nên cẩn thận”.

Nhiều người gửi lời hỏi thăm đến NS Trọng Phúc - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không giấu được sự lo lắng. Ai nấy đều để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe nghệ sĩ Trọng Phúc và mong anh sớm bình phục: “Trời... gần Tết mà còn cái xui quá xui”, “Khỏe sớm nghe Phúc ơi”, “Ôi anh Phúc bị nặng không anh”, “Trời ơi, thương anh Phúc quá, mong anh mau bình phục”, “Tội quá vậy anh”, “Chúc anh mau khỏi bệnh”, “Con gửi lời thăm anh Phúc nha chú, mau lành nha anh ơi”…

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