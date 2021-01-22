Ca sĩ Trizzie Phương Trinh lên tiếng về thông tin MC Việt Thảo nhập viện vì đột quỵ

Trước thông tin MC Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu não phải nhập viện điều trị, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Tối qua (21/1), mạng xã hội dậy sóng trước thông tin nam nghệ sĩ Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu não và hiện đang điều trị ở bệnh viện tại Mỹ. Theo đó, người hâm mộ phát hiện khoảng 2 tuần nay, các trang mạng xã hội của MC Việt Thảo như Youtube, Facebook đều không có bất kỳ cập nhật nào. Thông tin MC Việt Thảo đột quỵ gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ Việt như ca sĩ Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Hồng Ngọc, diễn viên Thúy Diễm, Hồng Thuận, danh hài Hoài Linh... đều để lại bình luận bày tỏ sự hoang mang.

Dàn sao Việt không giấu được sự bàng hoàng trước thông tin này - Ảnh: FB Tuy nhiên, sáng nay (22/1), vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng đính chính trên trang Facebook cá nhân: "Sáng nay, sau khi có vài người nhắn tin báo cho biết là anh Việt Thảo vừa bị đột quỵ và hiện đang nằm ở trong ICU thì mình đã liên lạc trực tiếp với bà xã của anh Việt Thảo là ca sĩ Lan Anh. Sáng nay, khi trao đổi với Lan Anh trên phone thì được biết anh Việt Thảo hiện đang làm việc ở xa và gia đình chưa liên lạc được. Cách đây vài phút Lan Anh đã nhắn tin cho mình biết là tình trạng sức khoẻ của anh Việt Thảo OK.

Nghe xong thở phào nhẹ nhõm vì không thể nhận thêm một tin dữ nào nữa trong lúc này. Thay mặt cho Lan Anh xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho anh Việt Thảo. Cầu xin sự bình an đến cho tất cả những người tôi yêu mến và những người tôi mến yêu, gia đình, bạn bè cũng như khán giả". Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FB MC Việt Thảo (tên đầy đủ Trịnh Việt Thảo) sinh năm 1954. Ông là nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Việt hoạt động ở hải ngoại và được khán giả biết đến với vai trò là MC của Trung tâm Vân Sơn suốt nhiều năm. Vào những năm 90, trên các sân khấu hải ngoại, Vân Sơn – Bảo Liêm cùng MC Việt Thảo từng là bộ 3 diễn viên hài được khán giả yêu thích, không kém cạnh cặp đôi đình đám Hoài Linh và Chí Tài.

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