Ca sĩ Trizzie Phương Trinh lên tiếng về thông tin MC Việt Thảo nhập viện vì đột quỵ

Hậu trường 22/01/2021 09:43

Trước thông tin MC Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu não phải nhập viện điều trị, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Tối qua (21/1), mạng xã hội dậy sóng trước thông tin nam nghệ sĩ Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu não và hiện đang điều trị ở bệnh viện tại Mỹ. Theo đó, người hâm mộ phát hiện khoảng 2 tuần nay, các trang mạng xã hội của MC Việt Thảo như Youtube, Facebook đều không có bất kỳ cập nhật nào.

viet thao 1
Thông tin MC Việt Thảo đột quỵ gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ Việt như ca sĩ Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Hồng Ngọc, diễn viên Thúy Diễm, Hồng Thuận, danh hài Hoài Linh... đều để lại bình luận bày tỏ sự hoang mang.

viet thao 2

viet thao 3
Dàn sao Việt không giấu được sự bàng hoàng trước thông tin này - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sáng nay (22/1), vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng đính chính trên trang Facebook cá nhân: "Sáng nay, sau khi có vài người nhắn tin báo cho biết là anh Việt Thảo vừa bị đột quỵ và hiện đang nằm ở trong ICU thì mình đã liên lạc trực tiếp với bà xã của anh Việt Thảo là ca sĩ Lan Anh. Sáng nay, khi trao đổi với Lan Anh trên phone thì được biết anh Việt Thảo hiện đang làm việc ở xa và gia đình chưa liên lạc được. Cách đây vài phút Lan Anh đã nhắn tin cho mình biết là tình trạng sức khoẻ của anh Việt Thảo OK.

Nghe xong thở phào nhẹ nhõm vì không thể nhận thêm một tin dữ nào nữa trong lúc này. Thay mặt cho Lan Anh xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho anh Việt Thảo. Cầu xin sự bình an đến cho tất cả những người tôi yêu mến và những người tôi mến yêu, gia đình, bạn bè cũng như khán giả".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh lên tiếng về thông tin MC Việt Thảo nhập viện vì đột quỵ - Ảnh 4
Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FB

MC Việt Thảo (tên đầy đủ Trịnh Việt Thảo) sinh năm 1954. Ông là nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Việt hoạt động ở hải ngoại và được khán giả biết đến với vai trò là MC của Trung tâm Vân Sơn suốt nhiều năm. 

Vào những năm 90, trên các sân khấu hải ngoại, Vân Sơn – Bảo Liêm cùng MC Việt Thảo từng là bộ 3 diễn viên hài được khán giả yêu thích, không kém cạnh cặp đôi đình đám Hoài Linh và Chí Tài.

Căn hộ của Thiều Bảo Trâm: Diện tích khiêm tốn nhưng cửa sổ siêu to, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp thấy mê

Căn hộ của Thiều Bảo Trâm: Diện tích khiêm tốn nhưng cửa sổ siêu to, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp thấy mê

Những tin tức về Thiều Bảo Trâm đang được dân tình quan tâm ráo riết thời điểm này, và nơi cô đang ở cũng chiếm không ít spotlight.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Việt Thảo Hoài Linh vợ cũ Bằng Kiều

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 8 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026