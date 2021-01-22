Từng tăng 6kg để đóng phim, Việt Anh bất ngờ khoe ảnh hậu giảm cân nhưng lại bị bạn thân vào ‘bóc phốt’

Hậu trường 22/01/2021 15:06

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên “Người phán xử” – Việt Anh hậu giảm cân đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Cách đây ít tháng, Việt Anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo “phát tướng” trông thấy. Ngay sau đó, nam diễn viên cho biết anh đã tăng 6kg để phù hợp với vai diễn trong một bộ phim: “Lần đầu tiên sau 17 năm làm nghề gặp phải thử thách khoai thế này. Trong 1 dự án phim mới nhất, phải chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tạo hình phải hơi mập (chỉ tầm 76kg), ăn mặc lòe loẹt như con vẹt chợ Bưởi, thậm chí là mắt cận. Giai đoạn 2 giảm xuống 70kg (trong 2 tháng) hóa thân thành 1 doanh nhân lịch lãm, ăn mặc lịch sự sang trọng và quan trọng là hết cận nhé. Mới nghe tưởng đạo diễn đùa mình, nhưng hóa ra là thật các ông ạ”.

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Hình ảnh 'phát tướng' của Việt Anh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Việt Anh vừa chia sẻ hình ảnh khoe body hậu giảm cân kèm dòng chia sẻ: “Chỉ để đây và không nói gì. Bí quyết giảm cân đúng 3 tháng!”. Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy nam diễn viên “Người phán xử” đã thon gọn hơn trước rất nhiều.

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Khoảnh khắc được nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Tuy nhiên, dưới bình luận, Hồng Đăng lại khiến khán giả bật cười khi “bóc phốt” người bạn của mình. Theo đó, Hồng Đăng cho biết Việt Anh đã can thiệp photoshop: “Chỉnh bằng chết”. Ngay lập tức, Việt Anh liền thách thức cậu bạn: “Anh đố mày tìm thấy bằng chứng”.

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Hồng Đăng dọa 'bóc phốt' Việt Anh - Ảnh: FB

Màn tương tác của Hồng Đăng và Việt Anh khiến cư dân mạng thích thú: “Hóng bóc phốt anh ơi”, “Ghép đầu rồi anh”, “Cười bằng chết”, “Lại khịa nhau rồi”…

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Từ khóa:   diễn viên Việt Anh nhan sắc Việt Anh Hồng Đăng

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