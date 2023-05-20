'Bí mật' được bật mí của cặp vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh sau 15 năm chung sống khiến người hâm mộ thích thú

Cặp đôi ''nàng diễn viên chàng đạo diễn'' Thanh Thúy - Đức Thịnh đã có 15 năm chung sống hạnh phúc bên nhau. Mới đây, cả hai khiến người hâm mộ phấn khích khi tiết lộ một bí mật giấu kín suốt bao nhiêu năm qua.

Tối ngày 19/5, cặp đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz là Thanh Thúy - Đức Thịnh đã đăng tải những bức ảnh mới trên trang cá nhân nhân dịp mừng kỷ niệm 15 năm về chung một nhà. Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới, Thanh Thuý và Đức Thịnh còn cùng diện trang phục đồ cặp trẻ trung cùng tông màu trắng, chụp ảnh hài hước tại khu vườn. Hình ảnh kỷ niệm 15 năm ngày cưới của cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh khiến fan thích thú Đáng chú ý hơn, cả hai còn tiết lộ một bí mật ''động trời'' qua nhiều năm chung sống khiến netizen không nhịn được cười. Cụ thể, nữ diễn viên Thanh Thúy chia sẻ, chính cô là người đã chủ động cầu hôn ông xã Đức Thịnh. Trong hình có thể thấy cặp đôi vô cùng hạnh phúc và hóm hỉnh khiến ai nhìn thấy cũng vui lây. Người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới cặp đôi.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành bạn đời của nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh đã biết nhau được gần chục năm, khi Thanh Thuý mới vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Rồi duyên trời sắp đặt, họ lại cùng làm việc gần 5 năm trời ở sân khấu kịch Phú Nhuận, không lâu sau đó cặp đôi nhanh chóng ''phải lòng'' nhau và nên duyên vợ chồng vào năm 2008. Đến nay cả hai đã có với nhau hai người con trai là Cà phê và Tết. Thanh Thúy - Đức Thịnh ngày mới hẹn hò và yêu đương Thanh Thúy - Đức Thịnh kết hôn vào năm 2008 Gia đình hiện tại của cả hai nay đã có thêm hai thành viên nhí đáng yêu và thông minh Nữ diễn viên chia sẻ lúc mới yêu cứ nghĩ Đức Thịnh rất chín chắn, nghiêm túc, chắc mình chẳng được chiều, hờn dỗi hay nhõng nhẽo. Tuy nhiên, sau này dù đã có hai con và hơn 10 năm chung sống nhưng người ta vẫn thấy Thanh Thúy đi đâu, cũng được Đức Thịnh đưa rước tận nơi. Trước khi yêu đương nam đạo diễn “dị ứng” với sự nhí nhố của vợ bao nhiêu, thì bây giờ anh lại thấy yêu cái sự hồn nhiên, dễ thương, vô tư ấy bấy nhiêu.

Đức Thịnh cho biết anh yêu sự nhí nhảnh của vợ điều đấy giúp anh vui vẻ hơn trong cuộc sống Thanh Thúy cho biết mọi người thường thấy hình ảnh vui vẻ, hoạt bát của Đức Thịnh nhưng anh thực sự là một người rất tình cảm, giàu lòng trắc ẩn và cực kỳ đáng tin, đôi lúc có hơi khó tính nhưng đều xuất phát từ sự chân thành, muốn tốt cho người khác. Ngoài ra, nữ diễn viên còn khẳng định một câu ''Lấy Đức Thịnh là quyết định đúng nhất đời tôi''. Thanh Thúy - Đức Thịnh vẫn ngọt ngào và mặn nồng như ngày mới yêu

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