Đức Thịnh từng yếu lòng vì người thứ ba, Thanh Thúy có màn xử lý 'cao tay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Sau hơn 14 năm về chung nhà, vợ chồng Đức Thịnh và Thanh Thúy vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu. Cặp đôi có 2 cậu con trai đáng yêu là Đỗ Thiên Phúc (tên thường gọi Cà Phê) và Đỗ Thiên Phú (tên thường gọi là Tết). Cả hai đều được khen thừa hưởng những nét đẹp nhất của cả bố lẫn mẹ. Trải lòng về cuộc sống vợ chồng với những vui buồn và cả lúc mâu thuẫn, Thanh Thúy thể hiện bản lĩnh của một người vợ, ngay cả khi có thời điểm phát hiện chồng yếu lòng vì một người khác.

Cụ thể, Thanh Thúy tiết lộ phát ghen khi có cô gái nhắn tin cho chồng lúc đêm khuya. Nữ diễn viên thấy vậy liền thay Đức Thịnh phản hồi lại trong suốt 20 phút, thậm chí đối phương còn đòi: "Nhắn password của tụi mình đi". Thanh Thúy sau đó đã gọi chồng thức dậy xử lý nốt vấn đề. Cách ghen "cao tay" của bà xã khiến Đức Thịnh phải "xanh mặt".