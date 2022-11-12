Đức Thịnh từng yếu lòng vì người thứ ba, Thanh Thúy có màn xử lý 'cao tay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Hậu trường 12/11/2022 16:07

Trải lòng về cuộc sống vợ chồng, Thanh Thúy thể hiện bản lĩnh của một người vợ, ngay cả khi có thời điểm phát hiện chồng yếu lòng vì một người khác.

Sau hơn 14 năm về chung nhà, vợ chồng Đức Thịnh và Thanh Thúy vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu. Cặp đôi có 2 cậu con trai đáng yêu là Đỗ Thiên Phúc (tên thường gọi Cà Phê) và Đỗ Thiên Phú (tên thường gọi là Tết). Cả hai đều được khen thừa hưởng những nét đẹp nhất của cả bố lẫn mẹ. Trải lòng về cuộc sống vợ chồng với những vui buồn và cả lúc mâu thuẫn, Thanh Thúy thể hiện bản lĩnh của một người vợ, ngay cả khi có thời điểm phát hiện chồng yếu lòng vì một người khác.

Cụ thể, Thanh Thúy tiết lộ phát ghen khi có cô gái nhắn tin cho chồng lúc đêm khuya. Nữ diễn viên thấy vậy liền thay Đức Thịnh phản hồi lại trong suốt 20 phút, thậm chí đối phương còn đòi: "Nhắn password của tụi mình đi". Thanh Thúy sau đó đã gọi chồng thức dậy xử lý nốt vấn đề. Cách ghen "cao tay" của bà xã khiến Đức Thịnh phải "xanh mặt".

Đức Thịnh từng yếu lòng vì người thứ ba, Thanh Thúy có màn xử lý 'cao tay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Hôn nhân của Thanh Thúy và Đức Thịnh suýt tan vỡ vì người thứ ba - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, hai nhóc tỳ nhà Thanh Thúy thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Nữ diễn viên cũng thường chia sẻ những hoạt động thường ngày, thu hút hàng nghìn người theo dõi trên trang cá nhân. Ở tuổi U40, cô vẫn sẵn sàng sinh thêm con. 

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy 2 con, Thanh Thúy cho biết cô và ông xã không bị bất đồng quan điểm. "Tuy nhiên, anh Thịnh thuộc tuýp người thương con để trong lòng, không hay thể hiện ra nên đôi khi Thuý rất bực mình. Thuý luôn yêu cầu anh ấy phải yêu con bằng những hành động cụ thể. Đối với Thuý, khi mình yêu ai đó là mình luôn muốn làm hết cho họ như: nấu ăn cho họ, đưa đón họ, gọi điện hỏi thăm họ liên lục,... Tóm lại, Thuý cần một hành động cụ thể hơn là cảm giác yêu mà để trong lòng".

Đức Thịnh từng yếu lòng vì người thứ ba, Thanh Thúy có màn xử lý 'cao tay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh 2
Thanh Thúy và Đức Thịnh vun vén hạnh phúc bền chặt - Ảnh: FBNV

Sau những khó khăn, Thanh Thúy và Đức Thịnh luôn gìn giữ tổ ấm vẹn tròn đã nhận nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả. Cặp đôi vun vén gia đình hạnh phúc, vững vàng cả về kinh tế. Hiện tại, nữ diễn viên hạnh phúc cả sự nghiệp lẫn hôn nhân. 

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