Bị dân mạng chất vấn "sao giấu chồng hoài vậy?", Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng!

Sau 1 năm về chung một nhà, người đẹp vẫn quyết giữ kín danh tính và dung mạo của ông xã.
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Minh Hằng kết hôn với chồng đại gia vào tháng 6/2022 sau 6 năm bí mật tìm hiểu. Tuy nhiên, sau 1 năm về chung một nhà, người đẹp vẫn quyết giữ kín danh tính và dung mạo của ông xã. Mới đây, trong loạt ảnh du hí cùng chồng nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới, người đẹp cũng khéo léo lựa chọn những góc nghiêng. Vì vậy, nhiều dân mạng đã để lại thắc mắc rằng: "Sao giấu chồng hoài vậy?". Ngay lập tức, Minh Hằng liền thẳng thắn đáp trả: "Rồi mắc gì khoe chồng chi".
Trước đó, Minh Hằng cũng không ít lần nhận câu hỏi tương tự về việc này. Tuy nhiên, giọng ca "Một vòng trái đất" đã từng giãi bày rằng vì tôn trọng sự riêng tư của ông xã: "Ngay từ đầu, Hằng có hỏi anh: 'Anh có muốn được công khai hay không vì bây giờ anh đã là chồng em rồi?'. Anh nói là: 'Cho anh xin thêm thời gian. Anh là chồng em nhưng không phải người của công chúng. Anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim nhưng hãy cho anh đứng một góc nhìn em tỏa sáng'. Mình nghe điều đó và thấy là đúng vì thật ra mình lấy chồng nhưng không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh".
Theo các thông tin được tiết lộ, chồng của Minh Hằng có tên đầy đủ là Nguyễn Quốc B. (1977), hiện là PGĐ của một công ty dệt ở Long An. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ bạn trai hơn mình 10 tuổi. Mặc dù không rõ về gia thế cũng như độ giàu có nhưng qua một số hình ảnh được chia sẻ trên MXH, dễ dàng nhận thấy đây là người đàn ông khá giản dị, kinh tế vững chắc.
Vào tháng 3 vừa qua, Minh Hằng cũng hạnh phúc thông báo việc mang thai con đầu lòng cho ông xã doanh nhân. Trong suốt thời gia thai kì, nữ ca sĩ khiến nhiều người ganh tị khi được chồng cưng chiều, chăm sóc như bà hoàng. Chồng doanh nhân còn thường xuyên đưa cô đi du lịch khắp nơi để nghỉ ngơi trước ngày lâm bồn.
Được biết, cô và chồng chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm cho lần mang thai đầu tiên này. Nữ ca sĩ chia sẻ đã trải qua 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn với bác sĩ để can thiệp y khoa. Trước khi quyết định mang thai, Minh Hằng đã sắp xếp hết mọi việc, dành hẳn 1 tháng để du lịch cùng chồng để sẵn sàng tâm lí cho việc làm mẹ.