Bị dân mạng chất vấn "sao giấu chồng hoài vậy?", Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng!

Hậu trường 21/06/2023 06:32

Sau 1 năm về chung một nhà, người đẹp vẫn quyết giữ kín danh tính và dung mạo của ông xã.

Minh Hằng kết hôn với chồng đại gia vào tháng 6/2022 sau 6 năm bí mật tìm hiểu. Tuy nhiên, sau 1 năm về chung một nhà, người đẹp vẫn quyết giữ kín danh tính và dung mạo của ông xã. Mới đây, trong loạt ảnh du hí cùng chồng nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới, người đẹp cũng khéo léo lựa chọn những góc nghiêng. Vì vậy, nhiều dân mạng đã để lại thắc mắc rằng: "Sao giấu chồng hoài vậy?". Ngay lập tức, Minh Hằng liền thẳng thắn đáp trả: "Rồi mắc gì khoe chồng chi". 

Bị dân mạng chất vấn 'sao giấu chồng hoài vậy?', Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng! - Ảnh 1
Minh Hằng bị dân mạng chất vấn 'sao giấu chồng hoài vậy?'

Trước đó, Minh Hằng cũng không ít lần nhận câu hỏi tương tự về việc này. Tuy nhiên, giọng ca "Một vòng trái đất" đã từng giãi bày rằng vì tôn trọng sự riêng tư của ông xã: "Ngay từ đầu, Hằng có hỏi anh: 'Anh có muốn được công khai hay không vì bây giờ anh đã là chồng em rồi?'. Anh nói là: 'Cho anh xin thêm thời gian. Anh là chồng em nhưng không phải người của công chúng. Anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim nhưng hãy cho anh đứng một góc nhìn em tỏa sáng'. Mình nghe điều đó và thấy là đúng vì thật ra mình lấy chồng nhưng không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh".

Bị dân mạng chất vấn 'sao giấu chồng hoài vậy?', Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng! - Ảnh 2
Giọng ca "Một vòng trái đất" từng giãi bày rằng muốn sự tôn trọng sự riêng tư của ông xã

Theo các thông tin được tiết lộ, chồng của Minh Hằng có tên đầy đủ là Nguyễn Quốc B. (1977), hiện là PGĐ của một công ty dệt ở Long An. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ bạn trai hơn mình 10 tuổi. Mặc dù không rõ về gia thế cũng như độ giàu có nhưng qua một số hình ảnh được chia sẻ trên MXH, dễ dàng nhận thấy đây là người đàn ông khá giản dị, kinh tế vững chắc. 

Bị dân mạng chất vấn 'sao giấu chồng hoài vậy?', Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng! - Ảnh 3
Thông qua một số hình ảnh được chia sẻ trên MXH, dễ dàng nhận thấy ông xã Minh Hằng là người khá giản dị, kinh tế vững chắc

Vào tháng 3 vừa qua, Minh Hằng cũng hạnh phúc thông báo việc mang thai con đầu lòng cho ông xã doanh nhân. Trong suốt thời gia thai kì, nữ ca sĩ khiến nhiều người ganh tị khi được chồng cưng chiều, chăm sóc như bà hoàng. Chồng doanh nhân còn thường xuyên đưa cô đi du lịch khắp nơi để nghỉ ngơi trước ngày lâm bồn.

Bị dân mạng chất vấn 'sao giấu chồng hoài vậy?', Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng! - Ảnh 4
Trong suốt thời gia thai kì, nữ ca sĩ khiến nhiều người ganh tị khi được chồng cưng chiều, đưa đi du lịch nhiều nơi

Được biết, cô và chồng chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm cho lần mang thai đầu tiên này. Nữ ca sĩ chia sẻ đã trải qua 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn với bác sĩ để can thiệp y khoa. Trước khi quyết định mang thai, Minh Hằng đã sắp xếp hết mọi việc, dành hẳn 1 tháng để du lịch cùng chồng để sẵn sàng tâm lí cho việc làm mẹ.

Minh Hằng khoe bụng bầu vượt mặt, tiết lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau 1 năm về chung một nhà với ông xã doanh nhân!

Minh Hằng khoe bụng bầu vượt mặt, tiết lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau 1 năm về chung một nhà với ông xã doanh nhân!

Qua loạt hình ảnh chia sẻ, Minh Hằng thoải mái để lộ bụng bầu to vượt mặt cùng nụ cười hạnh phúc. 

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng ông xã Minh Hằng Ca sĩ Minh hằng với chồng doanh nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 20 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 20 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi