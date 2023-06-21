Bị dân mạng chất vấn "sao giấu chồng hoài vậy?", Minh Hằng liền có lời đáp trả đầy ngỡ ngàng!

Minh Hằng kết hôn với chồng đại gia vào tháng 6/2022 sau 6 năm bí mật tìm hiểu. Tuy nhiên, sau 1 năm về chung một nhà, người đẹp vẫn quyết giữ kín danh tính và dung mạo của ông xã. Mới đây, trong loạt ảnh du hí cùng chồng nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới, người đẹp cũng khéo léo lựa chọn những góc nghiêng. Vì vậy, nhiều dân mạng đã để lại thắc mắc rằng: "Sao giấu chồng hoài vậy?". Ngay lập tức, Minh Hằng liền thẳng thắn đáp trả: "Rồi mắc gì khoe chồng chi".

Minh Hằng bị dân mạng chất vấn 'sao giấu chồng hoài vậy?'

Trước đó, Minh Hằng cũng không ít lần nhận câu hỏi tương tự về việc này. Tuy nhiên, giọng ca "Một vòng trái đất" đã từng giãi bày rằng vì tôn trọng sự riêng tư của ông xã: "Ngay từ đầu, Hằng có hỏi anh: 'Anh có muốn được công khai hay không vì bây giờ anh đã là chồng em rồi?'. Anh nói là: 'Cho anh xin thêm thời gian. Anh là chồng em nhưng không phải người của công chúng. Anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim nhưng hãy cho anh đứng một góc nhìn em tỏa sáng'. Mình nghe điều đó và thấy là đúng vì thật ra mình lấy chồng nhưng không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh".