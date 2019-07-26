Cách đây ít ngày, nữ diễn viên vừa lên tiếng khi cả gia đình, ba mẹ bị cư dân mạng mắng chửi, châm chọc. Quỳnh Nga hi vọng mọi người tỉnh táo, đừng nhầm lẫn giữa phim ảnh và đời thực.

Sau thời gian dài rút lui khỏi làng giải trí Việt, diễn viên Quỳnh Nga trở lại ấn tượng khi tham gia bộ phim Về nhà đi con. Tuy nhiên, vào vai Nhã "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình "Thư - Vũ" quá đạt khiến chân dài này bị nhiều khán giả ghét lây.

Nguyên văn bài viết của anti-fan: "Quỳnh Nga thân mến. Chị nghĩ em đã sai khi cho rằng khán giả nhầm lẫn giữa vai diễn 'Nhã' (phim Về nhà đi con) với đời thực của em... Vì em diễn đạt, nên em bị ghét.

Dù đã lên tiếng khẩn cầu nhưng anti-fan vẫn không buông tha cho nữ diễn viên. Mới đây, một dân mạng đã viết dòng trạng thái dài, công khai chỉ trích Quỳnh Nga. Người này dùng nhiều từ ngữ nặng nề, thô thiển để mỉa mai.

Sự thật là: Nhiều người ghét em vì bản thân em đáng ghét mà thôi. Em nghĩ 1 bộ phim giải trí hạng thường chiếu trên tivi cùng diễn xuất như chất thải của em khiến người khác nhầm lẫn ư? Em coi thường khán giả quá.

Ở tuổi 31, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: Internet

Em biết vì sao em bị ghét không? Thứ nhất, đã ly hôn, không đẻ con lại còn tỏ ra mình bình thường, mình cao thượng, cao thượng gì ở đây? Ế lại còn thanh cao thì bị ghét là đúng đấy.

Thứ hai, cần việc, cần quay lại showbiz để kiếm ăn, kiếm bồ, kiếm chồng mới... nhưng lại cứ kiểu 'làm vì nghề nghiệp, vì yêu nghệ thuật'. Nghe thối lắm.

Thứ ba, thẩm mỹ lỗi, cứng, vô hồn, khiến cho cái sự thanh cao mục 1 mục 2 cố gắng lắm lại thành ra cái bản mặt mất dạy. Rồi trang cá nhân của em lại quá đề cao bản thân, tỏ ra mình cay nghiệt, hơn người, ồ đừng: đừng tỏ ra vô học khi mình vốn mất dạy. Khốn nạn sẵn như chị đây thì còn tỏ ra nhân văn được em ạ.

Cuối cùng, nhìn vào lũ bạn em, check-in và bu quanh em í. Toàn hội mặt nhựa, rẻ rúm... lúc nào cũng phải có điều hòa 18 độ không thì si-li-côn chảy hàng bát í. Nhìn vào bạn để biết mình. Cố lên. Nhún nhường mà sống, (dù chị đây cũng đang giúp em phồng rộp để nổi tiếng hơn nhưng em ạ: Đừng vì em mà cả ekip diễn viên cùng đoàn phim bị hạ giá)".

Bị mỉa mai từ đời tư đến diễn xuất, Quỳnh Nga trả lời nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Bài viết này ngay sau đó đã được chuyển tới tay Quỳnh Nga. Tuy nhiên, khi đọc được những lời lẽ không hay về mình, chân dài sinh năm 1988 không hề đáp trả gay gắt. Trái lại, cô nhẹ nhàng để lại bình luận cảm ơn fan và cả người đã dành cho mình những lời cay nghiệt nhất: "Chị cảm ơn em, cảm ơn cả những lời chửi bới". Hành động văn minh của diễn viên Quỳnh Nga được dân mạng khen ngợi hết lời.