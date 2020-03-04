Bị nhiều dân mạng chỉ trích vì ôm gối ngủ tại sân bay còn chụp ảnh đăng lên mạng, ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng đáp trả.
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Sáng 3/3, ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nằm ngủ tại sân bay. Sau gần 5 đêm mất ngủ vì lịch diễn tại Mỹ, giọng ca "Nắm lấy tay anh" tranh thủ chợp mắt lúc làm thủ tục. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên Tuấn Hưng giữ gìn sức khỏe, không ít ý kiến chỉ trích vì cho rằng nam ca sĩ làm màu, thiếu ý thức.
Trước những lời chê bai, ông bố 3 con đã có động thái đáp trả gay gắt. Anh cho rằng đây là hành động khá bình thường, và không hiếm tại các sân bay.
Anh cho biết: "Mấy bạn chỉ giỏi cào bàn phím cho nhanh thôi. Đã đi nước ngoài hay đi Mỹ chưa? Ở những nơi này những người đi phi trường mệt thiếu ngủ có thể tìm chỗ cho mình ngồi, nằm, thậm chí chợp mắt một tí. Chịu khó mang gối theo mà nằm cho sướng. Bay đường dài toàn 4,5 tiếng, chờ đổi máy bay thêm 2 tiếng. Chịu nổi không? Các bạn chịu được, chứ tôi thì không".
Về việc không tháo giày khi nằm trên ghế, Tuấn Hưng lý giải là do tâm lý, tháo ra sợ mất cắp.
"À còn vụ đi giày nằm ngủ thì cũng là tâm lý ở nhà í mà. Tháo ra để xuống mà ngủ dậy đi đất về à... hihi. Khổ lắm: bên Tây tôi thấy người ta như vậy là bình thường, sân bay nào cũng thế. Nhưng không thấy đái bậy, và vứt rác lung tung nhỉ?", nam ca sĩ thâm thúy.