Bị nhiều dân mạng chỉ trích vì ôm gối ngủ tại sân bay còn chụp ảnh đăng lên mạng, ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng đáp trả.

Sáng 3/3, ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nằm ngủ tại sân bay. Sau gần 5 đêm mất ngủ vì lịch diễn tại Mỹ, giọng ca "Nắm lấy tay anh" tranh thủ chợp mắt lúc làm thủ tục. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên Tuấn Hưng giữ gìn sức khỏe, không ít ý kiến chỉ trích vì cho rằng nam ca sĩ làm màu, thiếu ý thức.

Khoảnh khắc ông bố trẻ nằm vật vờ tại sân bay gây chú ý - Ảnh: FB

Tuấn Hưng chụp màn hình những phản hồi tiêu cực và đáp trả - Ảnh: FB

Trước những lời chê bai, ông bố 3 con đã có động thái đáp trả gay gắt. Anh cho rằng đây là hành động khá bình thường, và không hiếm tại các sân bay.

Anh cho biết: "Mấy bạn chỉ giỏi cào bàn phím cho nhanh thôi. Đã đi nước ngoài hay đi Mỹ chưa? Ở những nơi này những người đi phi trường mệt thiếu ngủ có thể tìm chỗ cho mình ngồi, nằm, thậm chí chợp mắt một tí. Chịu khó mang gối theo mà nằm cho sướng. Bay đường dài toàn 4,5 tiếng, chờ đổi máy bay thêm 2 tiếng. Chịu nổi không? Các bạn chịu được, chứ tôi thì không".

Bức ảnh nam ca sĩ nằm ngủ trên ghế nhưng không tháo giày bị mọi người chỉ trích - Ảnh: FB

Về việc không tháo giày khi nằm trên ghế, Tuấn Hưng lý giải là do tâm lý, tháo ra sợ mất cắp.

"À còn vụ đi giày nằm ngủ thì cũng là tâm lý ở nhà í mà. Tháo ra để xuống mà ngủ dậy đi đất về à... hihi. Khổ lắm: bên Tây tôi thấy người ta như vậy là bình thường, sân bay nào cũng thế. Nhưng không thấy đái bậy, và vứt rác lung tung nhỉ?", nam ca sĩ thâm thúy.

Đến lượt vợ Tuấn Hưng lên tiếng về tin đồn ly hôn vì lối sống chơi bời của chồng Trên trang cá nhân của mình, vợ Tuấn Hưng - Trần Thu Hương đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân đổ vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chui-kem-van-minh-vi-ngu-va-vat-tai-san-bay-tuan-hung-dap-tra-tham-thuy-352641.html