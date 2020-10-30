Bị chỉ trích 'vô lương tâm' và so sánh với Thủy Tiên, Hà Anh đáp trả cực gay gắt

Hậu trường 30/10/2020 13:35

Không chỉ siêu mẫu Hà Anh mà nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự bức xúc trước lời chỉ trích kém duyên của một tài khoản Facebook về chuyện làm từ thiện.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ bức ảnh cực sang chảnh được chụp tại Hà Nội. Trông cô nàng vô cùng thần thái và sành điệu với túi xách hàng hiệu. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh của bà mẹ một con nhận được nhiều lời ngợi khen của dân mạng. Tuy nhiên, một tài khoản mạng lại chỉ trích Hà Anh vô lương tâm khi khoe túi hiệu đắt tiền giữa lúc miền Trung gặp bão lũ.

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Hà Anh khoe ảnh 'check-in' sang chảnh tại Hà Nội...

Người này viết: "Cái túi Louis Vuitton mà bạn đang xách có thể cứu hàng trăm người dân miền Trung có được bữa ăn mùa thiên tai đó. Thủy Tiên xả thân cứu trợ, đâu sung sướng xúng xính hàng hiệu như bạn. Vô lương tâm".

Người này còn nói thêm: "Người dân gặp nạn mà nghệ sĩ không lo làm gương cứu trợ thì rất đáng lên án và thất vọng, khi tiền họ kiếm cũng từ những người dân đấy".

Ngay lập tức, Hà Anh đáp trả thẳng thắn: "Tiền kiếm từ người dân nào không biết, chứ chắc chắn không phải từ người dân như bạn, nên tôi không nợ bạn cái gì. Nhưng bạn nợ tôi một lời xin lỗi cho cái tật vu khống lại vô duyên. Tôi giúp xây nhà chống lũ cho rất nhiều hộ dân người miền Trung. Còn bạn đã làm gì?".

Không im lặng, người này tiếp tục gay gắt: "Sự vô tâm của bạn chính là món nợ lớn nhất với người dân. Xã hội bất hạnh khi có những nghệ sĩ vô tâm như bạn đấy".

Lúc này, nữ siêu mẫu không kìm được sự phẫn nộ trong lòng: "Còn bố mẹ bạn bất hạnh khi có một người con được cử đi Tây, đi Tàu học hành mà tư duy ngu xuẩn và thụt lùi như bạn. Xin chia buồn, bạn nên thay hình avatar đen kịt màu tang tóc đi cho thể hiện rõ nỗi buồn thấu tim và cảm thông với người miền Trung. Đừng mượn hình người khoe đồng hồ, vòng, nhẫn nữa. Thối lắm".

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Hà Anh nổi tiếng bởi sự thẳng tính, cô không ngại đáp trả những bình luận trái chiều của dư luận - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích chuyện làm từ thiện. Trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng, Lê Thúy, Lệ Hằng... cũng rơi vào trường hợp bị mỉa mai, so sánh khi làm thiện nguyện. 

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Từ khóa:   Người mẫu Hà Anh siêu mẫu Hà Anh cứu trợ miền Trung

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