Bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm, Phương Thanh phản hồi cực gắt, nghi ngờ có người hại mình

Hậu trường 05/06/2022 12:45

Những ngày qua, lùm xùm của ca sĩ Phương Thanh và "bạn trai tin đồn" Doãn Chí Kiên đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Những ngày qua, Phương Thanh khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi úp mở chuyện tình yêu với đàn em kém 20 tuổi là Doãn Chí Kiên. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định Doãn Chí Kiên rất thân với con gái cô và hạnh phúc bởi hai người "thuận duyên". Do đó, không ít khán giả chúc phúc và khen đẹp đôi, Phương Thanh cũng cảm ơn hoặc để lại những icon mặt cười.

Tuy nhiên, đến khi khán giả chia sẻ thông tin Doãn Chí Kiên có vợ con và lo lắng Phương Thanh trao tình yêu nhầm người, nữ ca sĩ mới lên tiếng. Cô khẳng định biết thông tin Doãn Chí Kiên đã lập gia đình và hai người chỉ là chị em thân thiết, hợp tác trong MV. "Giọng ca Trống vắng" thậm chí yêu cầu những người tung tin tiêu cực về Doãn Chí Kiên đưa ra bằng chứng.

Bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm, Phương Thanh phản hồi cực gắt, nghi ngờ có người hại mình - Ảnh 1
Phương Thanh bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm - Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, nhiều người thất vọng và cho rằng Phương Thanh chọn cách quảng bá sản phẩm bằng đời tư không mấy văn minh. Thậm chí, nhiều tài khoản còn lên tiếng kêu gọi tẩy chay Phương Thanh. Trước sự "tấn công" của cư dân mạng, nữ ca sĩ liền đăng đàn giãi bày: "Các trang giật tít khẳng định: Phương Thanh công khai người yêu trước họp fan và sau đó đổi tít để đổ trách nhiệm lên em thành PR bẩn... Em chụp lại hết... Lá cải giật tít sao cũng được - báo chính thống phải phỏng vấn xác nhận chính thức từ em mới được thông tin".

Bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm, Phương Thanh phản hồi cực gắt, nghi ngờ có người hại mình - Ảnh 2
Trước sự "tấn công" của cư dân mạng, nữ ca sĩ liền đăng đàn giãi bày - Ảnh: Chụp màn hình

Phương Thanh tiếp tục chia sẻ: "Theo nguyên tắc phải xác nhận từ nghệ sĩ xem chuyện tình yêu có thật hay không? Sau khi em họp fan em thông báo tụi em là công việc. Cả năm rồi chuyện gì em cũng bị kéo lên trên mạng chửi toè loe... nên sự việc lần này cũng đủ hiểu tại sao cũng toè loe nữa...Thời gian trả lời".

Bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm, Phương Thanh phản hồi cực gắt, nghi ngờ có người hại mình - Ảnh 3
Nữ ca sĩ sẽ có cách đáp trả xử lí khi bị nói mượn chuyện tình cảm để PR bẩn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái tố rằng, có nhiều người cố tình hãm hại và gài bẫy mình. Cô còn tuyên bố cực gắt là bản thân không hề sợ chuyện chống đỡ với những chiêu trò dơ bẩn sau lưng mình và sẽ có cách xử lí ổn thỏa.

Bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm, Phương Thanh phản hồi cực gắt, nghi ngờ có người hại mình - Ảnh 4
Nữ ca sĩ vừa tuyên bố bị hãm hại - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn của cô Chanh như sau: "Phương Thanh có duyên binh nghiệp nên cách Phương Thanh chống đỡ trò bẩn sau lưng thật sự to từ vụ Quảng Ngãi - đi show Mỹ sau 10 năm quay lại cho tới hôm nay, nó cũng khác với các nghệ sĩ khác. Phương Thanh luôn đối diện trực tiếp không sợ mất hình tượng. Phương Thanh không giữ hình tượng nhiều đâu. Cứ để cho mọi chuyện xảy ra, Phương Thanh xử lí rất đời luôn. Cái quan trọng trong nghệ thuật là cảm xúc hồn nhiên và sống không hại nguời. Người luôn đi trong thị phi như Phương Thanh thì cứ để tự nhiên, chuyện tới đâu ta tính tới đó, không sợ va chạm. Kể cả đụng với dân xã hội, Phương Thanh cũng nhờ các anh chị xã hội giúp Phương Thanh.

Nhiều cách đối phó trong cuộc sống này lắm. Phương Thanh không chấp mấy con chốt thí nhảy xổ ra chửi và mần nhục Phương Thanh trên mạng. Không sai thì không sợ nhục. Phương Thanh chỉ canh con rắn tiểu nhân hèn hạ chơi Phương Thanh sau lưng lâu nay. Ta gọi là cứ đúng trọng tâm một chọi một mới vào nhân quả được. Thanks mọi người!".

Những dòng trạng thái của Phương Thanh đang gây chú ý và bàn tàn xôn xao khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, đa phần cho rằng, lỗi cũng do nữ ca sĩ mang chuyện tình cảm ra "truyền thông bẩn" nên người ghét cô mới có cái cớ để tấn công. 

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Nhờ công khai ‘tình trẻ', Phương Thanh khoe đắt show quảng cáo: tiền thu đủ làm liveshow

Đúng là ‘hời to’ sau khi có công khai cặp kè với tình tin đồn. Phương Thanh không ngại tiết lộ số tiền thu được sau những ngày qua.

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Từ khóa:   Phương Thanh Doãn Chí Kiên sao Việt

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