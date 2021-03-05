Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Linh Lan - vợ cố NS Vân Quang Long đã có buổi livestream chia sẻ về tiền phúng điếu. Động thái này của cô đã khiến Mimi - chị của Vân Quang Long tại Mỹ bức xúc. Theo đó, Mimi không ngừng chỉ trích Linh Lan chỉ biết đến tiền: “Giữa lúc người thân vừa mất mà em cứ lên mạng nói về tiền phúng điếu, khác nào như chia gia tài”. Cô cũng cho biết bản thân vô cùng xấu hổ và đau lòng cho em trai.

Mimi - chị của Vân Quang Long chỉ trích Linh Lan ham tiền - Ảnh: FB

Ngay khi dư luận còn đang hoang mang thì mới đây, Linh Lan đã livestream trên kênh Youtube riêng, tiết lộ những sự thật không ngờ về chị gái Vân Quang Long. Theo đó, cô cho biết: “Em định không nói đâu nhưng em không nhịn được nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó”. Đồng thời, Linh Lan khẳng định: “Chị Mimi à, chị có sống tốt hay chưa mà chị đi phán xét người khác. Em còn không nói là em tốt, bản thân em còn không tốt nữa mà, nên em đâu dám nói ai”.