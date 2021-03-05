Sau khi Vân Quang Long qua đời, những ồn ào liên quan đến gia đình cố nghệ sĩ và vợ của anh – Linh Lan vẫn chưa đi đến hồi kết.
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Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Linh Lan - vợ cố NS Vân Quang Long đã có buổi livestream chia sẻ về tiền phúng điếu. Động thái này của cô đã khiến Mimi - chị của Vân Quang Long tại Mỹ bức xúc. Theo đó, Mimi không ngừng chỉ trích Linh Lan chỉ biết đến tiền: “Giữa lúc người thân vừa mất mà em cứ lên mạng nói về tiền phúng điếu, khác nào như chia gia tài”. Cô cũng cho biết bản thân vô cùng xấu hổ và đau lòng cho em trai.
Ngay khi dư luận còn đang hoang mang thì mới đây, Linh Lan đã livestream trên kênh Youtube riêng, tiết lộ những sự thật không ngờ về chị gái Vân Quang Long. Theo đó, cô cho biết: “Em định không nói đâu nhưng em không nhịn được nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó”. Đồng thời, Linh Lan khẳng định: “Chị Mimi à, chị có sống tốt hay chưa mà chị đi phán xét người khác. Em còn không nói là em tốt, bản thân em còn không tốt nữa mà, nên em đâu dám nói ai”.
Cụ thể, Linh Lan cho biết Mimi luôn nói bản thân cưu mang, giúp đỡ Vân Quang Long nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Theo đó, Mimi hứa sẽ làm giấy tờ bảo lãnh nam ca sĩ sang Mỹ nhưng lại lấy của em trai 40 nghìn đô (khoảng hơn 921 triệu đồng).
Linh Lan tiết lộ: “Chị nói cưu mang chồng em, trong khi đó anh Long qua chị cho anh Long ở trên nhà kho. Ảnh phải dọn từng cái cây, cái ván để ảnh đóng bàn ghế ảnh dùng. Rồi chị còn lấy 400 đô của anh Long mỗi tháng. Chị cho thuê phòng đó chị, cho chồng em ở trên cái gác lấy tiền. Chị cưu mang chỗ nào vậy”.
Không chỉ thế, Linh Lan còn chia sẻ rằng Vân Quang Long qua Mỹ phải làm rất nhiều nghề để mưu sinh nhưng khi sửa nhà gần 2 tháng cho chị gái, Mimi không trả một đồng nào cho nam ca sĩ.
Trước những chia sẻ của vợ cố NS Vân Quang Long, nhiều người không khỏi bất ngờ. Dưới đoạn video, một số khán giả để lại bình luận động viên, an ủi Linh Lan. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về thực hư câu chuyện này.