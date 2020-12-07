Bị chê bai nhan sắc ‘dao kéo’, hớ hênh vòng 1 trên thảm đỏ, Lê Âu Ngân Anh chính thức lên tiếng

Trước những ồn ào không hay gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã có màn tái xuất tại sự kiện “Vietnam International Fashion Week 2020” sau khoảng thời gian kín tiếng. Ngay lập tức, sự xuất hiện của nàng hậu đã thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng.

Vốn sở hữu nhan sắc “lên bổng xuống trầm”, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục bị netizen đem ra soi xét với gương mặt sưng húp, nghi vấn cô lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 còn bị khán giả nghi để lộ vòng 1 khi đang mải mê tạo dáng trên thảm đỏ.

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện thời trang, Lê Âu Ngân Anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào không hay này, Lê Âu Ngân Anh đã chính thức lên tiếng giải thích trên trang Facebook cá nhân: “Các bạn ơi, câu chuyện nhan sắc thì các bạn nhìn qua một tấm hình các bạn có thể nhận xét, đùa cợt theo cảm quan của các bạn. Nhưng có những chuyện không mà bảo có thì thật sự rất ác đó ạ!

Mình mặc trang phục này thì chắc chắn phải có mặc bra màu da bên trong, mặc dù NTK đã tính toán cho chiếc áo layer mấy lớp để có thể mặc được một cách ứng dụng nhất rồi. Với mình đi event đến 2 tiếng đồng hồ, chụp cả chục tấm hình, nếu ở ngoài có sự cố như các bạn đang thêu dệt không lẽ ekip không thấy mà nhắc?... Đừng vì nhìn qua một tấm hình chụp vội mà đánh giá, thậm chí bịa đặt những chuyện nhạy cảm như vậy. Thật sự không hay đâu các bạn à! Thân mến!”.

Nàng hậu phủ nhận chuyện 'lộ hàng' - Ảnh: Internet

Theo đó, Lê Âu Ngân Anh phủ nhận chuyện “lộ hàng” trên thảm đỏ. Cô cho biết mình có mặc nội y màu da bên trong để phù hợp với trang phục của nhà thiết kế. Còn về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, cô dường như chẳng mấy bận tâm đến những bình luận của khán giả.

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