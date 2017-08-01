Trái ngược với sự nổi tiếng của cha mẹ, Quang Minh – Hồng Đào, chân dung 2 cô con gái xinh đẹp của cặp vợ chồng nghệ sĩ lâu nay là một ẩn số với khán giả lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây, Quang Minh bất ngờ chia sẻ trên trang facebook cá nhân về niềm vui của mình khi đón con gái lớn đi học xa về nhà chơi, khiến khán giả rất bất ngờ trước chân dung xinh đẹp của hai cô công chúa.

Trải qua cuộc hôn nhân hơn 20 năm hạnh phúc và ngọt ngào, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh- Hồng Đào khiến nhiều fan không khỏi ganh tị. Đặc biệt, kết tinh tình yêu của họ là hai cô con gái vô cùng xinh đẹp và thông minh.

Trước đây, nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ vì cuộc sống ở Mỹ nên các con của cô phải tập sống tự lập, do đó cả gia đình không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Theo tiết lộ của nghệ sĩ Hồng Đào, Quang Minh yêu thương 2 cô con gái vô cùng, đến mức vợ chỉ xếp hạng thứ hai, con gái mới là thứ nhất. Khi con gái lớn đi học xa nhà, ông xã Hồng Đào thậm chí khóc còn nhiều hơn cả vợ.

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