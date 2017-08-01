Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào

Hậu trường 01/08/2017 11:03

Trái ngược với sự nổi tiếng của cha mẹ, Quang Minh – Hồng Đào, chân dung 2 cô con gái xinh đẹp của cặp vợ chồng nghệ sĩ lâu nay là một ẩn số với khán giả lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây, Quang Minh bất ngờ chia sẻ trên trang facebook cá nhân về niềm vui của mình khi đón con gái lớn đi học xa về nhà chơi, khiến khán giả rất bất ngờ trước chân dung xinh đẹp của hai cô công chúa.

Trải qua cuộc hôn nhân hơn 20 năm hạnh phúc và ngọt ngào, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh- Hồng Đào khiến nhiều fan không khỏi ganh tị. Đặc biệt, kết tinh tình yêu của họ là hai cô con gái vô cùng xinh đẹp và thông minh.

Trước đây, nghệ sĩ Hồng Đào từng chia sẻ vì cuộc sống ở Mỹ nên các con của cô phải tập sống tự lập, do đó cả gia đình không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Theo tiết lộ của nghệ sĩ Hồng Đào, Quang Minh yêu thương 2 cô con gái vô cùng, đến mức vợ chỉ xếp hạng thứ hai, con gái mới là thứ nhất. Khi con gái lớn đi học xa nhà, ông xã Hồng Đào thậm chí khóc còn nhiều hơn cả vợ.

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 1
Quang Minh chia sẻ trên trang facebook cá nhân: "Tuần này con gái về nhà chơi, còn cho ba chụp hình nữa, vui quá làm liền mấy tấm độc quyền" - Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 2
Hai cô gái đáng yêu này có tên là Phương Vân (Vicky) sinh năm 1996 và Minh Châu (Sophia) sinh năm 2002 - Ảnh: Facebook

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 3
Quang Minh tự nhận là người rất chiều con - Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 4
Con gái lớn của nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào rất xinh đẹp, sắp là sinh viên năm thứ tư và hiện có cuộc sống khá tự lập - Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 5
Hai con gái xinh xắn của Quang Minh - Hồng Đào bên cạnh ba mẹ. Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 6
Cả gia đình cũng thường xuyên đi chơi cùng nhau - Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 7
Cặp đôi nghệ sĩ khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ về tổ ấm hạnh phúc của mình - Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 8
Nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào không chỉ thành công trong cộng việc mà gia đình cũng rất hạnh phúc. Ảnh: Internet

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp của hai công chúa nhà Quang Minh – Hồng Đào - Ảnh 9
Dù rất bận rộn trong công việc nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian bên cạnh hai con gái - Ảnh: Internet

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