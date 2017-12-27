Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của Phạm Thanh Thảo sau 3 năm rời bỏ showbiz để lấy chồng, sinh con

Quyết định từ bỏ con đường ca hát để về chăm sóc gia đình, Phạm Thanh Thảo đang có cuộc sống hạnh phúc như mơ bên người chồng đại gia và 2 đứa con kháu khỉnh.
Từng là giọng ca đình đám của showbiz Việt, Phạm Thanh Thảo để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ với những bản hit như Bên hiếu bên tình, Không bao giờ quên anh, Những lời dối gian... Vào khoảng năm 2000, nữ ca sĩ đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Sự nghiệp thuận buồn xuôi gió là vậy, song Phạm Thanh Thảo không tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật mà quyết định lùi về ở ẩn để hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ. Sau khi kết hôn với một doanh nhân Việt kiều, Phạm Thanh Thảo sang Mỹ định cư và sinh liên tục hai nhóc tì kháu khỉnh.
Cô hiện đang có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ ở trời Tây. Dù lấy chồng khá muộn nhưng nữ ca sĩ may mắn gặp được người đàn ông tâm lý, khéo chăm sóc vợ con. Ông xã Phạm Thanh Thảo là người đàn ông giỏi về kinh tế, đảm việc nhà và rất chịu khó dạy dỗ con cái.
“Tôi tự hào khi lấy được ông xã vì anh giỏi từ cầm viết đến cầm cuốc, xẻng, đàn hát”, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ về chồng.