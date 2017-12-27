Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của Phạm Thanh Thảo sau 3 năm rời bỏ showbiz để lấy chồng, sinh con

Từng là giọng ca đình đám của showbiz Việt, Phạm Thanh Thảo để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ với những bản hit như Bên hiếu bên tình, Không bao giờ quên anh, Những lời dối gian... Vào khoảng năm 2000, nữ ca sĩ đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Sự nghiệp thuận buồn xuôi gió là vậy, song Phạm Thanh Thảo không tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật mà quyết định lùi về ở ẩn để hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ. Sau khi kết hôn với một doanh nhân Việt kiều, Phạm Thanh Thảo sang Mỹ định cư và sinh liên tục hai nhóc tì kháu khỉnh.