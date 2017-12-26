Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn

Hồ Bích Ngọc từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.Hồ Chí Minh năm 2003. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tích cực hoạt động nghệ thuật và tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát của mình.

Song, cuối năm 2015, Hồ Bích Ngọc bất ngờ kết hôn với ông xã ngoại quốc. Ở tuổi 32, cô quyết định sang Thụy Sĩ định cư cùng ông xã hơn 10 tuổi.