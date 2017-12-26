Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn

Khoe ảnh hạnh phúc, ngọt ngào bên chồng ngoại quốc sau hơn 2 năm kết hôn, nữ ca sĩ Hồ Bích Ngọc nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và fan hâm mộ.
Hồ Bích Ngọc từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.Hồ Chí Minh năm 2003. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tích cực hoạt động nghệ thuật và tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát của mình.
Song, cuối năm 2015, Hồ Bích Ngọc bất ngờ kết hôn với ông xã ngoại quốc. Ở tuổi 32, cô quyết định sang Thụy Sĩ định cư cùng ông xã hơn 10 tuổi.
Sau hơn 2 năm kết hôn, cuộc sống của nữ ca sĩ khá khép kín. Cô hầu như không chia sẻ về chuyện đời tư với công chúng và truyền thông. Khán giả chỉ biết được góc nhỏ cuộc sống của quán quân Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2003 qua hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.
Qua hình ảnh được chia sẻ trên Facebook, có thể thấy Bích Ngọc được ông xã yêu thương hết lòng nên ngày càng xinh đẹp, mặn mà theo thời gian.