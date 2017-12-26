Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn

Tin tức giải trí 26/12/2017 15:22

Khoe ảnh hạnh phúc, ngọt ngào bên chồng ngoại quốc sau hơn 2 năm kết hôn, nữ ca sĩ Hồ Bích Ngọc nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và fan hâm mộ.

Hồ Bích Ngọc từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.Hồ Chí Minh năm 2003. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tích cực hoạt động nghệ thuật và tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát của mình.

Song, cuối năm 2015, Hồ Bích Ngọc bất ngờ kết hôn với ông xã ngoại quốc. Ở tuổi 32, cô quyết định sang Thụy Sĩ định cư cùng ông xã hơn 10 tuổi.

Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 1
Hình ảnh ngọt ngào của Hồ Bích Ngọc và ông xã ngoại quốc trong ngày cưới - Ảnh: FBNV

Sau hơn 2 năm kết hôn, cuộc sống của nữ ca sĩ khá khép kín. Cô hầu như không chia sẻ về chuyện đời tư với công chúng và truyền thông. Khán giả chỉ biết được góc nhỏ cuộc sống của quán quân Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2003 qua hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.

Qua hình ảnh được chia sẻ trên Facebook, có thể thấy Bích Ngọc được ông xã yêu thương hết lòng nên ngày càng xinh đẹp, mặn mà theo thời gian.

Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Bích Ngọc chia sẻ hình ảnh hạnh phúc khi cùng chồng đón Giáng sinh - Ảnh: FBNV
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và fan gửi lời chúc đến cô - Ảnh: FBNV
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 4
Ông xã luôn là "phó nháy" giúp vợ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất - Ảnh: FBNV
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 5
Trước đó, cô cũng khiến công chúng ngưỡng mộ khi đăng dòng trạng thái ngọt ngào về ông xã - Ảnh: FBNV
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 6
Bích Ngọc cười rạng rỡ bên chồng tại Thụy Sĩ - Ảnh: Internet
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 7
Dễ dàng nhận ra giọng ca Một ngày mới có cuộc sống viên mãn, ngọt ngào bên ông xã hơn 10 tuổi - Ảnh: FBNV
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 8
Cặp đôi chụp ảnh nhí nhố, lãng mạn trước ống kính - Ảnh: Internet
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 9
Cô được ông xã chiều chuộng và yêu thương hết mực - Ảnh: Internet
Bỏ sự nghiệp, lấy chồng ngoại quốc, Hồ Bích Ngọc nhận cái kết không thể ngọt ngào hơn sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh 10
Nữ ca sĩ sinh năm 1983 thường xuyên viết những lời có cánh gửi đến người bạn đời của mình - Ảnh: FBNV
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