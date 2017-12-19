Người mẫu Lê Thúy đáp trả sốc khi bị soi mói đời tư chuyện chưa có con sau 3 năm lấy chồng

Giải trí 19/12/2017 14:22

Liên tục bị làm phiền vì kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con, Lê Thúy bất ngờ đáp trả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Lê Thúy bất ngờ chia sẻ về việc bị quá nhiều người hỏi về chuyện cá nhân. Cụ thể, cô viết: “Hãy tôn trọng cuộc sống riêng của tôi. Khi nào tôi có bầu tôi ắt hẳn thông báo, để các bạn chia sẻ niềm vui đó cùng với tôi”.

Người mẫu Lê Thúy đáp trả sốc khi bị soi mói đời tư chuyện chưa có con sau 3 năm lấy chồng - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Lê Thúy đáp trả khi liên tục bị làm phiền về chuyện sinh con - Ảnh: FBNV

Qua dòng trạng thái, có thể thấy nữ người mẫu sinh năm 1991 vô cùng bức xúc khi bị "soi mói" về đời tư, đặc biệt là với câu hỏi tại sao vẫn chưa có tin vui. Việc này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, xuống tinh thần.

Lê Thúy chia sẻ thẳng thắn, hiện tại bản thân muốn tập trung toàn bộ tâm huyết cho công việc và phát triển sự nghiệp. Chân dài gốc Quảng Bình nhấn mạnh thêm cô muốn xây dựng kinh tế vững chắc, ổn định để sau này có thể cho con mình một cuộc sống đầy đủ và tốt nhất. Ngoài ra, người đẹp này cũng mong muốn mọi người đừng hỏi hay thắc mắc về việc này nữa.

Người mẫu Lê Thúy đáp trả sốc khi bị soi mói đời tư chuyện chưa có con sau 3 năm lấy chồng - Ảnh 2
Lê Thúy và Đỗ An kết hôn vào đầu năm 2015 trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân - Ảnh: Internet

Trước đó, cô cũng từng bị cư dân mạng "soi mói" chuyện tình yêu khi công khai tình cảm với ông xã Đỗ An. Cả hai bị cư dân mạng chỉ trích là cặp đôi “đũa lệch”, cô bị chê kém sắc hơn ông xã. Thậm chí, Đỗ An còn bị nghi ngờ về giới tính và cưới Lê Thúy chỉ là hợp đồng…

Người mẫu Lê Thúy đáp trả sốc khi bị soi mói đời tư chuyện chưa có con sau 3 năm lấy chồng - Ảnh 3
Sau kết hôn, cặp đôi chuyên tâm lo cho sự nghiệp đồng thời dành nhiều thời gian để vun vén tình cảm vợ chồng - Ảnh: FBNV

Fan 'khóc hết nước mắt' khi chồng điển trai của chân dài Lê Thúy bất ngờ giải thích lý do lấy vợ

Fan 'khóc hết nước mắt' khi chồng điển trai của chân dài Lê Thúy bất ngờ giải thích lý do lấy vợ

Nam diễn viên Đỗ An - chồng người mẫu Lê Thúy lại một lần nữa khiến hội chị em phải xao xuyến khi tiết lộ lý do lấy vợ hết sức dễ thương và chứa đầy tình cảm.

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