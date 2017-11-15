Lê Thúy đến ngày 'đèn đỏ', chồng điển trai công khai nói điều này khiến chị em 'phát hờn'

Chồng Lê Thúy không ngần ngại khi nói về chuyện tế nhị của phụ nữ để an ủi vợ trong những ngày khó chịu vì "đèn đỏ" ghé thăm.

Thương vợ vì phải đi xa làm việc trong những ngày “thời tiết ẩm ương” của phụ nữ, chồng Lê Thúy - ca sĩ Đỗ An không ngần ngại dành tặng cho bà xã một status ngọt ngào.

"Mấy ngày này thật sự thấy thương vợ lắm. Làm phụ nữ đúng là chịu nhiều bất công thật. Tối qua thấy than bị đau đau ở bụng là chồng nghi rồi. Cũng lạ, hai đứa làm cái nghề hay đi xa, mà cứ y như rằng đến mấy ngày phải đi xa là vợ bị dính đèn đỏ. Cố lên vợ nhé! Yêu vợ!" - Đỗ An viết.

Kết hôn đã 3 năm nhưng Lê Thúy và chồng điển trai vẫn luôn yêu thương quan tâm nhau như những ngày đầu mới yêu. Vì chưa có em bé nên cặp đôi có khá nhiều thời gian để hẹn hò, du lịch.

Dù từng bị nhiều người gièm pha là "đôi đũa lệch" của showbiz nhưng càng ngày vợ chồng Lê Thúy càng chứng minh họ đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu.

"Soái ca" Đỗ An lúc nào cũng thể hiện là một người đàn ông ga lăng, một bờ vai vững chãi sẵn sàng đi bên cạnh để chở che, bảo vệ Lê Thúy cả đời. Được chồng hết lòng chăm sóc, chân dài Quảng Bình cũng đã mập mạp và xinh đẹp hơn thời mới bước chân vô làng mẫu.

Lê Thúy và chồng điển trai: 3 năm hôn nhân trải đầy màu hồng dù từng bị gièm pha là 'đôi đũa lệch' Ba năm sau ngày kết hôn, ca sĩ hải ngoại Đỗ An và Lê Thúy vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm ngọt ngào như thuở ban đầu.

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