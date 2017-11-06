Lê Thúy và chồng điển trai: 3 năm hôn nhân trải đầy màu hồng dù từng bị gièm pha là 'đôi đũa lệch'

Vượt qua nhiều lời bàn tán của dư luận, đám cưới khó tin của Lê Thúy và bạn trai đại gia từng diễn ra trong sự ngạc nhiên của hàng triệu khán giả cả nước. Ba năm sau ngày kết hôn "lịch sử" ấy, Lê Thúy hiện đang có cuộc sống hạnh phúc như mơ mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng ao ước có được.

Đỗ An - ông xã Lê Thúy là một ca sĩ hải ngoại, xuất thân trong gia đình khá giả với bố mẹ là dân kinh doanh. Đặc biệt, anh sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai, trái ngược hoàn toàn với nữ người mẫu nên từng dính nghi án cưới Lê Thúy để che mắt thiên hạ về giới tính.