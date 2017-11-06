Lê Thúy và chồng điển trai: 3 năm hôn nhân trải đầy màu hồng dù từng bị gièm pha là 'đôi đũa lệch'

Ba năm sau ngày kết hôn, ca sĩ hải ngoại Đỗ An và Lê Thúy vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm ngọt ngào như thuở ban đầu.
Vượt qua nhiều lời bàn tán của dư luận, đám cưới khó tin của Lê Thúy và bạn trai đại gia từng diễn ra trong sự ngạc nhiên của hàng triệu khán giả cả nước. Ba năm sau ngày kết hôn "lịch sử" ấy, Lê Thúy hiện đang có cuộc sống hạnh phúc như mơ mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng ao ước có được.
Đỗ An - ông xã Lê Thúy là một ca sĩ hải ngoại, xuất thân trong gia đình khá giả với bố mẹ là dân kinh doanh. Đặc biệt, anh sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai, trái ngược hoàn toàn với nữ người mẫu nên từng dính nghi án cưới Lê Thúy để che mắt thiên hạ về giới tính.
Thời điểm đám cưới sắp diễn ra, đa phần khán giả đều chê bai ngoại hình của Lê Thúy không "xứng đôi vừa lứa" với chồng khiến nữ người mẫu vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy, khi về chung một nhà, Lê Thúy không chỉ được chồng yêu thương hết mực mà còn được bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ.
Mặc những lời đàm tiếu từ dư luận, cuộc sống hôn nhân của “đôi đũa lệch” ngày nào vẫn luôn tràn ngập màu hồng. Dù họ đã có ba năm kề vai sát cánh bên nhau nhưng Đỗ An vẫn luôn dành cho bà xã những lời yêu thương có cánh khiến nhiều cô gái xinh đẹp cũng phải chạnh lòng.