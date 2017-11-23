Fan 'khóc hết nước mắt' khi chồng điển trai của chân dài Lê Thúy bất ngờ giải thích lý do lấy vợ

Giải trí 23/11/2017 16:06

Nam diễn viên Đỗ An - chồng người mẫu Lê Thúy lại một lần nữa khiến hội chị em phải xao xuyến khi tiết lộ lý do lấy vợ hết sức dễ thương và chứa đầy tình cảm.

Sau khi kết hôn với người mẫu Lê Thúy vào tháng 1/2015, nam diễn viên Đỗ An luôn thể hiện mình là người chồng tâm lý, hết sức yêu thương cũng như luôn biết cách lấy lòng, nịnh đầm bà xã bằng những dòng trạng thái ngọt ngào.

Fan 'khóc hết nước mắt' khi chồng điển trai của chân dài Lê Thúy bất ngờ giải thích lý do lấy vợ - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, Đỗ An khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi trở thành một ông chồng hết sức yêu chiều vợ - Ảnh: Internet

Mới đây, chồng Lê Thúy lại tiếp tục tung chiêu nịnh bà xã hết sức độc đáo khi lý giải về việc lấy vợ để làm gì bằng một giọng văn hóm hỉnh, tràn ngập yêu thương nhưng vẫn rất thực tế.

Cụ thể, Đỗ An chia sẻ: "Nhiều người cứ hỏi lấy vợ làm gì?!? Ừ, đương nhiên là lấy vợ thì sẽ mất đi hơn một nửa tự do. Không thoải mái đi cafe với bạn bè đến mấy giờ về cũng được. Các mối quan hệ công việc cũng sẽ phải ý tứ hơn...

Nhưng bù lại, vợ là nhà. Là một cảm giác ấm áp ghiền ghiền mà mình luôn cảm thấy thiếu thiếu mỗi khi về nhà mà không có vợ. Vợ là một cái bao tử đầy, một bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, trong cái thời buổi bước chân ra đường ăn là không biết đang ăn cái hoá chất gì vào cơ thể mình. Vậy nên phải có vợ! Thế thôi! Không ăn làm sao sống!".

Fan 'khóc hết nước mắt' khi chồng điển trai của chân dài Lê Thúy bất ngờ giải thích lý do lấy vợ - Ảnh 2
Những dòng chia sẻ ngọt ngào của Đỗ An khiến nhiều cô gái phải ganh tỵ với Lê Thúy - Ảnh: FBNV

Sau khi đọc dòng trạng thái của nam diễn viên Bạn gái tôi là sếp, nhiều khán giả đã bật cười khi nhận ra vì muốn khen vợ nấu ăn ngon mà anh đã phải "vắt óc" trả lời cho câu hỏi "lấy vợ làm gì" thế này.

Fan 'khóc hết nước mắt' khi chồng điển trai của chân dài Lê Thúy bất ngờ giải thích lý do lấy vợ - Ảnh 3
Bữa cơm gia đình được vợ chuẩn bị khiến nam diễn viên phải khen ngợi hết lời - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   đỗ an lê thúy cuộc sống hôn nhân của người mẫu Lê Thúy

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