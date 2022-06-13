Theo Zing cho biết, trong nhóm người này có diễn viên Hữu Tín . Những người này sau đó bị đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ hành vi.

Hôm qua (ngày 12/6), báo Công an Nhân dân đưa tin Công an quận 8, TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý một số đối tượng tụ tập trong một căn hộ tại một chung cư trên địa bàn phường 5, quận 8 về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông tin Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy gây chấn động mạng xã hội, bởi nam diễn viên là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu hài kịch, không còn xa lạ với công chúng. Nhiều người thất vọng trước lối sống sa ngã, nghiện ngập của nam nghệ sĩ.

Hữu Tín sinh năm 1987 trong một gia đình khá giả. Tuy bố mẹ làm kinh doanh, cả anh và chị gái đều đam mê nghệ thuật. Bố Hữu Tín từng giận và từ mặt anh vì anh không đi thi đại học rồi du học như các anh chị khác. Tuy nhà có điều kiện, Hữu Tín tự lập từ sớm. Anh vừa đi diễn, vừa mở shop bán quần áo thiết kế và nhanh chóng có những thành công bước đầu.

Đam mê nghiệp diễn, Hữu Tín học bài bản và tốt nghiệp khoa diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2009, sau đó về công tác tại sân khấu của NSND Hồng Vân. Trước khi được khán giả chú ý, anh chỉ đóng vai phụ, lương thấp. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm.

Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều game show như Ơn giời cậu đây rồi, Nhanh như chớp...

Lối diễn hài tự nhiên, Hữu Tín nhận được sự yêu mến của khán giả. Ảnh: Internet

Có nhiều cơ hội trong showbiz, Hữu Tín từng thừa nhận khi bước vào showbiz, khó tránh khỏi những sự thay đổi để tồn tại. Anh chỉ chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ biến chất.

"Tôi đã chứng kiến những trường hợp chỉ sau một đêm bước vào showbiz họ đã không còn là chính mình. Có những người, thậm chí mới nhom nhem bước vào đã trở mặt với anh em, bạn bè. Có những người chỉ một phút huy hoàng rồi sống ảo đến trăm năm.

Danh tiếng, không có điểm nào để gọi là đỉnh cao, thấy đó rồi lại mất đó. Nếu có tiếng mà không biết giữ gìn thì sớm muộn cũng tiêu tan cho những ngày sống hoài, sống phí, quên nghĩa quên tình.

Tôi là một người lành tính, chắc chắn như vậy. Tôi không có suy nghĩ cần phải chèn ép, tranh giành với ai hay a dua, bè phái. Tôi nghĩ mình biết chọn bạn mà chơi.

Trong showbiz cũng khó tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn. Với tôi nếu có xảy ra vấn đề gì thì khéo léo xử lý, đừng để mọi thứ trở nên căng thẳng, còn nếu không cứu vãn được cứ giữ hiện trạng như ban đầu để tránh làm tổn thương thêm bất kỳ ai", nam nghệ sĩ tâm sự.

Hữu Tín từng gặp biến cố gia đình khi gặp biến cố trong thời kỳ bất động sản đóng băng. Nhà cửa, đất đai của gia đình phải bán hết. Nam diễn viên cũng phải xoay sở để có tiền phụ giúp gia đình.

Anh rơi vào cú sốc và từng nghĩ tới chuyện tự vẫn: "Vì tuổi trẻ bồng bột, tôi suy sụp, không chấp nhận thực tế nên suy nghĩ đến việc tự tử và tôi đã làm thật.

May mắn là tôi được anh trai, các bạn (hiện là thành viên nhóm Xpro) đưa vào viện cấp cứu. Sau khi qua khỏi biến cố, tôi đã bình tĩnh lại, suy nghĩ và quyết định làm lại từ đầu".

Hiện tại, thông tin Hữu Tín sử dụng ma tuý đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Trong những năm hoạt động showbiz, trưởng nhóm XPro chưa từng gặp scandal. Hiện nam diễn viên chưa lên tiếng về sự việc gây chấn động.