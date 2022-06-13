Bất ngờ trước xuất thân của diễn viên hài vừa bị phát hiện sử dụng ma túy gây chấn động showbiz Việt

Hậu trường 13/06/2022 09:29

Công an đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma túy. Đáng nói, trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng.

Hôm qua (ngày 12/6), báo Công an Nhân dân đưa tin Công an quận 8, TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý một số đối tượng tụ tập trong một căn hộ tại một chung cư trên địa bàn phường 5, quận 8 về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo Zing cho biết, trong nhóm người này có diễn viên Hữu Tín. Những người này sau đó bị đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ hành vi.

Bất ngờ trước xuất thân của diễn viên hài vừa bị phát hiện sử dụng ma túy gây chấn động showbiz Việt - Ảnh 1
Diễn viên hài Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy cùng một nhóm người tại một căn hộ ở TP.HCM. Ảnh: Internet

 

Thông tin Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy gây chấn động mạng xã hội, bởi nam diễn viên là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu hài kịch, không còn xa lạ với công chúng. Nhiều người thất vọng trước lối sống sa ngã, nghiện ngập của nam nghệ sĩ. 

Hữu Tín sinh năm 1987 trong một gia đình khá giả. Tuy bố mẹ làm kinh doanh, cả anh và chị gái đều đam mê nghệ thuật. Bố Hữu Tín từng giận và từ mặt anh vì anh không đi thi đại học rồi du học như các anh chị khác. Tuy nhà có điều kiện, Hữu Tín tự lập từ sớm. Anh vừa đi diễn, vừa mở shop bán quần áo thiết kế và nhanh chóng có những thành công bước đầu.

Đam mê nghiệp diễn, Hữu Tín học bài bản và tốt nghiệp khoa diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2009, sau đó về công tác tại sân khấu của NSND Hồng Vân. Trước khi được khán giả chú ý, anh chỉ đóng vai phụ, lương thấp. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm.

Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều game show như Ơn giời cậu đây rồi, Nhanh như chớp...

Bất ngờ trước xuất thân của diễn viên hài vừa bị phát hiện sử dụng ma túy gây chấn động showbiz Việt - Ảnh 2
Lối diễn hài tự nhiên, Hữu Tín nhận được sự yêu mến của khán giả. Ảnh: Internet

 

Có nhiều cơ hội trong showbiz, Hữu Tín từng thừa nhận khi bước vào showbiz, khó tránh khỏi những sự thay đổi để tồn tại. Anh chỉ chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ biến chất.

"Tôi đã chứng kiến những trường hợp chỉ sau một đêm bước vào showbiz họ đã không còn là chính mình. Có những người, thậm chí mới nhom nhem bước vào đã trở mặt với anh em, bạn bè. Có những người chỉ một phút huy hoàng rồi sống ảo đến trăm năm.

Danh tiếng, không có điểm nào để gọi là đỉnh cao, thấy đó rồi lại mất đó. Nếu có tiếng mà không biết giữ gìn thì sớm muộn cũng tiêu tan cho những ngày sống hoài, sống phí, quên nghĩa quên tình.

Tôi là một người lành tính, chắc chắn như vậy. Tôi không có suy nghĩ cần phải chèn ép, tranh giành với ai hay a dua, bè phái. Tôi nghĩ mình biết chọn bạn mà chơi.

Trong showbiz cũng khó tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn. Với tôi nếu có xảy ra vấn đề gì thì khéo léo xử lý, đừng để mọi thứ trở nên căng thẳng, còn nếu không cứu vãn được cứ giữ hiện trạng như ban đầu để tránh làm tổn thương thêm bất kỳ ai", nam nghệ sĩ tâm sự.

Hữu Tín từng gặp biến cố gia đình khi gặp biến cố trong thời kỳ bất động sản đóng băng. Nhà cửa, đất đai của gia đình phải bán hết. Nam diễn viên cũng phải xoay sở để có tiền phụ giúp gia đình. 

Anh rơi vào cú sốc và từng nghĩ tới chuyện tự vẫn: "Vì tuổi trẻ bồng bột, tôi suy sụp, không chấp nhận thực tế nên suy nghĩ đến việc tự tử và tôi đã làm thật. 

May mắn là tôi được anh trai, các bạn (hiện là thành viên nhóm Xpro) đưa vào viện cấp cứu. Sau khi qua khỏi biến cố, tôi đã bình tĩnh lại, suy nghĩ và quyết định làm lại từ đầu".

Hiện tại, thông tin Hữu Tín sử dụng ma tuý đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Trong những năm hoạt động showbiz, trưởng nhóm XPro chưa từng gặp scandal. Hiện nam diễn viên chưa lên tiếng về sự việc gây chấn động.

Diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư ở TP.HCM

Diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư ở TP.HCM

Ập vào kiểm tra căn hộ chung cư phường 5, quận 8, TP.HCM, công an phát hiện nhiều người sử dụng chất ma túy. Trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng Hữu Tín.

Xem thêm
Từ khóa:   Hữu Tín Hữu Tín dùng chất cấm Hữu Tín dùng ma túy

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 44 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An