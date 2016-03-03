Bắt gặp Huy Khánh mua nhẫn tặng vợ 8/3

Nam diễn viên Huy Khánh và Mạc Anh Thư sống chung với nhau nhiều năm, bé Cát cũng đã được 4 tuổi nhưng đến nay vẫn chưa có một đám cưới chính thức nào được diễn ra. Hiện tại cặp đôi đang sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau mà không bị áp lực quá nhiều bởi chuyện cưới xin.

Mới đây, Huy Khánh bị bắt gặp khi đến showroom trang sức của Hùng Cửu Long để chọn mua nhẫn.

Nam diễn viên rất chăm chú chọn những kiểu trang sức được thiết kế phong phú về kiểu dáng.



Các loại dây chuyền, nhẫn cưới, bông tai, vòng tay,... được thiết kế sang trọng, tinh tế và đẳng cấp khiến Huy Khánh rất khó chọn lựa.





Ông bố một con được diễn viên Hùng Cửu Long đích thân chọn những món đồ mà anh yêu thích.



Vốn là một người cũng thích đeo trang sức, nên Huy Khánh tranh thủ chọn một vài kiểu để đeo thử lên người.



Nam diễn viên đặc biệt quan tâm đến các kiểu nhẫn cưới được thiết kế sang trọng, quý phái.



Nhiều người cho rằng, Huy Khánh đang mua nhẫn cưới để chuẩn bị cầu hôn vợ.



Tuy nhiên, khi được hỏi thì nam diễn viên chia sẻ, anh mua nhẫn để tặng Anh Thư nhân dịp 8/3 sắp tới.

Về chuyện cưới xin, Huy Khánh chia sẻ, cả vợ chồng anh đều mong muốn tổ chức một đám cưới khi con gái lớn, nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa lên kế hoạch được vì quá bận.



Trong một lần phỏng vấn Huy Khánh đã trả lời khi được hỏi về chuyện cưới xin: "Lúc sinh bé Cát, tôi có hứa rằng, khi nào con lớn, biết nói, biết đi, cả hai sẽ cùng nhau làm lễ cưới. Giờ con gái tôi đã 3 tuổi rồi nên tôi cũng đang tính đến chuyện thực hiện lời hứa. Ước muốn đám cưới không phải chỉ có ở Thư đâu, tôi cũng rất muốn làm điều đó, chỉ là thời gian vừa rồi chưa tiện cho cả hai, giờ thì mọi thứ thuận lợi hơn rồi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ngày vui của hai đứa và chia sẻ với mọi người".

Thương hiệu trang sức Cửu Long Jewelry của diễn viên Hùng Cửu Long là dòng sản phẩm trang sức cao cấp chuyên về nhẫn cưới.

Diễn viên Hùng Cửu Long cho biết, trong lĩnh vực trang sức đặc biệt là nhẫn cưới, Cửu Long Jewelry đã có thể tự hào là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất, uy tín nhất.