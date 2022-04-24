Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực

Hậu trường 24/04/2022 09:38

Huỳnh Anh từng gây tranh cãi khi công khai mối tình "chị em" với MC Bạch Lan Phương.

Chuyện tình lệch tuổi giữa diễn viên Hoàng Anh và bạn gái hơn 6 tuổi Bạch Lan Phương gây nhiều chú ý khi vừa công khai hẹn hò. Không lâu sau đó, Hoàng Anh còn khiến khán giả bất ngờ khi cầu hôn bạn gái. Từ đó, công việc, cuộc sống đời tư của người đẹp sinh năm 1986 được chú ý hơn cả.

Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực - Ảnh 1
Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi không nhận được nhiều sự ủng hộ vì chênh lệch tuổi tác - Ảnh: FBNv

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, bạn gái Hoàng Anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và có một cô con gái. Cặp đôi đã trở qua 1 năm hẹn hò bí mật trước khi công khai. Bạch Lan Phương cũng là một gương mặt MC quen thuộc trên sóng VTV với các chương trình như: VTV kết nối, Thời trang và cuộc sống,... Không chỉ có chuyên môn tốt về MC, Bạch Lan Phương còn có khả năng kinh doanh vượt trội. Hiện tại, cô đang điều hành một spa khá lớn ở Hà Nội. Trước đó, người đẹp cũng không ngại thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình đẹp hơn và mở spa vì bản thân yêu thích cái đẹp.

Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực - Ảnh 2
Bạch Lan Phương là gương mặt MC quen thuộc trên sóng VTV - Ảnh: Cắt từ clip
Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực - Ảnh 3
Cô không ngần ngại thừa nhận can thiệp dao kéo để đẹp hơn - Ảnh: FBNV

Ngoài thời gian làm việc, nữ MC cũng để tâm đến chuyện chăm sóc con cái, cùng con đi vui chơi, du lịch. Trên trang cá nhân của mình, Bạch Lan Phương cũng thường xuyên khoe hình ảnh của hai mẹ con trong các chuyến du ngoạn. Sau khi yêu Huỳnh Anh, cặp đôi cũng không ngại chia sẻ khoảnh khắc tình cảm, hạnh phúc lứa đôi.

Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực - Ảnh 4
Bạch Lan Phương từng đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái trước khi hẹn hò với Huỳnh Anh - Ảnh: Internet

Chuyện tình tưởng đâu kết cục chóng vánh khi cuối năm 2021, tin đồn Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đã rạn nứt tình cảm dẫn đến "đường ai nấy đi". Cụ thể, Huỳnh Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái kì lạ trên trang cá nhân:"Bạch Lan Phương không phải vợ tôi! Xin lỗi vì đã chọn nhầm người. Xin lỗi rất nhiều!".

Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực - Ảnh 5
Huỳnh Anh bênh bạn gái khi dân mạng có ý kiến trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên sau đó, khán giả vỡ lẽ khi biết điện thoại của Huỳnh Anh đã bị rơi mất khi tham gia một sự kiện. Kẻ xấu đã dùng tài khoản của anh và đăng tải bài sai sự thật. Thực tế, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng êm đẹp. Cho đến hiện tại, trải qua hơn 2 năm gắn bó, cặp đôi vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nàn thắm thiết như thưở mới yêu. Cả 2 còn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, giàu có đáng mơ ước.

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