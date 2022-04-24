Bạn gái hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh: Là mẹ đơn thân, có cuộc sống sang chảnh, được bạn trai bảo vệ hết mực

Chuyện tình lệch tuổi giữa diễn viên Hoàng Anh và bạn gái hơn 6 tuổi Bạch Lan Phương gây nhiều chú ý khi vừa công khai hẹn hò. Không lâu sau đó, Hoàng Anh còn khiến khán giả bất ngờ khi cầu hôn bạn gái. Từ đó, công việc, cuộc sống đời tư của người đẹp sinh năm 1986 được chú ý hơn cả.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi không nhận được nhiều sự ủng hộ vì chênh lệch tuổi tác - Ảnh: FBNv

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, bạn gái Hoàng Anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và có một cô con gái. Cặp đôi đã trở qua 1 năm hẹn hò bí mật trước khi công khai. Bạch Lan Phương cũng là một gương mặt MC quen thuộc trên sóng VTV với các chương trình như: VTV kết nối, Thời trang và cuộc sống,... Không chỉ có chuyên môn tốt về MC, Bạch Lan Phương còn có khả năng kinh doanh vượt trội. Hiện tại, cô đang điều hành một spa khá lớn ở Hà Nội. Trước đó, người đẹp cũng không ngại thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình đẹp hơn và mở spa vì bản thân yêu thích cái đẹp.