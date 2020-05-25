Bà xã diện váy công chúa cho quý tử sinh đôi, MC Thành Trung vội nhắc nhở

Hình ảnh mới nhất của hai quý tử nhà MC Thành Trung trên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng thích thú.

Sau nhiều năm “về chung một nhà”, vợ chồng MC Thành Trung và Ngọc Hương đang vô cùng hạnh phúc khi tổ ấm có thêm hai thiên thần nhỏ. Hiện tại, cặp quý tử song sinh nhà nam MC đã được hơn 6 tháng tuổi và vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Mới đây, bà xã Thành Trung bất ngờ đăng tải loạt ảnh cặp song sinh diện đầm hồng công chúa cực xinh kèm dòng trạng thái: “Khi bạn luôn mơ ước sẽ có một cô công chúa để chơi búp bê cả đời mà sinh ra 2 hoàng tử hằng ngày chỉ quần đùi áo số. Yêu quá mất thôi. Nhân lúc ba công tác xa, mẹ ở nhà chơi lớn”.

Bà xã Thành Trung quyết định chơi lớn khi cho 2 nhóc tỳ diện đầm công chúa - Ảnh: Internet Dù hai bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng nhưng Thành Trung lại có phần hờn trách nhẹ bà xã khi để quý tử diện đồ con gái: “Nào cái gì thế hả. Mẹ mày luyên thuyên, con nhà người ta đàn ông như thế, ba vắng nhà là mẹ mày lộng hành thế à. Lố lăng”.

Dẫu vậy, nam MC cũng phải công nhận cặp song sinh diện váy công chúa quá xinh xắn: “Con nhà người ta đàn ông như thế, mạnh mẽ như thế mà bà mẹ dám mặc váy đeo nơ. Ba vắng nhà một cái là trật tự đảo lộn hết cả, mai ba về mẹ mày cứ cẩn thận đấy! Nhưng mà bố khỉ, 2 ông ý mặc váy nhìn cũng xinh thật. Lần đầu và là lần cuối mẹ mày nhé!”. Hờn trách là thế nhưng Thành Trung cũng phải công nhận hai con quá xinh - Ảnh: FB Ngay lập tức, Ngọc Hương cũng để lại bình luận xoa dịu ông xã: “Biết ngay ba sấp nhỏ qua cơn giận sẽ thấy yêu mà… Quá là xinh luôn”. Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và dành nhiều lời khen cho hai bé Goku và Daino: “Đáng yêu quá đi thôi”, “Hai thiên thần của ba Trung mẹ Hương”, “Cưng chết tôi rồi”…

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