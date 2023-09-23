'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần

Hậu trường 23/09/2023 06:56

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng Á hậu Điện Ảnh 1999 Dương Cẩm Lynh còn khoe sắc trong bộ ảnh đẹp "nghiêng nước, nghiêng thành".

Đầu năm 2023, đoạn clip Dương Cẩm Lynh bị bao vây đòi nợ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người phụ nữ thể hiện thái độ tức giận, cho rằng diễn viên 8X vay tiền nhưng không trả. Tối cùng ngày, Dương Cẩm Lynh livestream thừa nhận vay 300 triệu đồng từ người phụ nữ kia trong thời gian mang bầu sinh con nhưng không trả dứt trong một tháng như đã hứa. Sau đó, nữ diễn viên chọn cách trả nợ dần dần nhưng gặp nhiều vấn đề tiền bạc nên đành khất hẹn. Vụ việc khiến Dương Cẩm Lynh một phen sa sút trong sự nghiệp khi bị huỷ loạt dự án đang chuẩn bị thực hiện.

'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 1
Đầu năm 2023, đoạn clip Dương Cẩm Lynh bị bao vây đòi nợ được lan truyền trên mạng xã hội

Sau biến cố nợ nần, hiện tại, người đẹp đã lấy lại phong độ như trước. Mới đây, trên trang cá nhân, nàng Á hậu Điện Ảnh 1999 Dương Cẩm Lynh còn khoe sắc trong bộ ảnh đẹp "nghiêng nước, nghiêng thành". Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, chung thủy như em được mấy người".

'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 2
'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 3
Sau biến cố nợ nần, hiện tại, người đẹp đã lấy lại phong độ như trước

Trong bộ ảnh, cô diện chiếc đầm đen dài, trễ vai, khoe lưng trần quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn chỉn chu từ váy áo đến trang điểm khiến fan không khỏi xuýt xoa ghen tị. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc của bà mẹ 2 con ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn.

'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 4
'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 5 
'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 6
Mỗi lần xuất hiện, cô luôn chỉn chu từ váy áo đến trang điểm khiến fan không khỏi xuýt xoa ghen tị

Trước đó, trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, khi nhắc đến ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh từng nghẹn ngào cho biết, đối phương muốn chà đạp mình chứ không đơn thuần muốn đòi tiền. Cô nghẹn ngào: "Chị đã có những khoảng thời gian sống mà bế tắc. Chị đến với người thứ hai, chị nghĩ là mình đang mang đến hạnh phúc cho bé Will khi nó đang thiếu thốn tình cảm. Mình đang cố tạo ra hạnh phúc cho con mà giờ tự nhiên thế này. Tháng đầu tiên có người đàn ông sẽ khác. Đằng này mình không có tiền, không đi làm, nợ thì dí, con thì hai bên. Nói thật là lúc đó cho chị chết còn sướng hơn. Lúc đó chị đang bị trầm cảm, chị tự trách bản thân mang bất hạnh đến cho con.

... Người đó nói với chị một câu là tiền thì họ chắc chắn lấy lại được, họ cũng chắc chắn chị sẽ trả. Cái mà họ muốn là họ chà đạp cái tên Dương Cẩm Lynh để khỏi đứng dậy trong cuộc đời này".

'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 7
Trước đó, trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, khi nhắc đến ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh từng nghẹn ngào cho biết, đối phương muốn chà đạp mình chứ không đơn thuần muốn đòi tiền

Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh đã ổn định hơn nhờ vừa bán hàng online, vừa chạy show ca hát khắp nơi và nhận lời tham gia phim ảnh để có thu nhập lo cho các con và chi trả khoản nợ nần còn lại. Trước đó, chia sẻ với VnExpress, Cẩm Lynh cho biết đã "cày" và trả được một nửa trong số nợ gần sáu tỷ đồng. Cô nói: "So với việc phải mượn chỗ này đắp chỗ kia như trước, hiện tôi có thể kiếm được tiền để trả nợ. Các chủ nợ không làm khó, tạo điều kiện tối đa để tôi có thể thanh toán số tiền còn thiếu họ. Thu nhập kiếm được mỗi tháng, tôi chia ra từng khoản nhỏ trả dần từng người. Có những chủ nợ, mỗi lần tôi chuyển khoản tiền, họ vui vẻ nhận và nhắn tin động viên.

'Bà mẹ 2 con' Dương Cẩm Lynh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau biến cố nợ nần - Ảnh 8
Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh đã ổn định hơn nhờ vừa bán hàng online, vừa chạy show ca hát khắp nơi và nhận lời tham gia phim ảnh để có thu nhập lo cho các con và chi trả khoản nợ nần còn lại

Tôi cũng nhận được lời mời đóng bốn bộ phim nhưng không thu xếp được thời gian vì còn phải chăm sóc con nhỏ. Dù vậy với những chương trình ý nghĩa, tôi cố gắng sắp xếp quay để còn duy trì hình ảnh, "lửa" với nghề".

Dương Cẩm Lynh bộc bạch về thời gian bế tắc giữa biến cố nợ nần: Từng nghĩ quẩn, trách bản thân mang đến bất hạnh cho con

Dương Cẩm Lynh bộc bạch về thời gian bế tắc giữa biến cố nợ nần: Từng nghĩ quẩn, trách bản thân mang đến bất hạnh cho con

Đến nay, sau khi mọi việc đã ổn định, mới đây, Dương Cẩm Lynk mới có dịp trải lòng về khoảng thời gian khủng khiếp vừa qua.

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