Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần

Hậu trường 13/09/2023 18:31

Sau nhiều biến cố trước đó, Dương Cẩm Lynh quyết định tập trung kiếm tiền để chăm sóc cho 2 cậu con trai.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh đăng tải khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ bên hai nhóc tỳ. Cô viết: “Thích cái cảm giác buổi sáng đón bình minh với hai anh nhỏ”. Có thể thấy nữ diễn viên tranh thủ thời gian rảnh rỗi đưa 2 con đi chơi.

Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần - Ảnh 1
Mới đây, Dương Cẩm Lynh đăng tải khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ bên hai nhóc tỳ.
Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần - Ảnh 2
Có thể thấy nữ diễn viên tranh thủ thời gian rảnh rỗi đưa 2 con đi chơi.

Được mẹ đưa đi chơi, 2 nhóc tỳ tỏ ra háo hức. Nhờ thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, 2 con của Dương Cẩm Lynh chuẩn soái ca nhí. Đứng trước máy ảnh, hai anh em thoải mái tạo trò hài hước khiến mẹ cười không ngớt. Hiện tại, khoảnh khắc trên của 3 mẹ con Dương Cẩm Lynh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. 

Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần - Ảnh 3
Được mẹ đưa đi chơi, 2 nhóc tỳ tỏ ra háo hức.

Trước đó, sự việc Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ đã khiến công chúng xôn xao. Sau đó, cô lên tiếng khẳng định mình không quỵt tiền, đồng thời cũng đang làm việc để trả nợ. Được biết, số tiền người đẹp phải xoay sở rơi vào khoảng 6 tỷ đồng. Sau khi ồn ào nổ ra, cuộc sống của nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng và thay đổi rất nhiều.

Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần - Ảnh 4
Trước đó, sự việc Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ đã khiến công chúng xôn xao.

Ở thời điểm hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con khôn lớn sau 2 lần đổ vỡ. Dù khó khăn, thế nhưng cô không muốn gây phiền phức đến những người cũ. Nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng để lo cho các con một cuộc sống đủ đầy nhất. Nói về chuyện tái hôn, Dương Cẩm Lynh cho biết mình chưa có ý định tìm kiếm tình yêu mới. 

Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần - Ảnh 5
Ở thời điểm hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con khôn lớn sau 2 lần đổ vỡ.

Dương Cẩm Lynh là gương mặt nổi bật trong làng giả trí phía Nam. Từ khi còn là một cô sinh viên, Dương Cẩm Lynh đã giành được giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp như giải Á Khôi của Hội điện ảnh thành Phố, Top ten Miss Việt Nam USA năm 2006, Miss Áo dài Texas...

Dương Cẩm Lynh khoe khoảnh khắc bình yên bên cạnh 2 quý tử sau biến cố nợ nần - Ảnh 6
Dương Cẩm Lynh là gương mặt nổi bật trong làng giả trí phía Nam.

Sự nghiệp diễn xuất của Cẩm Lynh lên hương sau khi tham gia bộ phim Sóng đời, sau đó cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác như: Có lẽ nào ta yêu nhau, Bước chân hoàn vũ, Ngõ vắng, Ra giêng ai cưới em, Hoa dại, Quán kem Valentine, Gia tài bác sĩ, Những ông bố độc thân...

Dương Cẩm Lynh bộc bạch về thời gian bế tắc giữa biến cố nợ nần: Từng nghĩ quẩn, trách bản thân mang đến bất hạnh cho con

Dương Cẩm Lynh bộc bạch về thời gian bế tắc giữa biến cố nợ nần: Từng nghĩ quẩn, trách bản thân mang đến bất hạnh cho con

Đến nay, sau khi mọi việc đã ổn định, mới đây, Dương Cẩm Lynk mới có dịp trải lòng về khoảng thời gian khủng khiếp vừa qua.

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Từ khóa:   hậu trường Dương Cẩm Lynh Dương Cẩm Lynh nợ nần

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