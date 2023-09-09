Đến nay, sau khi mọi việc đã ổn định, mới đây, Dương Cẩm Lynk mới có dịp trải lòng về khoảng thời gian khủng khiếp vừa qua.

Đầu năm 2023, đoạn clip Dương Cẩm Lynh bị bao vây đòi nợ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người phụ nữ thể hiện thái độ tức giận, cho rằng diễn viên 8X vay tiền nhưng không trả. Tối cùng ngày, Dương Cẩm Lynh livestream thừa nhận vay 300 triệu đồng từ người phụ nữ kia trong thời gian mang bầu sinh con nhưng không trả dứt trong một tháng như đã hứa. Sau đó, nữ diễn viên chọn cách trả nợ dần dần nhưng gặp nhiều vấn đề tiền bạc nên đành khất hẹn. Vụ việc khiến Dương Cẩm Lynk một phen sa sút trong sự nghiệp khi bị huỷ loạt dự án đang chuẩn bị thực hiện. Đầu năm 2023, đoạn clip Dương Cẩm Lynh bị bao vây đòi nợ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người phụ nữ thể hiện thái độ tức giận, cho rằng diễn viên 8X vay tiền nhưng không trả Đến nay, sau khi mọi việc đã ổn định, mới đây, Dương Cẩm Lynk mới có dịp trải lòng về khoảng thời gian khủng khiếp vừa qua. Trò chuyện cùng với diễn viên Ngọc Lan trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Dương Cẩm Lynk tâm sự giai đoạn khủng hoảng nhất đời mình khiến cô nghĩ chết còn sướng hơn. Nữ diễn viên kể trong nức nở khi quá tin vào bạn trai và cuộc sống tốt đẹp ở tương lai: "Lúc chị sinh đứa thứ hai là một thân một mình nằm trong bệnh viện. Đi sinh mà không có chồng bên cạnh, chỉ có bé trợ lí xách đồ vào giúp. Chị đã hận đã khó chịu. Lúc đó, anh ta chỉ chu cấp tiền nhà và tiền sữa.

Chị vẫn nghĩ đến chuyện người ta làm ăn thất bại rồi cũng sẽ có ngày người ta làm lại được. Một người trưởng thành, có sự nghiệp thì người ta cũng đủ bản lĩnh và khả năng kiếm tiền sẽ vượt qua được, dịch ai cũng khó khăn. Chị vẫn tin người đó sẽ làm lại được sự nghiệp. Hơn nữa, người đó đã có con, có chị, có một gia đình ổn định như vậy thì người ta phải có trách nhiệm, phải suy nghĩ đến ba mẹ con chị nhưng một lần nữa, chị lại bị tổn thương chuyện tình cảm. Hồi đó tới giờ, chị không mượn tiền nhiều đến vậy mà nghe theo lời người ta, kiểu mượn đi mai mốt anh trả lại. Chị tin và chị nghĩ mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn". Trò chuyện cùng với diễn viên Ngọc Lan trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Dương Cẩm Lynk tâm sự giai đoạn khủng hoảng nhất đời mình khiến cô nghĩ chết còn sướng hơn Không chỉ vậy, khi nhắc đến việc bị chủ nợ chặn đường, Dương Cẩm Lynk cho biết, đối phương muốn chà đạp mình chứ không đơn thuần muốn đòi tiền. Cô nghẹn ngào: "Chị đã có những khoảng thời gian sống mà bế tắc. Khi chị sinh con thứ hai và bế con về nhà, người đó lại bỏ đi tiếp, chị không có được sự quan tâm chăm sóc gì hết. Chị nhìn thấy Will, chị thấy có tội với nó quá. Chị đến với người thứ hai, chị nghĩ là mình đang mang đến hạnh phúc cho bé Will khi nó đang thiếu thốn tình cảm. Mình đang cố tạo ra hạnh phúc cho con mà giờ tự nhiên thế này. Tháng đầu tiên có người đàn ông sẽ khác. Đằng này mình không có tiền, không đi làm, nợ thì dí, con thì hai bên. Nói thật là lúc đó cho chị chết còn sướng hơn. Lúc đó chị đang bị trầm cảm, chị tự trách bản thân mang bất hạnh đến cho con.

Dương Cẩm Lynk nghẹn ngào tâm sự: 'Lúc đó chị đang bị trầm cảm, chị tự trách bản thân mang bất hạnh đến cho con' Còn cái clip đòi nợ là cái mà chị thấy cuộc đời mình bị vùi dập nhất. Chị không nghĩ là người ta làm vậy với chị. Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời chị. Bản thân mình thiếu nợ thì mình biết mình thiếu nợ và cũng biết cái việc nợ nần của mình tới đâu. Tại mọi người không để ý chứ trước sự việc đó xảy ra thì vào tháng 7/2022, chị có chia sẻ chị làm một bộ phim Lỗi đạo can thường, chị có chia sẻ cuộc sống của chị không còn như trước nữa. Chị đang đi làm tất cả để nuôi con và xoay sở cuộc sống. Chị cũng mong muốn kiếm tiền để có thể trả nợ nữa. Chị chưa bao giờ là người đi mượn và cũng chưa bao giờ là người đi giật nhưng chị bị người ta cố tình làm vậy. Trước đó, chị đã bị hăm doạ rồi. Mỗi tháng chị đều trả nợ cho người đó dù chị đang khó khăn. Người đó nói với chị một câu là iền thì họ chắc chắn lấy lại được, họ cũng chắc chắn chị sẽ trả. Cái mà họ muốn là họ chà đạp cái tên Dương Cẩm Lynh để khỏi đứng dậy trong cuộc đời này". Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh đã ổn định hơn nhờ vừa bán hàng online, vừa chạy show ca hát khắp nơi và nhận lời tham gia phim ảnh để có thu nhập lo cho các con và chi trả khoản nợ nần còn lại Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh đã ổn định hơn nhờ vừa bán hàng online, vừa chạy show ca hát khắp nơi và nhận lời tham gia phim ảnh để có thu nhập lo cho các con và chi trả khoản nợ nần còn lại. Trước đó, chia sẻ với VnExpress, Cẩm Lynk cho biết đã "cày" và trả được một nửa trong số nợ gần sáu tỷ đồng. Cô nói: "So với việc phải mượn chỗ này đắp chỗ kia như trước, hiện tôi có thể kiếm được tiền để trả nợ. Các chủ nợ không làm khó, tạo điều kiện tối đa để tôi có thể thanh toán số tiền còn thiếu họ. Thu nhập kiếm được mỗi tháng, tôi chia ra từng khoản nhỏ trả dần từng người. Có những chủ nợ, mỗi lần tôi chuyển khoản tiền, họ vui vẻ nhận và nhắn tin động viên. Tôi cũng nhận được lời mời đóng bốn bộ phim nhưng không thu xếp được thời gian vì còn phải chăm sóc con nhỏ. Dù vậy với những chương trình ý nghĩa, tôi cố gắng sắp xếp quay để còn duy trì hình ảnh, "lửa" với nghề".

Dương Cẩm Lynh rạng rỡ sau biến cố đời tư Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh đang dần ổn định. Cô tập trung cho công việc kinh doanh, trả nợ và bù đắp cho hai cậu con trai.

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