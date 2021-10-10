Ba chuyến bay 'không vé khứ hồi' tiễn đưa 3 nghệ sĩ tài hoa của showbiz Việt, chở đi thanh xuân của biết bao người

Ba năm trở lại đây, showbiz Việt mất mát quá nhiều. Không ít nghệ sĩ đình đám qua đời vì bạo bệnh khiến cho người hâm mộ xót xa, thương tiếc. Trong đó, có lẽ sự ra đi của 3 nghệ sĩ đình đám dưới đây để lại trong lòng người hâm mộ bao thế hệ nhiều hụt hẫng và tiếc thương vô hạn.

Chia sẻ với Vnexpress, diễn viên Trí Quang cho biết Anh Vũ được người bạn thân phát hiện mất trên giường ngủ, người tím tái. Ngay sau đó, cảnh sát Mỹ đến hiện trường điều tra.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ sinh ngày 28/7/1972. Anh là học trò cưng của NSND Việt Anh. Anh gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười duyên, giọng nói khàn khàn liến thoắng. Cái duyên của anh khiến khán giả thường xuyên kéo đến các sân khấu kịch, chăm chú theo dõi từng vai diễn và say sưa theo từng câu chuyện mà Anh Vũ thể hiện.

Tối trước khi mất, anh tham gia đóng kịch trong chương trình Hương vị tình yêu cùng các nghệ sĩ trong đoàn từ Việt Nam sang Mỹ lưu diễn. MC Thanh Tùng - thành viên đoàn - kể vài ngày qua mọi người nhận ra sức khỏe Anh Vũ kém hẳn. Khi diễn, anh quên lời thoại, nói chuyện lắp bắp. Cố diễn viên cũng chia sẻ với đồng nghiệp anh uống thuốc ngủ quá nhiều. 19 năm qua, Anh Vũ giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Anh phát hiện mắc ung thư đại tràng năm 2000.

Lúc đó, NSND Hồng Vân là người đã đứng ra đại diện lo liệu tang lễ cho nghệ sĩ hài Anh Vũ tại Mỹ. Sau gần 5 ngày rời xa cõi tạm, ngày 9/4, nam diễn viên trở về với đất mẹ Việt Nam trong trang phục áo dài trắng truyền thống.

Nghệ sĩ Chí Tài ra đi 'đơn độc', mang theo bao nụ cười của khán giả

Chiều ngày 9/12/2020, showbiz buồn bã đón nhận tin dữ về sự ra đi đột ngột của danh hài Chí Tài. Anh ra đi vì cơn đột quỵ. Bất ngờ tới mức những vai diễn, dự án mới chỉ định trang xong, đã không kịp hoàn thành khiến khán giả không khỏi xót xa.

Đến rạng sáng ngày 10/12, gia đình của nam danh hài cho biết sẽ đưa thi hài Chí Tài về Mỹ, tổ chức lễ tang tại đây. Ở Việt Nam, gia đình đã nhờ Hoài Linh và Việt Hương lo liệu.

Đoàn người tháp tùng nam danh hài lần cuối - Ảnh: Zing News

Hình ảnh thi hài của NS Chí Tài được tháp tùng ra sân bay khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Đoàn người kéo dài, ai cũng không nỡ tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa về với cõi vĩnh hằng.

Nghệ sĩ Chí Tài sinh ngày 15/8/1958, tên thật là Nguyễn Chí Tài. Nam nghệ sĩ kết hôn với ca sĩ Phương Loan, sinh 1959, ca sĩ chính trong ban nhạc Chí Tài Brothers, cô nghỉ hát từ khi Chí Tài chuyển sang đóng kịch. Hơn 30 năm chung sống, đôi nghệ sĩ chưa có con.

Chí Tài nổi bật nhất với vai trò diễn viên hài. Nam nghệ sĩ hoạt động tại hải ngoại và trong nước và là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ Hoài Linh.

Nghệ sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm với những nguyện ước còn dang dở

Trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến nay, từ khi cố nghệ sĩ rời khỏi cõi tại, hình ảnh của cô vẫn khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Sau hơn 11 ngày kể từ khi trút hơi thở cuối cùng, thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng tại Việt Nam vào hôm 8/10. Tại nơi diễn ra buổi hỏa táng, những người con của ca sĩ Phi Nhung cùng xuất hiện, đội khăn tang trắng khiến không khí thêm phần đượm buồn, xót xa. Trong tối cùng ngày, NS Việt Hương đã làm thủ tục và đích thân ôm tro cốt người đồng nghiệp về Mỹ để trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc chuyến bay "không vé khứ hồi" của ca sĩ Phi Nhung cất cánh rời Việt Nam cũng là lúc người thân, bạn bè và khán giả Việt Nam gửi lời chào cuối đến một nghệ sĩ tài năng, thánh thiện.

Người ta vẫn thường nói "đời người là những chuyến đi, có chuyến đi để trở về" nhưng đối với khán giả Việt, 3 chuyến đi ấy là những chuyến đi "không vé khứ hồi". Những chuyến bay không chỉ chở theo thi hài, tro cốt của nghệ sĩ mà còn chở đi thanh xuân của biết bao người. Để rồi người ra đi còn vấn vương bao ước nguyện dang dở, kẻ ở lại như mất đi một phần của cuộc sống.

Ảnh: Tổng hợp, Internet