Khánh Thi cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp bị sử dụng hình ảnh khi đã hết hợp đồng.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi bức xúc đăng tải dòng trạng thái nói về việc hình ảnh của cô vẫn liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với mục đích quảng cáo dù hợp đồng đã kết thúc.
“Nữ hoàng dancesport” viết: “Sử dụng hình ảnh nghệ sĩ khi hết hợp đồng là đúng hay sai? Thực lòng rất ngại nói. Nhưng chỉ mong các đơn vị khi đã chấm dứt thỏa thuận, thời gian hợp đồng với nghệ sĩ, đừng dùng hình ảnh của họ một cách tràn lan. Cứ như chưa bao giờ xảy ra việc hợp đồng hết hạn vậy. Dù là hợp đồng 1 tháng, 1 năm hay vài năm thì việc hết hợp đồng là đồng nghĩa với việc phía đơn vị sử dụng hình ảnh không còn được sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ nữa.
Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra như sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ vẫn tiếp tục xuất hiện trên đài, báo, pano quảng cáo, biển hiệu ngay tại đơn vị đã từng kí hợp đồng với nghệ sĩ. Chuyện này không chỉ riêng Thi thấy khó chịu, mà một số anh chị em nghệ sĩ cũng gặp trường họp này giống Thi. Không muốn nêu tên rất nhiều đơn vị, chứ không phải một số hiện đang sử dụng ảnh của Thi mà không thông báo. Xin các bạn hai từ: ‘Tôn Trọng’. Trước khi có sự can thiệp của Pháp luật".
Khánh Thi cho biết sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu những hành động kiểu này không chấm dứt.
Không chỉ bị sử dụng hình ảnh khi đã hết hạn hợp đồng, trước đó hàng loạt nghệ sĩ cũng từng bức xúc khi bị photoshop ảnh phản cảm để quảng cáo.