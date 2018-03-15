Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi bức xúc đăng tải dòng trạng thái nói về việc hình ảnh của cô vẫn liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với mục đích quảng cáo dù hợp đồng đã kết thúc.

Khánh Thi bức xúc khi hình ảnh của mình vẫn được sử dụng khi đã hết hợp đồng - Ảnh: FBNV

“Nữ hoàng dancesport” viết: “Sử dụng hình ảnh nghệ sĩ khi hết hợp đồng là đúng hay sai? Thực lòng rất ngại nói. Nhưng chỉ mong các đơn vị khi đã chấm dứt thỏa thuận, thời gian hợp đồng với nghệ sĩ, đừng dùng hình ảnh của họ một cách tràn lan. Cứ như chưa bao giờ xảy ra việc hợp đồng hết hạn vậy. Dù là hợp đồng 1 tháng, 1 năm hay vài năm thì việc hết hợp đồng là đồng nghĩa với việc phía đơn vị sử dụng hình ảnh không còn được sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ nữa.