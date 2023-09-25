‘Anh Hai’ Lam Trường bồi hồi kể về thời đi hát miễn phí, từng bị đuổi việc vì lý do bất ngờ này

Nam ca sĩ cho biết, vì quá đam mê âm nhạc nên anh đã giấu gia đình theo đuổi nghệ thuật và nói mình vẫn đi học ngành Công nghệ thông tin. Nhưng sau thời gian theo đuổi âm nhạc nghiêm túc, nam ca sĩ cảm thấy bức bối vì phải nói dối gia đình. Anh đã quyết định nói sự thật và nhận được một lời cảnh cáo từ bố.

Ca sĩ Lam Trường còn được fan yêu thương gọi cái tên gần gũi là “Anh Hai” Lam Trường hay "Tình đầu quốc dân". Nam ca sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1993. Tính đến nay, nam ca sĩ đã trải qua 30 năm làm nghề với nhiều thành tựu đáng tự hào. Mới đây, trong chương trình Khi Ta 20, nam ca sĩ Lam Trường đã có cơ hội nhìn lại quãng thời gian mới bước chân vào nghề.

Do đó, Lam Trường muốn chứng minh anh thực sự có tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật và muốn trở thành một ca sĩ nhận được nhiều sự mến mộ của khán giả. Nhưng con đường của Lam Trường cũng không thực sự dễ dàng gì. Giai đoạn mới đi hát, anh thậm chí chấp nhận hát miễn phí ở các sân khấu nhà hàng tiệc cưới nhưng còn bị đuổi, nam ca sĩ chia sẻ:

"Hồi mới đi hát, các anh chị hát trước tôi lương bổng cũng không có bao nhiêu hết. Còn bản thân tôi còn không có lương nữa. Không có cách nào để thay đổi được cục diện đó trừ việc được xuất hiện trên một băng video nào đó rất nổi tiếng như Mưa bụi hay được hát trên đài truyền hình, các sân khấu lớn...

Nhưng để tiếp cận được thị trường đó thì khó vô cùng. Thời điểm đó còn có một chuyện nữa, đó là hát không có nhiều tiền còn bị người ta đuổi nữa.

Khi đó tôi quen anh nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung, anh ấy nói tôi về hát ở sân khấu đó để hát tập luyện. Thường thì các ca sĩ chính của chương trình sẽ hát trước, tôi canh me khi nào sân khấu trống thì lên hát.

Tình cờ hôm đó chị giám đốc nhà hàng đi khảo sát và thấy. Chị ấy kêu anh Chung ra và nói: Em cho nó nghỉ đi, chị không muốn nó hát ở nhà hàng của chị, nhí nhố quá".

Lam Trường bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1993. Ảnh: FBNV

Lam Trường cho hay, nghe những lời này anh không khỏi cảm thấy tổn thương: "Lúc đó mình hụt hẫng lắm. Ủa tại sao có người kỳ cục vậy, mình đã chấp nhận hát không lấy thù lao rồi mà tại sao không cho mình cơ hội đó, tại sao ác với mình như vậy.

Buồn lắm, tự ái nữa nhưng anh Chung đã động viên tôi là cứ hát đi, họ chỉ nói vậy thôi chứ không để ý đâu. Vì mê hát quá, mà chẳng ở đâu có cơ hội được cả ban nhạc đánh cho mình để hát như vậy cả nên tôi vẫn mặt dày đi hát.

Thế là cứ tới giờ lên hát, tôi lầm lũi đi vào, thấy chị đó là cúi mặt né đi. Hát xong thì lại cúi đầu trốn ra ngoài".

Thừa nhận là bản thân cảm thấy khó chịu và tự ái về việc này nhưng Lam Trường cũng cho biết, sự động viên của các anh chị trong nghề cùng bản tính vô tư đã giúp anh vượt qua giai đoạn này:

"Đến năm 1995, 1996, tôi được hát cho Mưa bụi và nổi bật lên, khi đó tôi nhận được nhiều lời mời đi hát và bắt đầu có sự lựa chọn. Khi đó tôi sẽ chọn những nơi nào có khán giả ngồi lắng nghe mình hát thay vì những khán giả ngồi ăn mà không nghe gì.

Chuyện vui là chị giám đốc thấy tôi hát trên Mưa bụi thì mới để ý và hỏi anh Chung là có mời tôi về hát được không. Nhưng anh Chung mới nói rằng mời cũng được nhưng giờ cát-sê của Trường cao lắm.

Sau này khi gặp lại chị đó, tôi cũng có nói cảm ơn chị vì đã cho tôi mượn sân khấu đó để luyện tập dù đôi khi chúng tôi làm cũng chưa tốt lắm, gây ảnh hưởng cho nhà hàng. Chị cũng nói xin lỗi tôi, hẹn khi nào về nhà hàng hát lại".

Ở tuổi U50, ca sĩ Lam Trường vẫn trẻ trung. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Ca sĩ Lam Trương còn có biệt danh "Tình đầu quốc dân". Ảnh: Báo Người Lao Động.

Lam Trường luôn trẻ trung và nhiệt huyết dù sắp bước sang tuổi 50. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Năm 1997, thời điểm giải thưởng Làn sóng xanh xuất hiện, là một cột mốc đáng nhớ với nam ca sĩ. Vì trước đó, anh chưa thống nhất được thể loại âm nhạc mình sẽ theo đuổi nên bản thân Lam Trường cứ loay hoay tìm điểm nhấn riêng cho mình. Sau khi trở nên nổi tiếng với ca khúc Tình thôi xót xa, người hâm mộ của anh tăng lên đáng kể.

Lam Trường (SN 1974) là một trong những ca sĩ "ăn khách" từ cuối những năm thập niên 90 và được đông đảo khán giả yêu thích gọi là "Anh Hai". Tên tuổi anh gắn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Mưa phi trường, Katy Katy, Cho bạn cho tôi…